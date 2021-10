Qu’est-ce que c’est et à quoi ça sert ?

À l’heure actuelle, nous voyons comment la technologie progresse à un rythme effréné. Nous ne contrôlons toujours pas beaucoup de nouveaux termes, lorsque de nouveaux apparaissent sur le marché. Internet est essentiel aujourd’hui et notre société en est témoin au quotidien. En matière de connexion, l’une des options les plus simples est le Wi-Fi Direct, que tout le monde ne connaît pas et que nous vous présentons.

Qu’est-ce que le Wi-Fi Direct

Cette certification multi-appareils permet une communication directe. On parle de un protocole qui permet aux personnes d’échanger des fichiers ou envoyer un fichier à imprimer sans avoir besoin de connecter des câbles. Avant que WhatsApp ne nous parvienne, il était normal que les gens échangent des photos ou de nouvelles tonalités en utilisant l’infrarouge, un système qui sera plus tard remplacé par Bluetooth, qui est toujours utilisé pour la connexion entre les différents appareils.

Nous pouvons voir Wi-Fi Direct comme une mise à jour Bluetooth meilleure et plus rapide, car il s’agit d’une connexion limitée en termes d’espace, il ne s’agit donc pas d’envoyer des photos, là où cela fonctionne le mieux, c’est quand il s’agit de partager des choses plus simples, tel qu’un document.

Grâce à Wi-Fi Direct, nous pouvons donc imprimer un fichier depuis notre ordinateur portable ou notre smartphone à l’aide d’une imprimante sans fil, et également envoyer une image à une personne dans la même pièce. Tout cela sans avoir besoin de câbles ou d’Internet.

Utilitaires et comment utiliser Wi-Fi Direct

On peut dire que c’est très utile lorsque vous souhaitez envoyer des informations à une personne, mais que vous ne souhaitez pas donner vos données personnelles. Par exemple, si vous êtes en voyage et regardez un spectacle, mais que vous ne souhaitez pas donner votre numéro de portable pour que les billets puissent vous être envoyés par WhatsApp ou en donnant votre email ou Facebook, Wi-Fi Direct partage ces fichiers plus rapide que par Bluetooth, pas de frais de données Internet ou d’exposition de données privées.

Cette technologie est présente dans de nombreux appareils, car son protocole est assez sûr, étant protégé avec le dernier cryptage pour les réseaux.

Lorsqu’il y a un appareil compatible Wi-Fi Direct, ce qu’il fait est diffuser un signal vers d’autres appareils qui est dans la pièce, vous pouvez donc savoir qui est disponible pour la connexion.

Ce que les utilisateurs peuvent faire, c’est envoyer une invitation ou en recevoir une pour que cette connexion se produise. Lorsque les appareils sont connectés, il est temps de commencer à partager des fichiers. Maintenant que vous en savez plus, nous espérons que vous commencerez à l’utiliser davantage, car cela en vaut la peine.