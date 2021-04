Qu’est-ce que 4:20 et pourquoi est-il célébré le jour du cannabis?

. Une plante de cannabis pousse à l’Amsterdam Cannabis College, une organisation caritative à but non lucratif qui fournit des informations sur la consommation de cannabis et de chanvre le 7 février 2007 à Amsterdam, aux Pays-Bas.

Peut-être que lorsque certains entendent dire que 4:20 est célébré, ils n’ont aucune idée de ce qu’est cette commémoration. La Journée internationale de la marijuana est marquée sur le calendrier le 20 avril, et à cette date des centaines de milliers de personnes dans le monde se rassemblent à 4h20 de l’après-midi pour la consommer ou pour manifester publiquement en pétition pour la légalisation et la dépénalisation de sa production et consommation.

D’où viens-tu?

Cette fête devenue populaire au cours des dernières décennies, trouve son origine en 1971 avec les aventures d’un groupe d’amis californiens, étudiants du lycée de San Rafael, dans le nord de la Californie. Ces cinq jeunes hommes appelés «Los Waldos», à l’automne de cette année-là, ont trouvé une carte où une ferme de marijuana était censée se trouver à Point Reyes, au nord-ouest de San Francisco, ils ont donc décidé de partir le 20 avril à 16 h 20, après la journée d’école, à la recherche de ce grand trésor qu’ils n’ont finalement pas pu trouver, selon BCC.

À partir de ce moment, les adolescents sont restés à 16h20 après avoir quitté les cours, pour fumer de la marijuana, une pratique que d’autres élèves ont apprise, qui ont progressivement rejoint le groupe de fumeurs qui ont attendu le temps de fumer avec ses amis des cigarettes de marijuana.

Il est à noter que la consommation de cannabis a commencé à utiliser le code «420» lorsqu’ils voulaient sortir fumer de la marijuana, sans que d’autres personnes sachent que c’était un langage codé qui ne les laissait pas en évidence.

«Nous fumions beaucoup de weed à l’époque», dit Dave Reddix ou Waldo Dave, maintenant un cinéaste de 59 ans, à BCC, «la moitié du plaisir était de sortir et de la chercher».

Grâce à la popularité que le terme a pris, et au lien du chanteur du groupe de rock psychédélique Grateful Dead, Phil Lesh, avec les Waldos qui étaient ses amis et ont assisté aux soirées privées du groupe, le numéro 420 s’est répandu comme une traînée de poudre parmi tous les fans. du groupe musical, qui a décidé de l’utiliser.

«De toute façon, le terme s’est approprié par d’autres dans l’école où nous avons étudié et peu à peu il est devenu populaire, ville par ville, pays par pays, au fil des décennies», expliquent-ils sur leur site internet, cité par El Confidential.

En fait, lors des concerts, il était courant pour les musiciens de Grateful Dead à un moment donné de demander à la foule quelle heure il était et tout le monde a répondu en chœur “4:20”, peu importe ce que leurs montres disaient, et a immédiatement consommé des cigarettes de marijuana. Au début des années 1990, Steve Bloom, le rédacteur en chef de High Times, un magazine de cannabis fondé en 1974, a vu le numéro sur une bannière du groupe et a décidé de le promouvoir via son magazine, achetant même le domaine 420.com.

La renommée du magazine a fait de 420 quelque chose d’international, même la rumeur selon laquelle 420 était un code de police pour faire référence à la propagation du cannabis. Mais plus tard, 20 ans plus tard, selon BBC News, 420 Magazine, a rapporté un groupe rival des Waldos qui a revendiqué la création du terme, et c’est à ce moment-là qu’en 1997 les garçons de San Rafael ont contacté le magazine en prétendant en être les auteurs. du I finit 420. De plus, les jeunes ont présenté au Hihg Times, des lettres et des objets comme preuve irréfutable que ce qu’ils disaient était vrai.

«Nous sommes les seuls à disposer de preuves», déclare Steve Capper ou, également, Waldo Steve, dans des déclarations citées par la BBC.

Aujourd’hui, ce code a transcendé des millions de jeunes et d’adultes à travers le monde. 420 est un terme que l’on retrouve partout. Comme le cite Millennium, de Guy et son épisode “420” où Stewie et Brian, deux de ses personnages, tentent de légaliser la marijuana, à des publications spécialisées qui utilisaient des nombres comme titres et des chansons comme 4:20 de Method Man.

Même les vêtements, accessoires et tout nombre de parafelnaires tels que les T-shirts sont imprimés avec les chiffres ou les horloges indiquant 4:20, il existe également des tutoriels pour peindre vos ongles à l’occasion de la Journée de la marijuana ou des dessins de tatouage.

Adidas fête ses 4h20

adidas et South Park s’associent pour célébrer le 4/20 avec une adidas Campus 80 «Towelie» 😙💨 pic.twitter.com/HfNWTO4MHa – Nice Kicks (@nicekicks) 5 avril 2021

Au milieu de tout le “Boom” de 420, des entreprises comme Adidas ne négligent pas l’opportunité de célébrer la journée non officielle de la marijuana avec les consommateurs, et c’est ainsi que la société de sportswear a lancé cette année son “Towelin”.

La société a publié le lancement qui est inspiré du personnage du dessin animé «South Park»: «Towelie». Le modèle de chaussure de sport est une version du modèle original Campus 80, en peluche violette pour simuler la serviette, et qui comprend les yeux du personnage qui deviennent rouges lorsque le soleil les frappe, il a également une poche cachée sur les languettes.

Ils sont également livrés avec une paire de porte-clés représentant les deux humeurs «Towelie», avant et après le tabagisme. Il est à noter que «Towelie» est une serviette qui a été génétiquement modifiée par Tynacorp. Il est apparu pour la première fois dans le cinquième épisode de la saison de l’émission.

Ce personnage donne des conseils sur les serviettes aux citoyens de South Park pour se défoncer. La chanson thème de «Popeye» est jouée chaque fois que Towelie se drogue, selon El Financiero.

Célébrations aux États-Unis

Pour la deuxième année consécutive, à la suite de la pandémie de Covid-19, la célébration annuelle de 4 h 20 sur Hippie Hill dans le Golden Gate Park de San Francisco a été annulée. Cependant, la ville prévoit de mettre des clôtures autour de Robin Williams Meadow, également connue sous le nom de Hippie Hill, jusqu’au 21 avril pour empêcher les gens de s’approcher du site.

De même, des agents de la police d’État patrouilleront ce jour-là dans différents endroits où les gens se rassemblent généralement pour vendre et consommer de la marijuana, évitant ainsi de grands conglomérats de personnes qui enfreignent les réglementations de biosécurité qui doivent être observées en ces moments critiques pour le pays et le monde entier. Les personnes qui ne respectent pas les règles peuvent être condamnées à une amende, selon les responsables du département des parcs et des loisirs de la ville.

“Bien que nous soyons dans une meilleure position dans notre lutte contre le COVID-19 que nous ne l’étions l’année dernière, nous ne sommes pas encore au point où nous pouvons autoriser des événements importants et encombrés”, a déclaré Breed dans un communiqué. «Veuillez faire votre part pour assurer la sécurité de notre communauté et célébrer à la maison. Quiconque se rend au Golden Gate Park ou à Hippie Hill à la recherche d’une fête sera déçu. “

Il convient de noter que bien que l’événement en personne ait été annulé, les personnes à la recherche d’un moyen de célébrer peuvent visiter www.420hippiehill.com pour obtenir des informations sur les événements de diffusion en direct qui auront lieu ce 20 avril.

De son côté, la société de cannabis Weedmaps, diffusera un événement totalement gratuit à partir de 16h00, et pour les plus de 21 ans, appelé “ Even Higher Together ” dans lequel ils pourront profiter de la soirée verte en direct qui comprend des personnages comme Snoop Dogg, qui sortira ce jour-là son nouvel album «From Tha Streets 2 The Suites».

Qui est prêt à obtenir #EvenHigherTogether? 🚀🌿 Organisée par @SnoopDogg, notre célébration virtuelle 420 comprend une programmation épique avec de la musique, de la comédie, des sessions de fumée en direct et plus encore! En savoir plus: https://t.co/a9SlE7yYl3 pic.twitter.com/dFj11NEKhh – Weedmaps (@weedmaps) 8 avril 2021

Les autres participants à la célébration seront: A $ AP Rocky, Jhené Aiko, G-Easy, Mike Tyson, Berner, Mme Pat, Too $ hort, Chef Nikki, Jaleel White, Diamond & Supply Co., WM 420 Cypher, Wiz Khalifa, Taylor Gang, Chevy Woods, SK8, Fedd the God, Young Deji, The Alchemist, Rebelution: Eric Rachmany Acoustic Set, Tokimonsta, Bam Marley.

Enfin, il convient de noter que l’événement sera organisé par Wiz Khalifa, dans lequel Mike Tyson sera même montré en train de goûter une variété de plats du menu brunch cuisinés par le célèbre chef Nikki Steward, qui contiennent l’ingrédient principal de la fête.

Sesh😤 Bars 🎵 Répéter 🔁 Syntonisez le chiffre 420 alors que @wizkhalifa & @TaylorGang posent un couplet sur un beat @alanthealchemist – et une tonne de kush – au skatepark @diamondsupplyco. – Weedmaps (@weedmaps) 19 avril 2021

