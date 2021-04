Qu’est-ce que Ambedkar Jayanti? Date, signification, histoire et pourquoi il est célébré

Ambedkar est né le 14 avril 1891 à Mhow près d’Indore dans la province centrale de l’époque, aujourd’hui Madhya Pradesh. (C’EST À DIRE)

Histoire et signification d’Ambedkar Jayanti: L’anniversaire du Dr BR Ambedkar est célébré sous le nom d’Ambedkar Jayanti. Il est né le 14 avril 1891 à Mhow près d’Indore dans la province centrale de l’époque, aujourd’hui Madhya Pradesh. Pour la première fois, le militant Janardan Sadashiv Ranapisay a célébré publiquement l’anniversaire d’Ambedkar le 14 avril 1928 à Pune. Depuis, cette journée est célébrée sous le nom d’Ambedkar Jayanti ou de Bhim Jayanti. D’origine humble, le Dr Ambedkar est devenu un juriste de premier plan dans le pays. Il a également été le premier ministre du droit de l’Inde indépendante.

Le Dr Ambedkar était le président du comité de rédaction de la Constitution indienne. Il s’est imposé comme un réformateur social, un pédagogue, un juriste, un économiste, un politicien et un juriste d’envergure internationale. Ses réflexions sur la société, les castes et les communautés transcendent les frontières politiques.

Le 31 mars 2021, le gouvernement indien a décidé de déclarer le 14 avril jour férié en raison de l’anniversaire du Dr Ambedkar.

En juillet 2020, le vice-président M Venkaiah Naidu a déclaré qu’Ambedkar était l’architecte de la Constitution indienne et l’un des bâtisseurs de l’Inde moderne. C’était un génie aux multiples facettes – un homme d’État visionnaire, un intellectuel imposant, un juriste éminent, un économiste, un écrivain, un philosophe, un réformateur social et un humaniste par excellence.

Tout au long de sa vie, Ambedkar s’est battu pour les opprimés et croyait fermement en l’égalité des sexes. Il a fait pression pour l’émancipation des femmes par l’éducation et s’est efforcé de démanteler les barrières de caste pour assurer l’égalité pour tous les peuples de la société. En 1923, Ambedkar a créé la Bahishkrit Hitkarni Sabha (Association de bien-être des exclus) pour diffuser l’éducation parmi les opprimés et améliorer leur situation économique. Ses diverses initiatives pour libérer les couches inférieures de la société ont fait de lui le messie d’une grande partie de la population du pays.

