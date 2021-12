qu’est-ce que c’est, à quoi ça sert et comment le maintenir dans un état optimal

10/12/2021 à 19h45 CET

Nous l’écoutons régulièrement. Dans de nombreux centres sportifs ou cliniques de physiothérapie, ils proposent des exercices et des traitements spécifiques pour le renforcer ou le traiter. Mais quel est le plancher pelvien et pourquoi est-il important d’en prendre soin ?

Eh bien, comme l’explique l’école de formation des kinésithérapeutes Fisiofocus, c’est « un ensemble de plans musculaires et aponévrotiques du tissu conjonctif qui forment le base dans la structure pelvienne ».

Cela peut vous intéresser: Comment traiter le syndrome génito-urinaire et la perte de désir sexuel chez les femmes

Et la première chose à garder à l’esprit est que les soins du plancher pelvien sont très essentiels car ils peuvent conduire à dysfonctionnement mictionnel, intestinal ou sexuel qui affectera notre qualité de vie

Bien que nous sachions que nous devons maintenir notre plancher pelvien dans un état optimal, de nombreux professionnels rapportent qu’aujourd’hui un pourcentage élevé de la population a une grande méconnaissance de cette partie de notre corps.

Il est donc important de savoir de quoi on parle lorsqu’on parle du plancher pelvien et ainsi d’être conscient de son importance.

Quelle est la fonction du plancher pelvien ?

Les experts de Fisiofocus expliquent que ce groupe musculaire permet la miction, la défécation, les rapports sexuels et l’accouchement.

Maintenant que nous avons clarifié de quoi il s’agit et quelle fonction il remplit, il faut souligner une croyance assez généralisée et c’est que les problèmes liés à cette zone de notre corps ne touchent que les femmes.

Et ce n’est pas comme ça, les hommes souffrent aussi de problèmes dérivés du plancher pelvien.

Le plancher pelvien féminin

Bien qu’elle touche les deux sexes, il est vrai que les femmes ont des facteurs de risque plus élevés en raison de la grossesse et de l’accouchement, entre autres, en cas de lésions du plancher pelvien.

Parmi les facteurs pouvant causer ces dommages chez la femme, les kinésithérapeutes soulignent :

Augmentation constante de la pression dans la cavité abdominopelvienne Constipation Mode de vie sédentaire Apport hydrique anormal Surentraînement Mauvaise posture Qualité du tissu conjonctif Grossesse et accouchement

Et dans le cas des hommes ?

Eh bien, parmi les aspects qui influencent le plus le développement d’une pathologie du plancher pelvien masculin, il y a :

Habitudes toxiques telles que l’alcool et le tabac Traumatisme Hypertrophie de la prostate Interventions chirurgicales telles que la prostatectomie Mode de vie sédentaire Surcharges musculaires.

Il est également important de noter que non seulement les hommes ou les femmes ont des dysfonctionnements du plancher pelvien, mais cela touche également les enfants, avec des pathologies telles que l’énurésie ou l’énurésie nocturne.

Symptômes

Le corps nous donnera des signaux si à tout moment il y a des dommages au plancher pelvien. Les plaintes les plus courantes sont :

Douleurs au bas du dos Incontinence urinaire Fréquence accrue des mictions Nycturie (réveil de l’envie d’uriner la nuit) Constipation Douleur pendant les rapports sexuels Incontinence gazeuse ou fécale Sensation de poids dans le vagin Impossibilité ou difficulté d’uriner ou de déféquer.

Quels types de problèmes peuvent apparaître ?

Lorsque l’ensemble musculaire et conjonctif qui soutient notre bassin est endommagé, cela peut provoquer l’apparition de différents problèmes allant de problèmes de miction souffrir d’un prolapsus génital ou avoir dysfonctionnements sexuels comme le vaginisme ou la dysfonction érectile.

Tous ces dysfonctionnements peuvent générer, en plus de la douleur, un sentiment de faible estime de soi chez les patients qui en souffrent.

Par conséquent, en prendre soin et le maintenir ferme grâce à des professionnels de la physiothérapie peut nous aider à améliorer notre qualité de vie physique et émotionnelle.

La physiothérapie clé dans la récupération

«Il est très important d’éviter tout ce qui pourrait nuire à notre sol, par exemple le port de poids, la constipation, la sédentarité ou des postures inappropriées. D’autre part, il est important d’exercer les muscles du plancher pelvien afin de maintenir un état de santé périnéal optimal », explique Laura Calzado, kinésithérapeute spécialiste du plancher pelvien et enseignante Physiofocus.

La physiothérapie, comme les autres secteurs de la santé, se divise en différentes branches, parmi lesquelles on retrouve la branche du plancher pelvien.

Les professionnels spécialisés dans cette branche sont ceux qui peuvent le mieux évaluer et traiter les dysfonctionnements dans cette zone du corps ainsi qu’accompagner les femmes pendant la grossesse, aider à la récupération post-partum, à la ménopause ou chez les hommes après une chirurgie de la prostate.

Le traitement de physiothérapie consistera, en plus du traitement comportemental, à effectuer des thérapies manuelles telles que massage périnéal ou des traitements instrumentaux tels que électrostimulation du nerf tibial postérieur.

Comment travailler le plancher pelvien à la maison ?

Garder le plancher pelvien tonique est possible si un entraînement spécifique des muscles qui le forment est effectué, comme le fameux Exercices de Kegel, ou avec des exercices plus fonctionnels où les muscles abdominaux, pelviens et lombaires sont travaillés plus globalement.

Oui, ce type d’exercice doit être supervisé par un kinésithérapeute spécialisé qui indique le type d’exercices le plus pratique dans chaque cas.