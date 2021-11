qu’est-ce que c’est et pourquoi est-ce important

Le fonds négocié en bourse (ETF) Bitcoin est une grande entreprise – beaucoup pensent qu’il peut ouvrir les vannes aux gros investissements des investisseurs institutionnels. Les frères Winklevoss ont demandé pour la première fois un fonds négocié en bourse Bitcoin il y a environ huit ans, qui a été rejeté par la Securities and Exchange Commission (SEC) en 2017, donc cela a été long à venir.

La route vers l’approbation de l’ETF Bitcoin a été longue, en partie à cause des inquiétudes concernant la volatilité des prix et la possibilité de manipulation des prix dans l’écosystème non réglementé des crypto-monnaies. De plus, la SEC hésitait à autoriser un ETF basé sur le marché des crypto-monnaies non testé. Cependant, l’anticipation a pris fin le 19 octobre lorsque l’ETF ProShares Bitcoin Strategy a atteint la Bourse de New York (NYSE).

L’ETF ProShares Bitcoin Strategy a commencé à être négocié à la Bourse de New York sous le symbole BITO. Le premier ETF Bitcoin basé sur des contrats à terme, BITO, a fait ses débuts avec le volume de négociation naturel le plus élevé jamais enregistré au premier jour de 1 milliard de dollars avec un prix de départ de 40,88 $. Selon TradingView, BITO a clôturé la journée à 41,94 $, en hausse de 4,8%.

Los fondos cotizados en bolsa (ETF) son productos financieros regulados y pueden representar diferentes tipos de activos, desde materias primas o acciones individuales hasta el S&P 500. Los ETF brindan una forma alternativa de extraer ganancias de las tendencias de precios del activo subyacente sin poseerlo réellement.

Les FNB peuvent être achetés ou vendus comme des actions ordinaires ou des fonds communs de placement, mais contrairement à un fonds commun de placement, ils ont tendance à coûter moins cher pour entrer sur le marché. De plus, contrairement aux fonds communs de placement, leur prix fluctue tout au long de la journée, alors que vous ne pouvez acheter ou vendre des fonds communs de placement qu’au cours de clôture du marché.

De même, le Bitcoin ETF est un produit financier réglementé qui représente la crypto-monnaie numéro un, Bitcoin.

Bien que BITO soit le premier à négocier, nous pourrions voir d’autres ETF crypto à l’avenir. L’ETF Bitcoin permet aux investisseurs de s’exposer au Bitcoin sans avoir à acheter la crypto-monnaie. Il suit les changements de prix du Bitcoin et peut être négocié sur des bourses traditionnelles telles que NYSE et TSX au lieu des bourses de crypto-monnaie. Les investisseurs peuvent acheter et vendre des actions d’ETF Bitcoin pendant les heures de négociation de la journée. Dans le cas des ETF ProShares, le prix de l’ETF est basé sur les contrats à terme liés à la crypto-monnaie.

Confort: Lorsque les investisseurs achètent un ETF Bitcoin, ils peuvent profiter du prix du Bitcoin sans avoir à apprendre comment fonctionne la principale crypto-monnaie. Ils n’ont pas besoin de prendre le risque de posséder directement Bitcoin. Un ETF Bitcoin simplifie le processus d’investissement dans Bitcoin en éliminant le besoin de gérer les clés publiques et privées des portefeuilles Bitcoin. Les investisseurs non techniques peuvent acheter des ETF Bitcoin et profiter des changements de prix.

Diversification: tout ETF peut avoir plus d’un actif. Les investisseurs peuvent diversifier leurs portefeuilles en minimisant les risques encourus. De même, Bitcoin ETF permet aux investisseurs de diversifier leurs portefeuilles existants.

Efficacité fiscale : Les crypto-monnaies ainsi que Bitcoin ne sont pas réglementées et décentralisées. La plupart des paradis fiscaux et fonds de pension du monde n’autorisent pas l’achat de Bitcoin. Cependant, la négociation d’un ETF Bitcoin sur des bourses traditionnelles serait probablement réglementée par la SEC et éligible à l’efficacité fiscale.

Manque de propriété de Bitcoin : Bitcoin agit comme une couverture contre les banques centrales, les actions et les monnaies fiduciaires. Il ouvre la voie à l’atténuation des risques associés au système financier traditionnel. Les autres avantages du Bitcoin, tels que les droits de vote, la sécurité de haut niveau, les transactions peer-to-peer et les droits des détenteurs de clés, seront perdus lorsque les investisseurs utiliseront leurs ETF.

Trading limité de crypto-monnaie : Bitcoin peut être échangé contre d’autres crypto-monnaies telles que Ether, Ripple, Litecoin, etc. Cependant, un ETF Bitcoin ne peut pas être échangé avec d’autres crypto-monnaies car il s’agit simplement d’un fonds commun de placement qui suit le prix du Bitcoin.

Centralisation Bitcoin : la Les ETF Bitcoin vont à l’encontre de l’un des principes de base du Bitcoin, la décentralisation. Bitcoin a été conçu pour assurer la décentralisation, mais pour acheter, détenir et sécuriser un ETF Bitcoin, les investisseurs doivent s’appuyer sur des entités centralisées.

Inexactitude de l’ETF : Bien que l’ETF suive le prix d’un actif sous-jacent, il peut y avoir des inexactitudes car il peut contenir d’autres actifs. Cela signifie qu’une augmentation de 50 % du prix du Bitcoin peut ne pas être reflétée avec précision dans la valeur du fonds négocié en bourse en raison des autres avoirs. Un ETF Bitcoin peut ou non profiter des fluctuations précises des prix Bitcoin.

Le prix du Bitcoin a atteint un sommet historique de 66 974 $ deux jours après le lancement de l’ETF ProShares Bitcoin Strategy sur le NYSE. La dernière flambée de son prix semble être due au lancement réussi de l’ETF Bitcoin. Le premier jour du nouveau fonds sur le NYSE a accumulé plus de 570 millions de dollars d’actifs avec un volume de transactions d’environ 1 milliard de dollars, ce qui en fait l’un des lancements les plus réussis de tous les temps.

La principale crypto-monnaie s’est remise de plus de six mois de déclin. Selon CoinMarketCap, le prix du Bitcoin oscille autour de 63 000 $ en octobre. Le précédent record de 64 888 $ de Bitcoin a été enregistré à la mi-avril, et plus de la moitié de sa valeur a été perdue au cours des mois consécutifs. Plusieurs autres ETF basés sur des contrats à terme Bitcoin pourraient faire leurs débuts aux États-Unis dans les semaines à venir, augmentant ainsi le potentiel d’exposition au marché de la crypto pour les investisseurs américains en crypto.