Qu’est-ce que c’est et comment cela affectera-t-il?

29/10/2021 à 16h08 CEST

La Niña est de retour pour la deuxième année consécutive. La National Oceans and Atmospheric Administration (NOAA) des États-Unis a récemment annoncé que le phénomène climatique responsable des hivers rigoureux et des sécheresses majeures dans le monde est de nouveau arrivé et fera sentir ses effets au cours des prochains mois.

Selon la NOAA, Après une période d’équilibre atmosphérique relatif depuis le début de l’année, La Niña va s’intensifier dans les semaines à venir et il ne commencera à faiblir qu’au printemps 2022, ce qui pourrait avoir un impact sur les précipitations, la fin de la saison des ouragans et l’intensité de l’hiver boréal à venir.

« Les conditions de La Niña se sont développées et prévoit de continuer avec une probabilité de 87 % entre décembre 2021 et février 2022& rdquor;, a indiqué l’agence dans un communiqué.

Selon cette note, les experts ont commencé à remarquer que l’événement climatique approchait le mois dernier, lorsqu’ils ont détecté plusieurs facteurs indiquant son développement, notamment:

-1. Températures de surface de la mer inférieures à la moyenne dans le Pacifique équatorial

-2. Anomalies thermiques dans la majeure partie de l’océan Pacifique central et oriental

-3.Anomalies des vents d’est aux basses couches et des vents d’ouest aux couches supérieures de l’atmosphère.

Bien que généralement les signes de son activation commencent à être détectés au cours de l’été boréal, maintenant, comme cela s’est produit en 2017, La Niña a commencé à se manifester jusqu’à l’automne.

« Nos scientifiques suivent le développement potentiel de La Niña depuis cet été, et c’est un facteur qui a été pris en compte dans les prévisions pour la saison des ouragans supérieure à la normale que nous avons vue », a déclaré Mike Halpert, directeur adjoint de la NOAA. Centre de prévision climatique, dans les déclarations recueillies par le portail noticiasambientales.com

Mais qu’est-ce que La Niña et comment affecte-t-elle le climat de notre planète et de l’Amérique latine ?

Qu’est-ce que La Niña ?

Pour comprendre ce qu’est La Niña Il est nécessaire d’expliquer le phénomène plus général dans lequel il est englobé : l’événement dit ENSO ou El Niño-oscillation australe.

El Niño est un phénomène météorologique qui provoque un affaiblissement des alizés dans l’hémisphère sud du Pacifique.

Ces vents, lorsqu’ils sont normaux, transportent les eaux de surface des côtes vers l’océan et cela fait que les eaux froides des profondeurs y surgissent.

Cette eau froide est normale dans la zone équatoriale de la côte sud-américaine.

Lorsque ces alizés s’affaiblissent, ce processus cesse, l’eau chaude s’accumule et il y a une augmentation de la surface de la mer sur les côtes du Pérou et de l’Équateur, principalement.

Maintenant, lorsque les alizés sont très forts et que la montée de cette eau froide dans la zone équatoriale est renforcée et que la température de la mer est inférieure à la normale, le phénomène La Niña commence à se manifester, qui devient un schéma climatique opposé aux conditions d’El Niño. .

Généralement, entre les deux phases, une période dite « zone neutre & rdquor; (dans lequel nous étions jusqu’à récemment) dans lequel aucun des deux événements n’est sensiblement actif et les températures sont supérieures à la moyenne.

Quels sont ses effets ?

Les effets de La Niña et El Niño, allant des sécheresses aux inondations, des fortes pluies aux ouragans, dépendent toujours de la zone d’oscillation.: il peut produire indistinctement des sécheresses en Amérique latine, de fortes chutes de neige dans le nord des États-Unis ou des sécheresses en Australie ou dans les îles du Pacifique.

Et bien qu’elles suivent des schémas, cela n’implique pas qu’à chaque fois que les conditions sont activées, elles se manifestent de la même manière : aucun événement La Niña ne ressemble à un autre.

Bien que les prévisions les plus précises pour la saison en cours soient connues plus tard ce mois-ci, la NOAA et d’autres organisations météorologiques d’Amérique latine prévoir « une La Niña d’intensité modérée & rdquor;.

Cependant, cela ne prédit pas en soi les conditions dans lesquelles il se manifestera, car les données historiques révèlent qu’il y a eu des cas de sécheresses plus graves lors d’événements La Niña faibles ou modérés que lors d’événements forts à intenses.

En años anteriores, el fenómeno se ha manifestado muy débil, aunque desde 2020 se comenzaron a experimentar síntomas de un potencial fortalecimiento como fue la larga temporada de huracanes del Atlántico, condiciones de sequía en América del Sur y fuertes lluvias en Centroamérica y el norte de Amérique du Sud.

Comment cela affectera l’Amérique latine

Généralement, La Niña se manifeste sous deux formes totalement différentes en Amérique latine : pluies abondantes et abondantes, augmentation du débit fluvial et inondations subséquentes en Colombie, en Équateur et dans le nord du Brésil; et dans des conditions de sécheresse au Pérou, en Bolivie, au sud du Brésil, en Argentine et au Chili.

Plusieurs de ces derniers pays ont connu une sécheresse intense depuis l’année dernière, qui a affecté les cultures, asséché les rivières et affecté la production hydroélectrique.

Maintenant On craint que La Niña retarde davantage la saison des pluies dans le Cône Sud et fasse de 2022 une année encore plus sèche.

Pendant ce temps, dans le nord-est de l’Amérique du Sud, des glissements de terrain se sont produits dans plusieurs pays et dans d’autres, comme la Colombie, les barrages ont une capacité de 86 %, soit presque le double des niveaux d’il y a un an, ce qui est historiquement considéré comme élevé.

La NOAA a noté que La Niña pourrait influencer les derniers mois de la saison actuelle des ouragans dans l’Atlantique, qui a été particulièrement active.

Au Mexique, les autorités météorologiques ont indiqué qu’une nouvelle activation de l’événement pourrait se traduire par une prolongation de la période des pluies jusqu’à fin novembre, ainsi que des précipitations intenses dans certaines parties du pays où elles ne sont pas fréquentes et plus tard, un hiver plus sec.

En Amérique CentraleDe son côté, le Comité régional des ressources hydrauliques avait prédit depuis l’été que La Niña pourrait apporter à la région « des conditions plus pluvieuses que la normale », principalement à la frontière du Mexique avec le Guatemala, au sud d’El Salvador ; la partie centrale du Honduras et dans le Pacifique du Costa Rica et du Panama.

Le précédent La Niña s’est produit au cours de l’hiver 2020-2021 et avant, entre 2017 et 2018.

