Qu’est-ce qu’AVIF ? Le format d’image avec lequel Google veut retirer JPG | La technologie

Lorsque nous parlons de photographies, le format numérique le plus connu que la plupart d’entre nous utilisons quotidiennement est le JPG, qui est présent sur nos appareils depuis des années. Il est donc temps de lui trouver un remplaçant. Savez-vous ce qu’est AVIF ? Nous vous disons

Il y a quelques années, Apple a décidé d’introduire HEIF (format de fichier image haute efficacité) un nouveau format d’image avec lequel la société souhaitait mettre fin au JPG sur les iPhones et autres produits de la marque. C’est maintenant au tour de Google de présenter son propre format pour les photos que nous sauvegardons sur Android.

AVIF sera le nouveau format photographique qui viendra par défaut dans Android 12, avec HEIF, que Google a déjà inclus son système d’exploitation, un format développé par le groupe MPEG (Moving Picture Experts Group), responsable des formats tels que MP3 et MP4.

HEIF et AVIF ou AV1 partagent la même norme (ISO-23000-12) et l’un des avantages de ces formats est la compression des images. HEIF parvient à être 50% plus efficace que JPG, c’est-à-dire qu’il économise la moitié de l’espace des images JPG.

AVIF réalise également une réduction de taille de 50%, mais par rapport au format WebP, qui sont déjà des fichiers moitié plus petits qu’un JPEG. C’est-à-dire AVIF peut compresser une image jusqu’à un tiers de plus que JPG.

Ces types de formats ne sont pas comme Raw, ils ne cherchent pas à préserver la qualité maximale de l’image, mais ils maintiennent un équilibre entre garder l’image aussi bonne que possible et la garder légère pour charger le plus rapidement possible lors de l’envoi ou de l’affichage sur un site Web. C’est ce que le format WebP voulait, mais il a fini par échouer, et il existe maintenant des options plus intéressantes qui pourraient apporter une meilleure compréhension des photos et des vidéos.

Car l’une des particularités de ces nouveaux formats est qu’ils peuvent être utilisés aussi bien pour une photo fixe que pour animationsVoyons ce qu’est un GIF, une séquence d’images. Gardez à l’esprit que JPEG a plus de 25 ans et lorsque l’utilisation que nous avons faite de la technologie a été créée, ce n’était pas la même chose que maintenant, nous devons télécharger des photos sur toutes les pages que nous visitons, dans des applications et les enregistrer dans le cloud ou dans la mémoire d’appareils de plus en plus petits.

La gestion de l’espace de stockage est l’une des principales préoccupations des entreprises technologiques et d’Internet et elle ne vise pas seulement à créer des centres de données plus grands et plus puissants ou des cartes mémoire plus performantes, mais également à réduire l’espace que chaque fichier, application ou même système opérateur.

Le format AVIF a les qualités suivantes :

Une profondeur de couleur de 8, 10 et 12 bits. Prise en charge HDR. Compression sans perte et avec perte. Monochrome ou multicomposant. Compatible avec les profils ISO/IEC CICP et ICC. Grain de film

Tous ces avantages viennent avec ce nouveau format aux premiers mobiles qui mettent à jour vers Android 12 la dernière version que Google vient de présenter pour mobiles et tablettes. L’idée est qu’au fil du temps, ce format fera le saut vers d’autres systèmes et programmes tels que Chrome OS sur les ordinateurs portables, et même vers Google Chrome et finira par retirer JPG des pages Web et de tout système.