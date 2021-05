Jeremy et Jinger Vuolo pensaient probablement que ce mois-ci serait rempli des deux faisant la promotion de leur nouveau livre The Hope We Hold, sur le couple et sur la façon dont ils voient leurs interprétations religieuses différemment du patriarche Jim Bob Duggar, de la mère Michelle et de certains autres membres de la famille. Ils font toujours la promotion du livre, mais dans une interview avec Today, ils ont également évoqué leurs sentiments liés à la récente arrestation de Josh Duggar.