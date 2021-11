Qu’est-ce qu’Astroworld ? Qui est Travis Scott ? Ce que vous devriez savoir

« Pendant que la foule m’écrasait, je me suis évanoui », a déclaré un participant au festival Astroworld 1:30

. – Au moins huit personnes ont été tuées et de nombreuses autres blessées après qu’une foule se soit bousculée alors que le rappeur Travis Scott était sur scène au Astroworld Festival de Houston vendredi soir.

L’incident s’est produit alors que la foule se précipitait sur la scène, écrasant ceux qui ne pouvaient pas s’échapper, a déclaré samedi matin à CNN le chef des pompiers de Houston, Sam Peña.

Cela a provoqué la panique et la situation s’est aggravée et a submergé le personnel de sécurité, a-t-il déclaré.

Astroworld a publié une déclaration sur Instagram samedi matin qui disait: « Nos pensées vont à la famille du festival Astroworld ce soir, en particulier à ceux que nous avons perdus et à leurs proches. »

« Nous nous concentrons sur le soutien des responsables locaux de la manière que nous pouvons. Dans cet esprit, le festival n’aura plus lieu le samedi. [..] Merci à nos partenaires du service de police de Houston, du service d’incendie et de NRG Park pour leur réponse et leur soutien », ajoute-t-il.

Voici ce que vous devez savoir sur Astroworld et Travis Scott :

Qui est Travis Scott ?

Travis Scott est un rappeur, chanteur et producteur américain de 30 ans originaire de Houston, au Texas. Il est surtout connu pour son album 2018 « Astroworld », dont est dérivé le nom du festival. Il est un artiste populaire et a déjà collaboré avec d’autres rappeurs de premier plan tels que Drake, Young Thug et d’autres. Il a un fils avec Kylie Jenner et le couple attend un autre enfant.

Qu’est-ce qu’Astroworld ?

Astroworld est un festival de musique fondé par Scott et organisé à Houston sur l’ancien site du parc d’attractions Six Flags Astroworld ; Cette année est sa troisième édition, car l’année a été annulée en raison de la pandémie de covid-19. Le festival a été lancé pour la première fois par Scott en 2018, la même année où le rappeur a sorti l’album studio du même nom, et la programmation originale était composée d’artistes tels que Post Malone, Metro Boomin, Lil Wayne, Scott lui-même et d’autres artistes.

La version 2019 du festival est venue avec une programmation plus large car elle comprenait plus de genres tels que le reggaeton et le hard rock et était dirigée par des artistes tels que Gucci Mane, Rosalia, Migos, Pharrell Williams et Megan You Stallion.

Suite à l’annulation de l’événement 2020, Scott a collaboré avec Epic Games pour organiser un événement virtuel sur le thème d’Astroworld sur le jeu vidéo « Fortnite ».

L’édition 2021 d’Astroworld comportait un nouveau thème créatif appelé « Ouvrez les yeux sur un tout nouvel univers » qui « ramenera l’esprit et la nostalgie bien-aimés du parc d’attractions légendaire et aujourd’hui disparu, AstroWorld, que Scott a visité d’innombrables fois lorsqu’il était enfant », selon un communiqué de presse sur le festival.

Une partie des recettes d’Astroworld serait reversée au partenaire caritatif officiel du festival, la Fondation Cactus Jack, qui a été fondée par Scott pour « autonomiser et enrichir la vie des jeunes en leur donnant accès à des ressources éducatives et créatives pour assurer le succès à long terme . «

Pourquoi à Houston ?

Houston est la ville natale de Scott et c’est là que se trouvait autrefois Six Flags Astroworld. Le parc d’attractions a fermé en 2005 et Scott a nommé son troisième album d’après le parc à thème.

Qui allait se présenter ?

La programmation 2021 comprenait SZA, Tame Impala, Bad Bunny, Earth, Wind & Fire, 21 Savage, Baby Keem, Chief Keef, Master P, BIA, Don Toliver, Young Thug, et plus encore.

En 2019, il y avait 50 000 participants à Astroworld et 100 000 billets ont été mis en vente pour le festival 2021 ; les billets pour cette année ont été vendus dans les 30 minutes suivant le lancement. Les années précédentes, le festival était un événement d’une journée et la version 2021 devait avoir lieu les 5 et 6 novembre.

Y a-t-il déjà eu des problèmes avec Astroworld ?

Aucun problème de sécurité lié au festival n’a été signalé.

Le chef des pompiers de Houston discute d’événements tragiques à Astroworld 1:45