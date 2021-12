Qu’est-ce que Bitcoin? – FAQ Bitcoin

Le terme «décentralisé» est souvent utilisé lorsqu’on parle de crypto-monnaie et signifie simplement quelque chose qui est largement distribué et qui n’a pas d’emplacement centralisé ou d’autorité de contrôle unique. Dans le cas du bitcoin, et en effet de nombreuses autres crypto-monnaies, la technologie et l’infrastructure qui en régissent la création, l’approvisionnement et la sécurité ne reposent pas sur des entités centralisées, comme les banques et les gouvernements, pour le gérer.

