qu’est-ce que c’est et comment l’activer

30/10/2021 à 10h30 CEST

La console de mode que les enfants et les adultes veulent avoir est la Commutateur Nintendo. Avec elle, les enfants peuvent s’amuser à travers des jeux éducatifs et instructifs.

Mais laisser à nos enfants une console avec laquelle ils peuvent accéder à d’autres jeux comportant de la violence ou des contenus inappropriés peut être dangereux. Pour cette raison, Nintendo Switch propose la Contrôle parental afin que nous puissions surveiller l’activité des enfants avec cette console et que nous puissions également limiter un temps d’utilisation.

Quelles fonctionnalités le contrôle parental a-t-il sur Nintendo Switch ?

Il y a trois options principales offertes par le contrôle parental de la Nintendo Switch :

Contrôle du temps

Nous avons plusieurs options pour définir une limite de temps sur la console. On peut se fixer une limite d’heures ou de minutes pour jouer et qu’une fois ce temps dépassé, la console ne pourra plus être utilisée. Nous avons également l’option « Suspendre le programme & rdquor; de sorte que lorsque le temps défini est écoulé, le jeu s’arrête. D’autre part, vous pouvez régler une bonne alarme de nuit, c’est-à-dire que nous pouvons spécifier qu’après 21h00, la console ne peut être utilisée que le lendemain.

Restreindre les jeux et le contenu

En fonction de l’âge des enfants, nous pouvons sélectionner le niveau de restriction que nous mettons sur la console. En personnalisant le niveau de restriction, nous pouvons empêcher le partage d’images sur les réseaux sociaux ou permettre aux enfants de communiquer avec d’autres personnes en ligne. De même, nous pouvons restreindre le contenu et les jeux selon la classification PEGI et sélectionner les jeux pour lesquels nous souhaitons avoir un contrôle parental et d’autres qui en sont exempts, bien que les délais continuent de s’appliquer.

Entrer le mot de passe

Un mot de passe spécifique peut être défini pour activer et désactiver le contrôle parental.

Comment activer le contrôle parental sur Nintendo Switch ?

La première étape à faire est de télécharger l’application de contrôle parental sur Nintendo Switch sur les marketplaces Android ou iOS.

Application pour télécharger le contrôle parental pour Nintendo Switch dans Play Store |

Une fois l’application téléchargée, un écran s’ouvrira où nous devrons cliquer sur l’option « Continuer » pour se connecter ou créer un compte. Ici, nous devons entrer l’e-mail et le mot de passe de notre compte Nintendo.

Nous devons nous connecter pour lier notre mobile avec la console |

Ensuite, nous devons choisir l’utilisateur de notre compte. Bien que la Nintendo Switch permette d’avoir et de jouer avec différents utilisateurs, le contrôle parental ne s’applique pas à un seul utilisateur, mais à tous ceux de la console. Donc si on veut jouer à un jeu qui n’est pas autorisé pour les enfants, il faut désactiver le contrôle parental.

Afin de lier l’application à la console, celle-ci nous demandera de saisir le code qui apparaît sur le mobile de la Nintendo Switch.

Étapes à suivre pour activer le contrôle parental |

Pour ce faire, nous devons allumer la Nintendo Switch, aller dans « Paramètres de la console », sélectionner « contrôle parental & rdquor; puis « paramètres de contrôle parental & rdquor ;.

Le contrôle parental sur la console se trouve dans « Paramètres » |

En cliquant, un écran apparaîtra dans lequel nous devons sélectionner « Si vous avez déjà téléchargé le & rdquor; pour pouvoir saisir le code fourni dans l’application mobile.

Nous devons entrer le code pour lier le contrôle parental |

Après cela, ils nous diront si nous voulons lier l’application de contrôle parental Nintendo Switch à notre utilisateur et nous devons cliquer sur oui.

En acceptant, nous aurons déjà le contrôle parental lié |

Une fois cela fait, nous aurons activé le contrôle parental et depuis notre mobile nous pourrons appliquer la supervision que nous préférons : limite de temps ; restriction de jeu …

Interface console Nintendo Switch avec contrôle parental activé |