Qu’est-ce que Bitcoin Cash?

Bitcoin Cash est une alternative à la crypto-monnaie de base traditionnelle, Bitcoin, et a émergé à la suite de plusieurs conflits dans le monde de la crypto en août 2017. Pendant ce temps, les développeurs de la communauté n’ont pas pu se mettre d’accord sur la mise à jour plus appropriée du protocole Bitcoin. En conséquence, un nouveau groupe distinct de développeurs a été formé, avec Roger Ver comme chef de file. L’événement a également engendré une vague complète de hardforks pour la plupart infructueuses – des changements de code de programme Bitcoin conduisant à un changement radical dans sa structure de bloc, avec Bitcoin Cash comme résultat final réussi, apportant des bénéfices instantanés à ses utilisateurs. Bitcoin Cash en tant que monnaie virtuelle partage l’historique des blocs de la crypto-monnaie de base, mais, comme tout hard fork, il utilise une blockchain différente. Au-delà des différences fondamentales, son fonctionnement au niveau de l’investissement est similaire. Ce qui change, comme nous l’expliquons ci-dessous, c’est son potentiel en tant que crypto-monnaie du futur.

Sur les marchés, vous pouvez voir Bitcoin abrégé en BTC et Bitcoin Cash en BCH. Un nouveau Bitcoin était-il nécessaire? La clé de cette question réside dans les limites du Bitcoin original et les différences qu’apporte Bitcoin Cash.

Le plus gros problème avec Bitcoin est qu’il s’agit d’une technologie lente. Étant donné que le traitement des transactions Bitcoin prend en moyenne 10 minutes et que le nombre d’utilisateurs augmente, le temps requis augmente de manière exponentielle. De plus, plus de machines sont nécessaires pour maintenir une vitesse élevée. Au fil du temps, la taille de bloc de Bitcoin s’est avérée insuffisante, plus lente et moins évolutive pour une utilisation dans les opérations quotidiennes.

Les développeurs de Bitcoin Cash ont pu maximiser la taille du bloc d’origine et le rendre huit fois plus grand – la première alternative utilisait un bloc de 8 Mo, et la taille a augmenté depuis lors. Cela permet d’accélérer le processus de vérification de la blockchain et d’optimiser la vitesse des transactions, quel que soit le nombre de mineurs qui la prennent en charge. C’est le grand avantage de Bitcoin Cash par rapport à la devise principale. Au contraire, un inconvénient de Bitcoin Cash est que, en raison de l’utilisation de blocs plus grands, sa sécurité est théoriquement plus faible.

Le fonctionnement de Bitcoin Cash est similaire à celui de Bitcoin. Bitcoin Cash utilise des portefeuilles qui stockent les crypto-monnaies que vous avez achetées, soit en les minant, soit en les achetant sur des plateformes telles que Bitfinex, Kraken, Bittrex, OKCoin, HitBTC, Bithumb, Livecoin ou Allcoin, c’est-à-dire les principales maisons de change. Là, vous pouvez acheter Bitcoin Cash comme vous le feriez pour n’importe quelle monnaie virtuelle, Bitcoin inclus. Il vous suffit de dire combien vous souhaitez investir.

Pour le moment, acheter Bitcoin Cash est très similaire à parier sur Bitcoin à ses débuts, mais avec un peu plus de certitude sur l’avenir général des crypto-monnaies. C’est une alternative sur le marché qui résout l’un des problèmes du Bitcoin, mais personne ne peut garantir qu’il prévaudra. De plus, deux alternatives ont déjà vu le jour, comme Bitcoin Gold et Segwit2x. Le premier maintient la taille de bloc de Bitcoin mais apporte des modifications à l’algorithme de minage, tandis que le second est proposé comme une alternative complètement différente.

Le prix de Bitcoin Cash peut être suivi via les maisons de change, qui collectent les mouvements des monnaies virtuelles. Gardez à l’esprit que si Bitcoin est volatil, Bitcoin Cash l’est encore plus. Cela signifie que le prix de Bitcoin Cash peut augmenter et baisser fortement en un rien de temps.

La première étape consiste à visiter le site officiel pour vous familiariser avec l’idée de cette crypto-monnaie. Vous pouvez ensuite procéder au téléchargement d’un portefeuille afin de pouvoir commencer à participer à l’économie Bitcoin Cash. La plupart des portefeuilles sont gratuits à télécharger et faciles à utiliser grâce à certaines fonctionnalités clés telles que l’envoi, la réception, la sauvegarde de fonds en toute sécurité, l’exploration de transactions, etc. Il est logique de respecter le «parent» et d’utiliser le portefeuille bitcoin.com. Il permet aux utilisateurs de basculer entre les deux devises sans trop d’effort. Une autre option comprend Yenom, un portefeuille Bitcoin Cash simple et facile à utiliser pour les débutants. Coinomi est actuellement le leader des portefeuilles mobiles car il accepte la plupart des crypto-monnaies du monde. Un autre portefeuille, Electron Cash, est une option rapide car il utilise des serveurs qui indexent la Blockchain Bitcoin Cash. Vous pouvez également envisager d’acheter des portefeuilles matériels pour stocker votre crypto hors ligne.

À l’heure actuelle, l’extraction ou l’achat de Bitcoin est toujours aussi rentable, mais avec une vision à long terme, un mineur qui croit vraiment que Bitcoin Cash peut surpasser Bitcoin peut migrer son équipe pour se positionner autour de cette devise. Dans tous les cas, en ce moment, le secteur de la crypto-monnaie connaît des moments de convulsions. La technologie Blockchain est sur toutes les lèvres, mais avec Bitcoin Cash, de nouvelles voies s’ouvrent qui sont de véritables alternatives au Bitcoin traditionnel, et il sera nécessaire de voir comment elle affecte l’ensemble du secteur.