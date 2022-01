Qu’est-ce que c’est et pourquoi chaque joueur sur PC en a-t-il besoin ?

C. Scott Brown / Autorité Android

À l’heure actuelle, la plupart des gens sont familiers avec le cloud gaming, également connu sous le nom de streaming de jeu. Avec des services tels que Google Stadia, Xbox Game Pass Ultimate, Amazon Luna, etc., vous pouvez jouer à des jeux PC sans avoir besoin de matériel PC. Les serveurs appartenant aux sociétés exécutent les jeux et diffusent le jeu sur Internet sur votre appareil. L’outil de jeu Moonlight ressemble beaucoup à ces services, mais votre propre plate-forme de jeu agit en tant que serveur.

Dans cet article, nous allons tout vous dire sur l’outil de jeu Moonlight et pourquoi chaque joueur sur PC devrait l’utiliser. Nous allons expliquer comment cela fonctionne, ce dont vous avez besoin pour vous installer, et plus encore !

Qu’est-ce que l’outil de jeu Moonlight ?

Comme déjà mentionné, Moonlight est un programme qui vous permet de diffuser des jeux sur Internet depuis votre PC de jeu (alias « hôte ») vers votre téléphone, tablette, ordinateur portable ou téléviseur (alias « client »). En supposant que vous disposiez de connexions Internet suffisamment rapides pour l’hôte et le client, vous pouvez jouer à vos jeux PC n’importe où, même si votre plate-forme de jeu se trouve physiquement à des kilomètres.

Essentiellement, l’outil de jeu Moonlight est comme votre propre Google Stadia personnel.

Au lieu de diffuser des jeux depuis les serveurs de Google ou d’Amazon, vous diffusez depuis votre PC de jeu. Et, au lieu de payer Google ou Amazon pour acheter des jeux et diffuser le contenu, vous pouvez diffuser les jeux que vous possédez déjà autant que vous le souhaitez gratuitement. De plus, vous pouvez diffuser n’importe quel jeu, pas seulement ceux proposés par Google, Amazon ou Microsoft.

Moonlight est gratuit et open source, vous pouvez donc l’installer sur autant de systèmes que vous le souhaitez sans aucun frais. Si vous êtes un développeur de logiciels, vous pouvez même contribuer au développement ultérieur de Moonlight.

Pourquoi ne pas simplement utiliser Steam Link ?

Si vous êtes un fan de Steam, vous savez probablement que Valve a sa propre application pour diffuser votre bibliothèque Steam. Cette application s’appelle Steam Link et s’inspire du matériel Steam Link abandonné. Steam Link est disponible gratuitement sur une multitude de plateformes (dont Android). Comme l’outil de jeu Moonlight, il vous permet d’utiliser votre plate-forme de jeu en tant qu’hôte pour diffuser des jeux aux clients.

Cependant, Steam Link a deux problèmes majeurs. Le premier est, bien évidemment, qu’il est conçu pour diffuser des jeux Steam. Si vous achetez vos jeux par d’autres méthodes, l’application Steam Link vous demandera d’« installer » le jeu via Steam. Bien que cela soit simple à faire, cela entraîne parfois une mauvaise diffusion.

L’autre obstacle est que parfois, il ne vous permettra pas non plus de diffuser certains jeux Steam. Même s’il s’agit d’un jeu Steam qui fonctionne bien sur votre plate-forme, certains jeux présenteront un écran noir lorsque vous les lancerez dans Steam Link. Cela peut être dû à des problèmes de DRM.

En d’autres termes, Steam Link est un outil utile si vous êtes principalement un utilisateur de Steam et que les jeux auxquels vous souhaitez jouer sont pris en charge. L’avantage de l’outil de jeu Moonlight est que ces deux limitations ont disparu. Vous pouvez diffuser n’importe quel jeu à partir de n’importe quelle source. Tant qu’il est installé sur votre PC hôte, vous pouvez le lire sur n’importe lequel de vos clients.

Comment fonctionne le clair de lune ?

C. Scott Brown / Autorité Android

Si vous avez tout configuré correctement, vous pouvez lancer l’application Moonlight sur votre client, disons un smartphone. Une fois l’application ouverte, vous pouvez naviguer dans votre bibliothèque de jeux installée à la maison sur votre PC hôte. Sélectionnez simplement le jeu auquel vous voulez jouer et votre PC hôte l’ouvrira et commencera à diffuser le jeu sur votre téléphone. C’est vraiment aussi simple que ça !

Essentiellement, Moonlight n’est qu’un moyen sophistiqué de refléter à distance le bureau de votre PC de jeu. À l’aide d’un logiciel créé par Nvidia, Moonlight diffuse les visuels de votre PC hôte vers le client. Simultanément, il diffuse vos entrées via un contrôleur ou un clavier/souris vers le PC. Cela crée une boucle entrée/réponse.

En supposant que vos connexions Internet soient suffisamment rapides aux deux points, cela ne devrait prendre que quelques millisecondes pour que vos entrées sur le client soient reçues par l’hôte, puis que la réponse visuelle de ces entrées soit renvoyée au client. Naturellement, cela crée une certaine latence, ou lag. Cependant, si tout fonctionne correctement, la latence doit être suffisamment faible pour que vous la remarquiez à peine.

Pourtant, l’outil de jeu Moonlight ne sera pas très utile pour les jeux compétitifs. Les jeux à un joueur, les RPG au tour par tour, les romans visuels et autres jeux où une milliseconde de temps de réaction ne va pas faire ou défaire votre course sont mieux adaptés à Moonlight.

De quoi votre PC hôte a-t-il besoin pour utiliser Moonlight ?

Comme mentionné dans la section précédente, l’application de jeu Moonlight est basée sur un protocole développé par Nvidia. Malheureusement, cela signifie que Moonlight ne fonctionne que sur les PC hôtes équipés de cartes graphiques Nvidia. Les utilisateurs de graphiques AMD et Intel intégrés devront s’appuyer sur Steam Link et d’autres applications, car Moonlight ne fonctionnera pas pour vous. Cependant, cela ne s’applique qu’aux héberger. Vos clients n’ont pas besoin d’être équipés de matériel Nvidia.

Voici les cartes Nvidia prises en charge par Moonlight :

Nvidia GeForce GTX ou RTX (série 600 ou ultérieure, et non dans la série GT) Nvidia Quadro (Kepler ou ultérieure)

De plus, vous aurez besoin des éléments suivants :

En dehors de la carte graphique, de Windows et de la bonne application Experience, votre PC de jeu peut être de n’importe quelle marque et modèle. Il n’a pas non plus besoin d’être incroyablement puissant. Étant donné que la plate-forme « jouera » au jeu pendant que vous le diffuserez, elle devra cependant être suffisamment puissante pour jouer à ce jeu. En d’autres termes, si votre jeu ne fonctionne pas bien sur votre PC de jeu, il ne fonctionnera pas non plus bien sur votre client Moonlight. N’oubliez pas que vous ne faites que refléter à distance l’affichage de votre système, votre plate-forme de jeu doit donc être à la hauteur de la tâche !

Sur quels appareils pouvez-vous diffuser ?

Robert Triggs / Autorité Android

Le vrai plaisir de Moonlight est sa facilité d’utilisation sur tous les appareils que vous possédez déjà. Imaginez que vous êtes dans une chambre d’hôtel et que vous diffusez des jeux sur votre Chromebook depuis votre PC à la maison. Imaginez être dans un train et jouer à un jeu PC sur votre smartphone. Ou, pensez à quel point ce serait cool de jouer à vos jeux PC chez vos parents directement sur leur téléviseur. Tout cela est possible !

À partir de maintenant, vous pouvez installer la version cliente de l’outil de jeu Moonlight sur des systèmes de toutes sortes. Consultez la liste ci-dessous :

De plus, si vous avez des versions homebrew de ces systèmes, vous pouvez les utiliser comme clients Moonlight :

Comment pouvez-vous configurer l’outil de jeu Moonlight ?

C. Scott Brown / Autorité Android

L’équipe Moonlight a un guide de configuration incroyablement détaillé ici. Il explique non seulement comment faire fonctionner Moonlight sur une variété d’hôtes et de clients, mais aussi comment réaliser des astuces intéressantes comme utiliser un serveur cloud loué pour diffuser des jeux, utiliser Moonlight comme outil de productivité, et bien plus encore.

Cependant, pour la plupart des gens, ils voudront juste les bases. Voici comment commencer à utiliser l’outil de jeu Moonlight avec un GPU Nvidia GTX/RTX installé sur un PC Windows en tant qu’hôte et un téléphone Android en tant que client.

Sur votre PC hôte, installez l’application GeForce Experience. Si vous l’avez déjà, assurez-vous simplement que vous utilisez la dernière version. Démarrez l’application Experience et accédez à Paramètres > Bouclier. Ici, assurez-vous que la bascule GameStream est activée. Téléchargez, installez et démarrez l’application hôte Moonlight sur votre PC. Assurez-vous que votre téléphone Android est connecté au même réseau que votre PC hôte. Téléchargez, installez et démarrez l’application Android Moonlight. Lorsque vous démarrez l’application Android, elle devrait reconnaître votre PC de jeu en quelques secondes seulement. Appuyez sur l’image qui apparaît. Vous obtiendrez un code PIN sur votre téléphone que vous devrez ensuite saisir sur votre PC. Faites-le pour accepter le jumelage des deux appareils. Une fois appairé, c’est tout ! Lancez un jeu sur votre téléphone Android et regardez-le se diffuser comme par magie.

Ensuite, vous souhaiterez probablement connecter votre téléphone Android à votre PC hôte même lorsque vous n’êtes pas sur le même réseau. C’est vraiment facile ! Suivez simplement les instructions ici.

Une fois que tout est en place, vous voudrez ajuster vos paramètres dans Moonlight pour obtenir la meilleure expérience. Moonlight a une FAQ et un guide de dépannage pour vous aider. S’amuser!

