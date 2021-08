Qu’est-ce que c’est et d’où vient-il à l’origine ? 10z viral

On ne peut pas dire les autres mots ici, mais tu sais très bien ce qu’ils sont

Quelqu’un appelle un médecin parce que j’ai été incapable de chanter autre chose que CE son TikTok. Vous connaissez celui. Ne m’encouragez pas à le chanter car à ce stade je n’ai pas besoin d’encouragement. Ah bon? Bien. Le son TikTok qui dit “Pouvez-vous sentir ma chatte végétalienne, végétalienne, pouvez-vous me sentir végétalien, végétalien, végétalien c*nt”. CELUI-LA.

@la_sode1 étape à la fois je dis x♬ VEGAN KUNT – Daniel

Les gens mettent le son sur eux en faisant la plus petite contribution à la vie végétalienne. Comme vous le savez quand vous prenez un sandwich au bacon pour le petit-déjeuner, puis optez pour un poulet papillon avec halloumi chez Nando’s, puis commandez votre latte au lait d’avoine chez Starbucks. Cette ambiance. C’est probablement le son le plus drôle sur TikTok en ce moment, et ce n’est littéralement pas une exagération. Chaque utilisation m’excite, que ce soit un rire ou un rire de ventre. Mais d’où vient ce son énigmatique de « chatte végétalienne et végétalienne » ? Une série télévisée? Une vraie chanson ? Bien…

C’est à partir de *notes de chèques*… L’histoire Instagram d’Azealia Banks

Je veux dire, eh bien, bien sûr que si. Le musicien le plus désordonné de la pop est probablement la seule personne qui aurait pu débiter des paroles aussi maniaques mais aussi géniales que « sentir ma chatte végétalienne, végétalienne, végétalienne, végétalienne, végétalienne c*nt ». Oui, le cerveau derrière 212 a trouvé un génie plus lyrique sous la forme de cette petite chansonnette, qui a fait ses débuts sur son histoire Instagram plus tôt dans le mois. Alors maintenant, vous savez EXACTEMENT qui blâmer pour ne pas pouvoir vous le sortir de la tête.

Voici quelques-uns des exemples les plus drôles du son TikTok « chatte végétalienne ». Je t’en prie.

@s4ndybeechezgreta thunberg cld jamais !! ##foryou ##vegan♬ VEGAN KUNT – Daniel

@airidasnavvegan icon ##twilight ##vegan ##bellaswan ##edward ##foryou ##foryoupage ##bookish♬ VEGAN KUNT – Daniel

@original.donJe voulais dire pop mais je sais que les Américains disent soda♬ VEGAN KUNT – Daniel

@elenalovesyourmomi pensait que ce son était tendance..♬ VEGAN KUNT – Daniel

