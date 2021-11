Qu’est-ce que ce réseau social et comment fonctionne-t-il ?

(CNN espagnol) – Alors que WhatsApp et Messenger, tous deux détenus par Meta, dominent le marché des applications de messagerie en Occident ; WeChat est utilisé par presque tous les utilisateurs en Chine, selon la société de recherche numérique eMarketer. Mais qu’est-ce qui différencie WeChat des autres applications ?

L’application WeChat, appelée Weixin en Chine, est utilisée par la diaspora chinoise, y compris aux États-Unis, dépassant 1,2 milliard d’utilisateurs actifs par mois.

Actuellement, WeChat se positionne comme l’un des principaux réseaux sociaux sur le marché mondial, se classant sixième en termes de nombre d’utilisateurs actifs, selon Statista. Messenger se classe cinquième avec 1,3 milliard d’utilisateurs.

Cependant, contrairement à d’autres applications de messagerie — qui, comme son nom l’indique, sont principalement utilisées pour envoyer et recevoir des messages — WeChat est une nécessité quotidienne pour des centaines de millions de personnes en Chine qui utilisent l’application non seulement pour envoyer des messages et partager des photos, mais ils l’utilisent aussi pour voyager, payer des choses, réserver des restaurants, commander de la nourriture et bien d’autres choses.

Alors, qu’est-ce que WeChat ?

Fondamentalement, WeChat fonctionne comme Facebook, LinkedIn, Uber, Instagram et d’autres applications en une seule. Pour de nombreux Chinois, WeChat est indispensable pour rester en contact dans le monde entier.

WeChat appartient à Tencent, la plus grande entreprise technologique de Chine et la plus grande entreprise de jeux vidéo au monde. En septembre 2021, Tencent a signalé que WeChat comptait 1,263 million d’utilisateurs actifs par mois. La société ne publie pas de chiffres d’utilisateurs par pays, mais les analystes du secteur soulignent que la grande majorité des utilisateurs se trouvent en Chine.

L’application est subventionnée par le gouvernement chinois depuis sa création en 2011.

Que propose WeChat ?

WeChat a beaucoup plus de fonctionnalités en Chine qu’aux États-Unis. Dans ce dernier pays, les utilisateurs peuvent commander un taxi, s’amuser avec des mini-jeux, publier leurs « histoires » et envoyer de l’argent.

Alors qu’en Chine, où les magasins acceptent systématiquement WeChat Pay comme moyen de paiement et où les codes QR sont présents dans chaque ville, le ciel est la limite. Dans WeChat, vous pouvez payer des factures, parcourir les menus des restaurants, trouver des lieux de rencontre locaux, prendre des rendez-vous médicaux, communiquer avec de nouveaux contacts commerciaux, déposer des rapports de police, lire des actualités et accéder à des services bancaires.

Problèmes de confidentialité et de censure

Une partie du succès de WeChat est due au fait que le réseau social a été soutenu par le gouvernement, car une grande majorité des réseaux sociaux et des applications de messagerie sont bloqués par le gouvernement chinois – y compris Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, Telegram, YouTube, Snapchat, Line, entre autres, les plateformes sponsorisées par l’État sont donc devenues la règle.

Récemment, les autorités du pays ont bloqué la plate-forme audio Clubhouse après qu’elle soit devenue l’application incontournable pour les conversations non censurées sur un certain nombre de sujets sensibles interdits sur d’autres plates-formes. Peu de temps après, Signal, le service de messagerie crypté, a également été bloqué.

Selon le rapport « Internet Freedom in 2021 » de Freedom House sur la liberté d’Internet, les blocs de plateformes sociales ont aidé des plateformes telles que WeChat de Tencent et Sina Weibo « qui sont soumises aux exigences de censure strictes du gouvernement d’Internet » à croître de façon exponentielle. Weibo est la plate-forme de médias sociaux chinoise similaire à Twitter.

Et comme d’autres applications d’origine chinoise, WeChat a la réputation d’être fortement supervisé par les autorités gouvernementales asiatiques. Même en dépit des tentatives de Tencent de convaincre les utilisateurs de « rester cool » car « le respect de la vie privée des utilisateurs a toujours été l’un des principes les plus importants de WeChat », comme l’a écrit la société dans un article de blog sur 2018.

Dans un rapport d’Amnesty International de 2016 sur la confidentialité des utilisateurs, Tencent a obtenu un score de 0 sur 100 pour le manque de protection de la liberté d’expression et le manque de cryptage de bout en bout de WeChat. Tencent ne divulgue pas lorsque le gouvernement chinois demande des données sur les utilisateurs et ne fournit pas de détails sur le type de cryptage, le cas échéant, qu’il utilise.

Le rôle de WeChat et Weibo dans le cas du joueur de tennis Peng Shuai

Peng Shuai, 35 ans, ancienne championne de Roland-Garros et de Wimbledon en double, a accusé le 2 novembre le vice-Premier ministre à la retraite Zhang Gaoli d’avoir fait pression sur elle pour qu’elle ait des relations sexuelles, selon des captures d’écran d’un article, qui ont depuis été supprimés. , du Weibo vérifié de Peng Compte.

Son long message, qui a eu lieu peu après 22 heures le mardi 2 novembre, a été supprimé en moins de 30 minutes. Des captures d’écran du message avaient initialement circulé sur les réseaux sociaux et dans des groupes de discussion privés, mais ont rapidement été également censurées, ainsi que d’autres messages sur l’affaire.

Le compte vérifié de Peng, qui compte plus d’un demi-million d’abonnés, reste sur Weibo jusqu’à mercredi soir. Mais ils l’ont bloquée des recherches. Toutes les sections de commentaires de vos messages précédents ont également été fermées.

Dans une démonstration du niveau de censure sans précédent, les commentaires sur une page de discussion Weibo sur le tennis ont même été fermés. Et les références obscures au scandale ont également été supprimées.

Depuis lors, on s’inquiète de plus en plus du sort de Peng.

Cependant, Shen Shiwe, journaliste pour les médias d’État chinois, a tweeté trois photos de Peng Shuai le vendredi 19 novembre, écrivant : « WeChat Moments de Peng Shuai a publié trois photos plus récentes et a dit : ‘Bon week-end’. Une semaine plus tard, les médias d’État chinois ont publié un e-mail prétendument de la star du tennis déclarant qu’elle allait bien et semblait retirer ses accusations.

CNN ne peut pas vérifier de manière indépendante que Peng a récemment publié ces photos sur WeChat ou quand elles ont été prises, ou l’authenticité du message original de destitution de plus de 1 600 mots. CNN a également contacté Peng pour commentaires, ainsi que le Bureau d’information du Conseil d’État de Chine, qui gère les demandes de presse du gouvernement central.

