Qu’est-ce que 4/20? Les vacances de marijuana, a expliqué.

Il est 4/20, le jour où des dizaines de milliers d’Américains se rassemblent à travers le pays pour célébrer une drogue qui reste illégale aux États-Unis: la marijuana.

Le 20 avril (ou 4/20) est chéri par les fumeurs de pot du monde entier comme une raison de faire la fête avec des amis et des foules massives chaque année. Des rassemblements majeurs ont lieu à travers le pays, en particulier dans des endroits comme le Colorado, la Californie et les 15 autres États où la marijuana a été légalisée.

Mais à mesure que le soutien à la légalisation de la marijuana se développe, les festivités deviennent de plus en plus courantes et commercialisées. En conséquence, les entreprises de marijuana cherchent à tirer parti des vacances pour trouver plus de moyens de vendre et de commercialiser leurs produits. Cela met l’itération actuelle de 4/20 en contraste frappant avec les vacances autrefois embrassées par un mouvement de contre-culture largement composé de hippies et d’autres personnes qui ont décrié la cupidité, les influences des entreprises et tout ce qui est courant. Et cela nous en dit long sur la façon dont le cannabis évolue en Amérique avec la légalisation de la marijuana.

Qu’est-ce que 4/20? Et pourquoi est-ce le 20 avril?

4/20 est, en bref, un jour férié célébrant la marijuana.

Pourquoi le 20 avril? Il y a quelques explications possibles pour expliquer pourquoi la journée de célébration des amateurs de marijuana a atterri ce jour-là, mais la véritable origine reste un peu un mystère.

Steven Hager, ancien rédacteur en chef du média High Times, spécialisé dans la marijuana, a déclaré au New York Times que les vacances étaient le fruit d’un rituel lancé par un groupe d’élèves du secondaire dans les années 1970. Comme l’a expliqué Hager, un groupe d’adolescents californiens fumait de la marijuana de manière rituelle tous les jours à 16h20. Le rituel s’est répandu, et bientôt 420 est devenu un code pour fumer de la marijuana. Finalement, 420 a été converti en 4/20 à des fins de calendrier, et le jour de la célébration est né. (Un groupe de Californiens a publié des documents donnant à cette théorie une légitimité, mais on ne sait pas si leurs affirmations sont valables.)

Une croyance commune est que 420 était la police californienne ou le code pénal pour la marijuana, mais il n’y a aucune preuve à l’appui de ces affirmations.

Marc Piscotty / .

Une autre théorie est qu’il y a 420 produits chimiques actifs dans la marijuana, d’où un lien évident entre la drogue et le nombre. Mais ce n’est pas tout à fait vrai non plus, avec près de 500 composants de ce type dans la marijuana.

Une possibilité moins connue vient de la nouvelle de 1939 «In the Walls of Eryx» de HP Lovecraft et Kenneth Sterling. L’histoire décrit des «plantes mirages curieuses» qui semblaient assez similaires à la marijuana et semblaient faire planer le narrateur vers 4 h 20, selon sa montre. Puisque l’histoire date de 1939, c’est peut-être le premier lien écrit entre la marijuana et le 420.

Quelles que soient ses origines, le 4/20 est devenu une fête massive pour les aficionados du cannabis.

La légalisation de la marijuana change 4/20

Ce que signifie 4/20 varie d’une personne à l’autre. Certaines personnes veulent juste se défoncer et s’amuser. D’autres voient le jour comme un moment pour faire pression pour la légalisation, ou pour célébrer la légalisation maintenant que davantage d’États l’ont adoptée et qu’elle a une opinion populaire derrière elle.

Dans les années 1970, 4/20 faisait partie d’un mouvement de contre-culture plus petit qui embrassait la marijuana comme symbole pour protester contre des problèmes systémiques plus larges aux États-Unis, comme les guerres à l’étranger et le pouvoir des entreprises en Amérique. «La marijuana était la façon dont vous avez dit que vous n’étiez pas un costume», m’a dit précédemment Keith Humphreys, un expert en politique des drogues à l’Université de Stanford.

Joe Amon / Denver Post via .

Ces dernières années, les militants de la légalisation de la marijuana ont essayé d’apporter un aspect plus formel à la célébration, en la présentant comme un moment pour faire avancer leur programme politique. Les organisateurs du rassemblement de Denver 2014 – au cours de la première année où les ventes de marijuana étaient légales dans l’État – ont publié une déclaration comparant la bataille pour la marijuana légale à «l’époque où les Juifs ont fui l’esclavage en Égypte», un moment commémoré lors des célébrations de la Pâque. «Le rassemblement de cette année représente le combat continu pour la libération de l’esclavage économique pour les membres marginalisés de notre communauté et une renaissance du génie créatif qui nous y mènera», ont-ils écrit.

Les entreprises essaient également de profiter des vacances. Eddie Miller, alors PDG d’Invest in Cannabis, qui cherchait à investir dans l’industrie de la marijuana, m’a dit dans les premières années de la légalisation au niveau de l’État que son entreprise essayait de construire et de parrainer de grands rassemblements 4/20 à travers le pays – semblable à ce que d’autres entreprises, dont certaines avec lesquelles Miller a été impliqué, ont fait avec des vacances comme la Saint-Patrick.

«Notre point de vue est que 4/20 est un vrai jour férié – pas plus petit que la Saint-Patrick ou Halloween», m’a dit Miller auparavant. «C’est juste que personne ne le sait encore. Et notre entreprise va en informer tout le monde. »

4/20 devient un événement commercial

À l’origine, le 4/20 était une fête contre la culture pour protester, au moins en partie, contre les stigmates sociaux et juridiques contre la marijuana. La légalisation de la marijuana sape cet objectif: alors que les grandes entreprises et les entreprises commencent à cultiver, vendre et commercialiser du pot, la marijuana perd son statut de symbole de contre-culture – et cela, a spéculé Humphreys, pourrait mettre fin au 4/20 traditionnel et contre-culturel.

“Si une industrie de la marijuana adopte 4/20, ce serait toujours un événement célèbre, mais pas avec la même signification contre-culturelle”, a déclaré Humphreys. «Les gens ont célébré Noël bien avant qu’il ne devienne l’occasion d’une orgie d’achat de cadeaux et de consommation matérialiste, mais la signification de la fête pour la plupart des gens était alors différente de ce qu’elle est maintenant.

Des entreprises telles que Invest in Cannabis admettent maintenant qu’elles profitent déjà des vacances comme une autre occasion de promouvoir l’industrie et ses produits – tout comme le font maintenant les sociétés de bière et d’autres alcools avec la Saint-Patrick.

«Les médias couvrent 4/20 comme une histoire d’intérêt pour les consommateurs», a déclaré Miller d’Invest in Cannabis. «Mais une partie des médias couvre 4/20 comme un appel aux armes pour l’industrie – donc [in 2015] il y a plusieurs conférences d’affaires compétitives qui se déroulent à Denver, le [San Francisco] Bay Area et Las Vegas. “

Joe Amon / Denver Post / .

L’industrie du pot s’est également impliquée directement dans les événements 4/20. La Cannabis Cup, par exemple, est devenue un événement majeur lors du rallye 4/20 d’une ville sélectionnée, où des centaines de vendeurs présentent leurs meilleurs produits de marijuana à des dizaines de milliers de participants. L’événement n’a cessé de croître au fil des ans, avec de grands concerts de musiciens notables tels que Snoop Dogg, Soja et 2 Chainz, ainsi qu’une large collection d’entreprises de marijuana en tant que sponsors.

La Cannabis Cup n’est que l’un des nombreux événements, qui comprennent également des spectacles d’humour (comme Cheech et Chong), des speed dating favorables à la marijuana et des salons professionnels pour les pipes en verre et les bangs, offrant aux entreprises et aux célébrités diverses opportunités de promouvoir leurs produits et leurs marques.

Certaines personnes n’assistent pas du tout aux festivités publiques, choisissant plutôt de rester à la maison et de profiter d’un joint (ou plus) avec leurs amis. Pour eux, 4/20 reste probablement une affaire plus occasionnelle, sans grands sponsors et marketing.

Mais en public, le 4/20 devient de plus en plus un jour férié commercial.

Le changement de 4/20 montre comment la légalisation de la marijuana changera le cannabis

Le passage en 4/20 de vacances de contre-culture à des vacances plus corporatives montre à quel point la légalisation change la marijuana.

Pour de nombreux légalisateurs, c’est un signe de leur succès. Les campagnes de légalisation adoptent souvent le slogan «réglementer la marijuana comme l’alcool». Le fait que cela se produise alors que l’industrie du cannabis prend une forme similaire à l’industrie de l’alcool est un signe que les légalisateurs gagnent.

Mais pour certains experts et légalisateurs de la politique en matière de drogues, c’est une source d’alerte. La grande préoccupation est qu’une grande industrie de la marijuana, comme les industries du tabac et de l’alcool, commercialisera de manière irresponsable sa drogue auprès des enfants ou des utilisateurs qui en consomment déjà de manière excessive – sans se soucier de la santé et de la sécurité publiques par rapport au désir de profits.

À cette fin, de nombreux experts de la politique en matière de drogues considèrent l’alcool comme un avertissement, et non comme quelque chose à admirer et à suivre pour d’autres drogues. Pendant des décennies, le grand alcool a réussi à faire pression sur les législateurs pour qu’ils bloquent les augmentations fiscales et les réglementations sur l’alcool, tout en commercialisant son produit comme amusant et sexy dans des programmes télévisés, tels que le Super Bowl, qui sont regardés par des millions d’Américains, y compris des enfants. Pendant ce temps, l’alcool est lié à 88 000 décès chaque année aux États-Unis.

Actualités Meg Roussos / .

Si les entreprises de marijuana sont capables d’agir comme les industries du tabac et de l’alcool l’ont fait dans le passé, il y a de fortes chances qu’elles convainquent plus d’Américains d’essayer ou même de consommer régulièrement de la marijuana, et certains des plus gros utilisateurs peuvent en consommer davantage. Et à mesure que ces entreprises augmenteront leurs bénéfices, elles pourront influencer les législateurs d’une manière qui pourrait étouffer les réglementations ou autres politiques qui réduisent l’utilisation abusive du cannabis. Tout cela pourrait s’avérer mauvais pour la santé publique.

Maintenant, la situation ne sera presque certainement pas aussi mauvaise que l’alcool, puisque l’alcool est tout simplement plus dangereux que la marijuana. Les risques de Pot, pour sa part, ont tendance à être non fatals ou du moins beaucoup moins mortels que l’alcool: dépendance et surutilisation, accidents, surdoses non mortelles qui entraînent angoisse et anxiété mentales et, dans de rares cas, des épisodes potentiellement psychotiques. La marijuana n’a jamais été définitivement liée à des affections graves – pas à des surdoses mortelles ou à une maladie pulmonaire. Et il est beaucoup moins probable – environ un dixième, d’après les données sur les accidents mortels de voiture – de provoquer des accidents mortels que l’alcool.

Compte tenu de cela, les experts de la politique en matière de drogues se concentrent généralement sur le risque de dépendance et de surutilisation. Comme Jon Caulkins, expert en politique pharmaceutique à l’Université Carnegie Mellon, m’a dit: «À un certain niveau, nous savons que passer plus de la moitié de vos heures de veille en état d’ébriété pendant des années et des années n’augmente pas la probabilité que vous gagniez. un prix Pulitzer ou découvrez le remède contre le cancer. »

Mais ces risques sont toujours des risques. Pourtant, à mesure que l’industrie de la marijuana se développe, il est probable que les dangers soient des problèmes dont l’industrie ne se soucie tout simplement pas beaucoup – et elle commercialisera son produit de manière excessive pour le plus de profit possible, même si cela signifie plus de problèmes de santé ou de sécurité publique. le long du chemin.

Aujourd’hui, 4/20 est un exemple de ce changement d’action – montrant l’évolution du cannabis d’un symbole de contre-culture à juste un autre produit dont les grandes entreprises peuvent gagner beaucoup d’argent.