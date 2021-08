Qu’est-ce que c’est? Et est-ce que ça marche vraiment ? 10z viral

TikTok regorge de hacks allant de la beauté à la retouche photo, en passant par l’obtention d’argent sur votre trajet Uber et maintenant ce dernier hack est peut-être le meilleur à ce jour car il promet d’améliorer considérablement votre vie sexuelle – c’est le hack d’oreiller.

Plus tôt cette semaine, TikToker Sassy Red, spécialisé dans l’éducation sexuelle, a partagé une vidéo soulignant les avantages d’avoir des relations sexuelles avec un oreiller. Un utilisateur de TikTok l’a qualifié de “changeur de jeu”, un autre a dit qu’il “adore ça” et une personne a même dit qu’elle trouvait le sexe douloureux sans utiliser d’oreiller.

@sassyrededu2Combien d’entre vous ont utilisé un oreiller pour descendre les escaliers ? ##fypシ ##RelationshipGoals ##TipsAndTricks ##sassyrededu♬ Звук для твоих переходов – awlesia

Si vous n’en avez jamais entendu parler avant tout ce que vous avez à faire est de mettre un oreiller sous le bassin de la femme afin d’augmenter le plaisir. Mais est-ce que ça marche vraiment?

The Tab a parlé à Ruby, experte en sexe résidente du détaillant de jouets sexuels en ligne UberKinky, pour avoir son avis sur cette astuce virale et elle pense que c’est incroyablement bénéfique 👀.

Alors, le hack d’oreiller TikTok fonctionne-t-il?

Ruby a déclaré à The Tab que ce hack n’est pas une nouvelle invention, mais existe depuis des lustres et peut grandement améliorer la vie sexuelle.

Elle a déclaré : « Ce ‘hack’ n’a rien de nouveau ; en fait, il existe depuis des années. Les oreillers sont l’outil sexuel parfait et peuvent être utilisés à peu près partout où votre corps a besoin d’un peu de soutien supplémentaire. Mais en placer un sous vos hanches peut rendre certaines positions un peu plus… *baiser du chef*. “

Ruby suggère d’utiliser un oreiller en particulier pendant le missionnaire ou les positions lorsque vous êtes allongé sur le dos.

Pourquoi ça marche si bien ?

Tout le monde sur TikTok parle des avantages, mais quelle est la science du poste ?

Ruby dit que la position permet au bassin d’être incliné vers le haut et permet donc plus d’accès au point G.

Elle a déclaré: “Mettre un oreiller en dessous incline simplement le bassin vers l’avant, permettant au canal vaginal de se redresser, facilitant l’accès au point G et permettant au pénis / gode de stimuler le vagin antérieur. En termes simples, vous pouvez toucher plus de ces 8 000 terminaisons nerveuses qui vivent autour du vagin.

Et si ce n’était pas le game changer que tout le monde dit ?

Les positions sexuelles, les techniques ou les jouets ne conviennent pas à tout le monde et Ruby souligne l’importance de trouver ce qui fonctionne pour vous.

Elle a dit : « Si ce « hack » fonctionne pour vous, alors c’est fantastique, mais cela pourrait ne pas fonctionner pour tout le monde, et vous ne devriez pas non plus le forcer à fonctionner. Ce qui fait du bien pour une personne peut être totalement différent pour une autre. Trouvez simplement ce qui fonctionne pour vous et amusez-vous beaucoup dans le processus.

« Le sexe consiste à essayer différentes choses avec un partenaire qui vous soutient et qui est ouvert – c’est le meilleur type de sexe ! Alors concentrez-vous sur cela, et non sur ce que dit Internet. »

Si les commentaires sur TikTok de Sassy Red sont quelque chose à faire, alors je ne cherche pas un oreiller.

Histoires connexes recommandées par cet écrivain :

• Chères filles : vous devez lire ces 43 conseils honnêtes avant de commencer l’université

•La seule bonne chose du confinement ? Le décrochage collectif du soutien-gorge

• Ces 27 « drapeaux verts » montrent à quel point la barre a été placée bas pour les hommes