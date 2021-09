Qu’est-ce qu’Athena Bitcoin? 11 choses à savoir car le stock ABIT peu connu monte en flèche

Athéna Bitcoin (OTCMKTS :UN PEU) les actions sont à la hausse aujourd’hui, car les investisseurs s’intéressent davantage à la société d’échange de crypto.

Source : stockphoto-graf / Shutterstock.com

Jetons un coup d’œil à ce que les investisseurs potentiels doivent savoir sur l’action ABIT ci-dessous !

Athena Bitcoin exploite un réseau crypto ATM qui permet aux utilisateurs d’acheter et de vendre de la monnaie numérique. Tout cela nécessite un portefeuille crypto et un smartphone. Les cryptos qu’il traite incluent Bitcoin (CCC :BTC-USD), Litecoin (CCC :LTC-USD), Ethereum (CCC :ETH-USD), et Bitcoin Cash (CCC :BCH-USD). Actuellement, la société exploite ses guichets automatiques crypto aux États-Unis et en Amérique latine. Il propose également des frais peu élevés pour l’achat et la vente de crypto, ainsi que des délais plus rapides que n’importe quel échange en ligne. Une limitation est que la société a des limitations d’achat qui changent en fonction de l’emplacement de chaque guichet automatique. Alors que la société étend sa présence, elle ne dispose actuellement que d’un petit nombre de distributeurs automatiques de billets. Cela comprend 151 aux États-Unis et 37 en Amérique du Sud. Les emplacements aux États-Unis sont principalement limités à la Californie, la Floride, le Michigan, l’Ohio et la Géorgie. Cependant, il y en a quelques autres répartis dans d’autres États. Dans le cas de l’Amérique du Sud, les guichets automatiques Athena Bitcoin ne sont disponibles qu’en Colombie et en Argentine.

L’action ABIT est en mouvement aujourd’hui alors que les échanges intenses la poussent à la hausse. Au moment d’écrire ces lignes, plus de 151 000 actions ont changé de mains. Cela peut sembler peu, mais c’est un bond par rapport au volume moyen quotidien des transactions de la société d’environ 24 000 actions.

L’action ABIT était en hausse de 61,1% vendredi après-midi.

Les investisseurs à la recherche de nouvelles crypto ont de la chance !

Nous avons tout ce que les traders de couverture cryptographique doivent savoir aujourd’hui avec les dernières histoires prêtes à être utilisées. Quelques exemples d’aujourd’hui incluent un prochain Hélium (CCC :HNT-USD) date à regarder, pourquoi SOS Limité (NYSE :SOS) le stock monte en flèche, ainsi que les avertissements d’effondrement BTC. Vous pouvez obtenir tous ces détails sur les liens suivants!

Plus d’actualités cryptographiques pour vendredi

À la date de publication, William White n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Article imprimé par InvestorPlace Media, https://investorplace.com/2021/09/what-is-athena-bitcoin-11-things-to-know-as-little-known-abit-stock-rockets/.

© 2021 InvestorPlace Media, LLC