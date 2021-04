Qu’est-ce que ça fait de faire la queue pour des billets Disneyland pendant 8 heures

Le «recalcul» a duré environ une heure, puis il a été remplacé, une fois de plus, par l’attente de «plus d’une heure». À ce stade, j’avais en fait eu un rendez-vous à venir pour obtenir ma deuxième vaccination contre le COVID-19, quelque chose de bien plus important, mais pas entièrement sans rapport avec les billets de Disneyland. Heureusement, le système de salle d’attente me permettait de transférer le lien de ma salle d’attente vers mon téléphone afin que je puisse continuer à attendre tout en gardant ma place en ligne. Encore une fois, aurait-il été préférable de tout recommencer là-bas? Qui diable sait même plus?