Qu’est-ce que Bebop? Et pourquoi est-ce le style le plus important du jazz?

Qu’est-ce que le bebop? La Grosse Pomme ne savait certainement pas ce qui l’avait frappée quand Charlie Parker a soufflé dans la ville comme une tornade et a secoué la scène du jazz dans son essence même. C’était en 1942, et le saxophoniste alto de 22 ans de Kansas City, qui jouait alors dans le groupe du pianiste Jay McShann, soufflait du cor d’une manière qui n’avait jamais été entendue ou vue auparavant. Des lignes mélodiques fondues jaillirent de lui dans un torrent d’improvisation à feu rapide qui porta la virtuosité à un nouveau niveau.

Parker, qui, selon ses propres mots, avait été «ennuyé par les stéréotypes [chord] changements qui ont été utilisés », a trouvé un esprit semblable dans le trompettiste Dizzy Gillespie, avec qui il a joué dans le groupe d’Earl Hines plus tard la même année. Ensemble, leurs explorations sonores, qui se sont développées rapidement au cours des trois prochaines années, ont semé les graines de ce qui est devenu connu sous le nom de bebop.

Qu’est-ce que le bebop?

Bebop, comme le nouveau style et le son révolutionnaires ont fini par être connus (l’origine du mot «bebop» provient en partie d’un mot absurde utilisé dans le chant improvisé scat) est devenu à la fois une ramification et une réaction à musique swing big band, qui était dominée par des rythmes de danse propulsifs. Dans le bebop, cependant, l’accent rythmique est passé de la grosse caisse à la cymbale charleston et ride plus subtile, ce qui a permis une plus grande fluidité rythmique (les batteurs Kenny Clarke et Max Roach ont été les principaux instigateurs de cette nouvelle approche). Entre les mains des musiciens bebop, le jazz est devenu plus orienté blues et basé sur les riffs; et parce que Parker et Gillespie ont pu marier leur capacité technique suprême avec leur connaissance de la théorie musicale avancée, il en a résulté un nouveau type de jazz défini par des solos étendus et dont le langage harmonique était plus dense et plus riche que jamais.

Cela signifiait que les solistes devaient vraiment être aiguisés, bien préparés et connaître leurs gammes à fond, surtout lorsque les changements d’accords venaient épais et rapides (comme c’était la norme avec le bebop). Il convient de noter que le saxophoniste ténor Coleman Hawkins anticipa l’aspect improvisé du bebop en enregistrant la chanson «Body & Soul» en 1939, dans laquelle il énonça brièvement la mélodie principale avant de se lancer dans une longue improvisation qui ressemblait peu au thème principal. Il s’est avéré être un enregistrement profondément influent pour les saxophonistes en herbe.

Mais bebop – ou «rebop», comme on l’appelait aussi pendant un certain temps – n’était pas du goût de tout le monde. Comme il n’était pas dansable – il était généralement joué trop vite pour cela – ceux qui avaient aimé le swing jazz le trouvaient peu intéressant et trop intellectuel. En effet, le bebop, avec son éthique d’improvisation et sa demande de virtuosité, tenait à être perçu comme une forme d’art. Mais l’aspect élitiste, conscient de soi et cérébral de ce qu’est le bebop a aliéné de nombreux auditeurs. Le jazz n’était plus une musique insouciante, joyeuse et adaptée à la radio fonctionnant comme une bande-son d’évasion, mais était devenu quelque chose de plus profond et presque viscéral. Des musiciens comme Parker et Gillespie se considéraient comme des artistes plutôt que comme des artistes et cherchaient à se démarquer des traditions du showbiz de la musique noire.

Une révolution jazz

Une interdiction d’enregistrement par le syndicat américain des musiciens entre 1942 et 1944 (ils faisaient grève pour obtenir un meilleur taux de redevance des maisons de disques) signifiait que les douleurs de naissance du bebop n’étaient pas bien documentées au départ, mais lorsque l’interdiction a été levée, les vannes s’ouvrirent. Parker et Gillespie ont enregistré ensemble; séparément; et avec l’orchestre du chanteur Billy Eckstine, qui a contribué à l’incubation du bebop au milieu des années 40. L’intérêt pour le bebop et le «modern jazz» chez les jeunes musiciens de jazz s’est rapidement développé, et bientôt Parker et Gillespie étaient à l’avant-garde d’une révolution jazz dont l’avant-garde étaient les trompettistes. Miles Davis et Fats Navarro, les saxophonistes Dexter Gordon, Sonny Stitt et James Moody, et les pianistes Bud Powell et Moine Thelonious. (Ce dernier, bien qu’initialement considéré comme un bebopper, a rapidement établi son propre style unique qui a défié toute catégorisation facile.)

Ce sont principalement de petits labels indépendants qui ont publié des enregistrements bebop au début, mais à mesure que cette nouvelle musique gagnait en crédibilité et en popularité à mesure que les années 40 devenaient les années 50, de plus grandes entreprises ont commencé à s’impliquer pendant l’âge d’or du bebop.

Mais à ce moment-là, le bebop, comme toutes les formes de musique, évoluait et changeait. Miles Davis, à 22 ans, s’ennuyait déjà du bop et voulait s’essayer à autre chose. Il a enregistré quelques singles en 1949 et 1950 qui sont finalement devenus un album intitulé The Birth Of The Cool. Miles a mis sur pied un ensemble qui était plus grand que le petit groupe de bebop habituel et a fait de la musique moins agressive que ce que faisaient Parker et Gillespie. Il a également joué à un rythme plus lent – et, surtout, il a réduit l’intensité et la température de quelques degrés. Cela est devenu le modèle du jazz cool de la côte ouest, qui serait populaire dans les années 50.

Certains musiciens de jazz ont également marié le bebop à la musique classique, parmi lesquels le Modern Jazz Quartet, dont l’élégant style de jazz de chambre a été surnommé Third Stream Music.

Pendant ce temps, sur la côte est des États-Unis dans les années 50, le public aimait toujours le bebop qui regorgeait de chaleur et de drame. Au milieu de cette décennie, il est apparu une variante du bebop appelée hard bop, qui était caractérisée par des éléments dominants de blues et de gospel, et a peut-être rendu encore plus confus ceux qui se demandaient encore ce qu’est le bebop.

Liberté d’expression

Le hard bop est devenu la forme de jazz la plus populaire dans les années 50, et parmi ses principaux pratiquants se trouvaient Miles Davis – qui, toujours l’âme agitée, a quitté l’école cool peu de temps après sa création – Clifford Brown, Sonny Rollins, Charles Mingus, Hank Mobley, Horace Silver, Art Blakey et The Jazz Messengers, Sony Stitt, John Coltrane, Art Pepper, Wes Montgomery, Kenny Dorham, Sony Stitt et une myriade d’autres. (À ce moment-là, le roi de bebop, Charlie Parker, était mort, décédé en 1955, à l’âge de 34 ans).

Le hard bop est resté une monnaie de jazz valable jusque dans les années 60, bien qu’une autre branche, appelée soul jazz, offrait une version plus accessible et infusée de gospel du bebop, et était populaire pendant quelques années. Mais le jazz dans son ensemble perdait son public au profit de la musique rock et pop. Avec la montée du jazz d’avant-garde, la musique a continué à perdre son attrait grand public, bien que de temps en temps, des disques de jazz occasionnels infiltrent les charts pop.

Même si la fusion et le jazz-rock ont ​​encore diminué l’attrait du bebop dans les années 70, il y avait encore des musiciens qui le jouaient, et il y avait même un mini-regain d’intérêt à la fin des années 70 et au début des années 80, lorsque le jazz acoustique influencé par le bop était à nouveau en vogue.

Aujourd’hui, au 21ème siècle, nous vivons officiellement dans une ère post-bop, mais, étonnamment, la musique que Charlie Parker et Dizzy Gillespie ont contribué à créer il y a plus de 70 ans refuse de disparaître. Des traces de son ADN se retrouvent dans la musique d’artistes jazz contemporains de pointe tels que Robert Glasper, Brad Mehldau, Ambrose Akinmusire et Kamasi Washington.

Alors qu’est-ce que le bebop? Avec le recul, c’est bien plus que l’image reçue des bérets, des barbes de barbiche, de l’argot hepcat et des drogues dures. Bebop parlait de liberté d’expression et d’échappatoire aux contraintes harmoniques et mélodiques imposées par l’ancien ordre musical – et, grâce à l’héritage durable de la musique bebop, c’est quelque chose que l’on peut encore dire du jazz aujourd’hui.

