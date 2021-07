qu’est-ce que c’est et pourquoi est-ce si controversé

in

(CNN espagnol) – Ces dernières années, divers artistes et influenceurs ont été accusés d’appropriation culturelle, et bien que le terme ait une définition très claire, la frontière entre appropriation et appréciation semble parfois très étroite. Que ce soit avec une Barbie faisant allusion au Jour des Morts ou des touristes vêtus de kimonos au Japon, le débat entre hommage et usage irrespectueux des traditions est souvent présent dans diverses manifestations culturelles et économiques d’un monde globalisé.

Un cas communément appelé appropriation culturelle est l’utilisation de vêtements provenant d’un pays autre que le sien, tels que des costumes mexicains typiques, des qipaos chinois ou des vêtements de geisha japonaise. Et si pour certains l’idée d’un habillage touristique en vêtements régionaux relève de l’appropriation culturelle, beaucoup d’autres y voient un moyen de partager leur culture.

“Le contexte est la clé pour réfléchir aux allégations d’appropriation”, déclare Erich Hatala Matthes, professeur d’éthique culturelle au Wellesley College dans le Massachusetts.

Matthes dit que la chose la plus importante pour les visiteurs de la culture est d’écouter : “Essayez d’être respectueux envers ceux qui ont des connaissances et une expérience culturelles, et écoutez ce qu’ils vous disent sur la façon de porter des vêtements ou d’agir avec respect dans ce contexte. “.

Cependant, lorsque l’on parle d’une frontière très étroite entre appropriation et appréciation culturelle, on peut citer d’innombrables cas. Par exemple, le gouvernement mexicain a récemment accusé les marques de mode Zara, Antropologie et Patowl d’avoir “utilisé” des modèles créés par les populations indigènes du pays.

Le ministère mexicain de la Culture a déclaré qu’il agissait pour “empêcher le plagiat (…) par des entreprises nationales et transnationales” et a ajouté qu’il “protégeait les droits des peuples autochtones qui ont été historiquement négligés”.

Dans une déclaration envoyée par courrier électronique à CNN, la société mère de Zara, Inditex, a déclaré qu’elle avait “le plus grand respect” pour “le Secrétariat (de la Culture) et les communautés du Mexique”, mais a ajouté que “le design en question n’a sous aucune forme intentionnellement emprunté ou influencé par l’art du peuple mixtèque du Mexique.”

Cet événement n’est qu’un exemple d’une série d’incidents similaires, comme le lancement controversé de la tequila 818 de Kendall Jenner, l’utilisation « offensive » par Rihanna d’un pendentif représentant le dieu hindou Ganesha ou le lancement « insensible » d’un turban à 790 $ de Gucci. .

Ces événements ont un schéma similaire : quelqu’un emprunte quelque chose, devient la cible de critiques en ligne et, dans la plupart des cas, offre des excuses et une promesse de faire mieux. Mais où se situe la frontière entre appropriation et appréciation ? Ensuite, nous essayons de le résoudre.

Appropriation ou appréciation

Selon le Cambridge Dictionary, l’appropriation culturelle est “l’acte de prendre ou d’utiliser des choses d’une culture autre que la vôtre, en particulier sans montrer que vous comprenez ou respectez cette culture”.

Ainsi, l’adoption -souvent non reconnue ou inappropriée- des idées, pratiques, coutumes et indicateurs de l’identité culturelle appartenant à un groupe par les membres d’un autre groupe qui ont plus de privilèges ou de pouvoir est connue sous le nom d’appropriation culturelle, a-t-il déclaré. Kelly H. Chong a déclaré à CNN par e-mail.

“Les influenceurs culturels du groupe dominant le légitiment en tant que” tendance “de style cool et, ce faisant, l’exotisent et l’érotisent”, a ajouté Chong.

Pour sa part, Nancy Wang Yuen, sociologue et auteure qui écrit sur la race et la représentation, a expliqué à CNN que lorsqu’une culture s’inspire d’une autre culture c’est une chose, « mais s’ils prétendent améliorer et manquer de respect à la culture d’origine, ou s’il y a un air de supériorité sur le contenu original, alors ça devient de l’appropriation. »

Cependant, Yuen souligne que cela est plus dommageable lorsqu’il y a une différence de pouvoir entre les appropriateurs et le groupe auquel ils empruntent, car un groupe dominant « dénigre » la culture minoritaire tout en en profitant ou en la déformant.

Un cas très notoire au début de 2021 était celui de la société The Mahjong Line. Fondée par trois femmes blanches de Dallas, The Mahjong Line a publié une « mise à jour respectueuse » moderne sur le jeu de société d’origine chinoise : le mahjong. Après son lancement, les utilisateurs des médias sociaux, y compris la communauté américano-asiatique, ont accusé les fondateurs d’appropriation culturelle, de langage irrespectueux et d’ignorance de la signification culturelle du jeu.

Alors que la société n’a pas tardé à s’excuser que son “intention est d’inspirer et d’engager une nouvelle génération de joueurs de mahjong américains, nous reconnaissons notre incapacité à rendre un hommage adéquat à l’héritage chinois du jeu”. Cependant, l’entreprise n’a pas arrêté la production et a continué à vendre ses produits.

“Nous soutenons nos produits et sommes fiers d’être l’une des nombreuses sociétés différentes proposant une large gamme de mosaïques et d’accessoires pour le jeu de mahjong américain”, a déclaré la cofondatrice Kate LaGere dans une déclaration à CNN. “Cela dit, nous assumons l’entière responsabilité du fait que, dans notre quête pour introduire de nouvelles mosaïques, nous avons recréé par inadvertance une expérience partagée par de nombreux Américains d’origine asiatique de l’effacement culturel et nous travaillons pour corriger cette erreur.”

Tendances controversées

La complexité liée à l’appropriation culturelle n’est pas dans sa définition, mais dans ses strates, puisqu’elle peut s’appliquer dans diverses sphères de la vie, comme l’habillement, la nourriture, le maquillage, la parole et même le teint de la peau.

Un exemple est la tendance du maquillage qui est devenue virale en 2020, les soi-disant « yeux de renard », un terme qui pourrait être traduit par « yeux de renard ». Cette tendance s’est accompagnée de tutoriels et de photographies sur les réseaux sociaux montrant comment utiliser du maquillage et des tactiques telles que la “posture migraineuse” –– utiliser une ou deux mains pour lever les yeux des tempes afin d’exagérer le résultat–– parvenir à l’émulation les yeux allongés “en forme d’amande” de célébrités comme Kendall Jenner, Bella Hadid et Megan Fox.

Cependant, cette position est très similaire à l’action qui a été utilisée pour rabaisser la communauté asiatique dans le passé.

Dans une publication Instagram de Dear Asian Youth, une organisation californienne qui encourage l’activisme asiatique, intitulée « Le problème avec la tendance #FoxEye », l’organisation a écrit : « Le fait est que nos yeux sont devenus une tendance lorsque les Blancs l’ont décidé. serait un bon ajustement pour leur esthétique. ” L’organisation a indiqué que bien que la tendance ne soit pas issue de mauvaises intentions, “elle s’approprie nos yeux et ignore le racisme passé”.

Dans le même ordre d’idées, il y a la pêche au noir, qui bien que ce ne soit pas la même chose que l’appropriation culturelle, ce sont des termes qui sont interconnectés, car vous ne pouvez pas avoir l’un sans l’autre, selon la journaliste Wanna Thompson a déclaré à CNN.

“La pêche au noir, c’est lorsque des personnalités publiques blanches, des influenceurs et autres font tout ce qui est en leur pouvoir pour apparaître en noir”, a expliqué Thompson, tandis que les critiques l’ont décrit comme une forme de blackface (une expression utilisée pour désigner quand quelqu’un se peint le visage en noir ressembler à quelqu’un d’une autre race, quelque chose considéré comme offensant), affirmant que cela crée un paradoxe dangereux car il célèbre la beauté et l’esthétique noires, mais seulement lorsqu’il est mis en évidence par les Blancs.

“Au lieu d’apprécier la culture noire de l’extérieur, il est nécessaire de la posséder, de participer par inadvertance à la pleine expérience de la noirceur et de la discrimination systémique qui l’accompagne”, a déclaré Thompson.

L’écrivaine et conférencière féministe Jones a décrit l’appropriation culturelle comme le moment où les personnes ayant du pouvoir et des privilèges adoptent des coutumes et des traditions pour lesquelles les personnes opprimées ont longtemps été marginalisées et les réutilisent comme des nouveautés.

“Les gens n’ont aucun respect pour la culture noire; ils pensent qu’elle est disponible, et ils la prendront, y participeront et l’exploiteront parce qu’elle a été marchandisée”, a déclaré Thompson.

Rebecca Cairns, Faith Karimi, Alicia Lee, Amir Vera, Megan C. Hills et Jessie Yeung ont contribué à ce rapport.