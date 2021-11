qu’est-ce que c’est et comment l’activer

11/01/2021 à 10:00 CET

Youtube Il contient des milliers de vidéos, dont beaucoup sont très instructives pour nos fils et nos filles. Cependant, il contient également beaucoup de contenu qui n’est pas approprié et précis pour eux. Pour pouvoir s’assurer que ce type de vidéo ne tombe pas entre vos mains, il existe l’outil pour Contrôle parental offert par cette plateforme, Youtube Enfants.

Ce type de contrôle parental YouTube ne propose que du contenu créé pour les enfants jusqu’à douze ans.

Quelles options le contrôle parental de YouTube Kids propose-t-il ?

Youtube Kids permet aux enfants d’accéder à des contenus adaptés à leur âge. Cela nous permet également en tant que parents de signaler ou de bloquer des contenus qui ne nous semblent pas appropriés.

Entre cinq et huit ans, ils peuvent afficher et rechercher du contenu comme des chansons, des dessins animés ou de l’artisanat. De neuf à douze, ils peuvent accéder à plus de variété et peuvent trouver des vidéos sur les jeux vidéo, la science ou les vlogs familiaux.

Bien que les enfants de tout âge puissent regarder du contenu YouTube Kids, selon l’Unicef, il est conseillé de ne pas les exposer aux écrans avant l’âge de 18 mois et, lorsqu’ils sont avec eux, leur temps doit être limité.

Comment activer Youtube Kids ?

Il existe deux façons d’accéder à Youtube Kids. Via notre navigateur, en tapant « Youtube Kids & rdquor ;, ou via l’application téléchargeable sur les places de marché iOS ou Android.

Une fois à l’intérieur, nous trouverons le premier écran qui nous fera choisir entre les options « mineur » ou « adulte ». Avant que les enfants puissent accéder pour la première fois, il est recommandé que nous configurions la plateforme.

Après cela, ils nous demanderont notre année de naissance et nous donneront la possibilité de nous connecter avec notre compte Google. Si nous nous connectons, nous pouvons continuer à créer un profil de nos enfants. Nous devons inclure votre nom et votre âge. Si vous ne vous connectez pas, les paramètres que nous incluons ou le profil de notre enfant ne seront pas enregistrés, mais notre enfant pourra toujours accéder pour regarder des vidéos.

Sur l’écran suivant, il nous demandera de choisir dans quelle tranche d’âge se trouvent nos fils et filles afin que le contenu en fonction de leurs années apparaisse.

Une fois ces étapes terminées, les enfants peuvent désormais profiter de YouTube Kids en toute sécurité.

Contrôle parental YouTube pour les adolescents

Il existe un autre type de contrôle parental sur YouTube que nous pouvons appliquer aux enfants qui sont au stade de l’adolescence. Il s’agit de mode restreint, Cela empêche l’apparition de vidéos qui ne conviennent pas aux mineurs.

Afin de l’activer, il faut cliquer sur « Paramètres & rdquor; Cela se trouve via les trois points si vous n’avez pas de session démarrée, ou dans notre icône YouTube si nous sommes entrés avec notre compte. Une fois dans la liste déroulante des paramètres, nous devons aller à la dernière option où l’option « Mode restreint & rdquor; pour l’activer.