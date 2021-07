Qu’est-ce que Ben Affleck a offert à Jennifer Lopez pour son anniversaire ?

Jennifer Lopez et Ben Affleck sont actuellement sur un yacht à Saint-Tropez pour fêter son 52e anniversaire, mettre pleinement leur PDA en marche et recréer des scènes de “Jenny from the Block” pendant que tout le monde sur Internet tourne en spirale. Et oui! Il lui a fait un beau cadeau d’anniversaire !

Il semble que Ben ait surpris J.Lo avec un collier spécial à breloques en or personnalisé, conçu en collaboration avec Foundrae.

“Avec la pièce personnalisée que Ben a créée pour Jennifer, cela a clairement communiqué leur amour, mais c’est aussi un rappel de leur capacité de changement et de croissance”, a déclaré à E! Nouvelles. “Par exemple, l’un des médaillons qu’il a choisis représente la résilience, que nous décrivons comme sauvage, abondante et indomptée. Les fleurs sont nourries avec passion et continuent de fleurir, même dans l’obscurité, contre l’adversité. Mais nous ne pouvons pas séparer la fleur de son épine. L’épine est le risque que nous prenons pour quelque chose que nous aimons, pour vivre pleinement sans réserve. “

Beth a ajouté : “Nous avons été époustouflés par son geste romantique. [Ben] passé en revue les significations de chaque pièce avant de finalement les sélectionner… un lion était également en lice, mais je pense que ce qu’il a choisi est tout simplement parfait. ”

Alors, combien ce groupe de médaillons significatifs a-t-il fait reculer Ben? Selon Page Six, chaque pendentif coûte environ 3 000 $ et notre mec Ben en a eu au moins trois pour J.Lo. Donc, environ 9 000 $ au total. Rendez-vous ici si vous voulez en acheter un et canaliser tout le truc de Ben et Jen!

