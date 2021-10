Qu’est-ce que cela signifie lorsque vos oreilles brûlent ?

Vos oreilles brûlantes étant associées à quelqu’un qui pense et parle de vous était une superstition qui a été écrite par Fletcher Dresslar dans son livre de 1907 « Superstition and Education » (via Kensy Cooperrider). Quelle oreille brûle, cependant, peut montrer si quelqu’un parle bien ou non de vous ou s’il parle mal de vous. Le livre de Dresslar prétend que si votre oreille droite vous brûle, quelqu’un parle en bien de vous. Il peut s’agir de vous complimenter ou même de vous vanter de vos réalisations. Par contre, si votre oreille gauche vous brûle, quelqu’un dit du mal de vous. Cela peut être dire du mal de vous et vous faire des commérages ou vous insulter.

D’un autre côté, il existe des preuves scientifiques que lorsque vos oreilles brûlent, cela signifie que votre cerveau est hyperactif. Cela peut être connu comme un «cerveau occupé» ou la preuve qu’il y a une augmentation de l’activité des ondes cérébrales à l’intérieur de votre tête (via le Daily Mail). La science derrière cela dit que l’augmentation de la température dans les oreilles est causée par une augmentation du flux sanguin d’un côté ou de l’autre du cerveau.

Ainsi, même si quelqu’un parle de vous, vos oreilles brûlantes peuvent également signifier que vous réfléchissez plus fort que jamais.

