Qu’est-ce que Cartesi ? 7 choses à savoir sur la crypto CTSI Red-Hot

Alors que la plupart des investisseurs étaient occupés à se concentrer sur Bitcoin (CCC :BTC-USD) des nouvelles de Washington, le Cartesi (CCC :CTSI-USD) le jeton montait en flèche. Bien que la crypto CTSI sous le radar puisse être nouvelle pour beaucoup, son mouvement de 103% mérite l’attention. Alors qu’as tu besoin de savoir?

Pour commencer, l’un des attraits majeurs de Cartesi réside dans son approche du développement. En son cœur, il dit qu’il s’agit d’une “plate-forme de calcul décentralisée hors chaîne”. Plus clairement, il permet aux développeurs de coder des contrats intelligents à l’aide du système d’exploitation Linux, qui est fourni avec une infrastructure robuste de programmes logiciels grand public. Selon Cartesi, cela signifie que ses offres aident à ouvrir un nouvel avenir pour les applications décentralisées (DApps).

Et au-delà de son attrait pour les développeurs, il semble qu’il y ait eu quelques catalyseurs spécifiques aidant à soulever la crypto CTSI aujourd’hui. Voici ce que vous devez savoir.

Ce qu’il faut savoir sur Cartesi Coin et le CTSI Crypto

Cartesi existe depuis 2018, lorsque Erick de Moura, Augusto Teixeira, Diego Nehab et Colin Steil ont fondé le projet. L’équipe a cimenté Cartesi en tant qu’infrastructure de mise à l’échelle de couche 2 qui fonctionne avec Linux. Comme le dit la société de recherche Messari, cela pourrait amener des développeurs plus expérimentés dans le monde de la blockchain. Il est important de noter que Cartesi propose actuellement trois produits qui correspondent à ses objectifs. Ceux-ci incluent Descartes, Descartes Rollups et Noether. Descartes permet aux développeurs d’effectuer des calculs lourds sur une machine virtuelle Linux, avec l’avantage supplémentaire de la vérification de la blockchain. Sa fonctionnalité Descartes Rollup est censée être une solution de contrat intelligent plus évolutive pour Ethereum (CCC :ETH-USD). Enfin, Noether est un projet de chaîne latérale qui permet aux DApps de déplacer et de stocker temporairement des fichiers pour des frais inférieurs. Noether est également lié au crypto CTSI, son jeton natif. Selon Cartesi, CTSI est important car il crée un sentiment de sécurité et de transparence dans ses algorithmes de preuve de participation. Les utilisateurs peuvent également miser leurs récompenses CTSI et minières avec Noether. Il semble que l’un des catalyseurs des gains de 100 % et plus soit venu d’une accessibilité accrue. La crypto CTSI est maintenant disponible sur l’échange Kraken. Auparavant, il avait annoncé que les investisseurs pouvaient accéder à CTSI via l’application Revolut. De plus, Cartesi a reçu un cri du célèbre influenceur de crypto-monnaie Ben Armstrong, qui s’appelle BitBoy Crypto.

