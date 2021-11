Qu’est-ce que c’est et pourquoi la réparation en libre-service Apple est-elle importante ?

Dhruv Bhutani / Autorité Android

Le smartphone d’aujourd’hui est, dans l’ensemble, un élément de circuit hautement intégré et une ingénierie précise pour maximiser les composants dans le moins d’espace. Cela vient en partie de la suppression des ports et des panneaux d’accès inutiles. En 2007, l’iPhone d’Apple était l’un des premiers smartphones à être livré avec une batterie non amovible. Au cours des quatorze années qui ont suivi, une batterie amovible est devenue une licorne rare réservée aux smartphones à usage sur mesure comme les combinés robustes. Le fait est que les réparations et les remplacements sont suffisamment gênants pour que la plupart des fabricants préfèrent que vous achetiez un nouveau téléphone plutôt que de le faire réparer. En fait, ces réparations peuvent souvent être si coûteuses qu’il pourrait être plus logique de passer à un modèle plus récent. Le droit de réparer le mouvement remet cela en question.

Le droit de réparer le mouvement n’est pas nouveau, mais il n’a jamais été aussi pertinent.

Le droit de réparer le mouvement n’est pas nouveau. Dans tous les secteurs, les passionnés défendent depuis longtemps les réparations abordables, la durabilité et le droit de lutter contre l’obsolescence programmée. Un exemple classique est celui des tracteurs John Deere où même les réparations les plus élémentaires étaient bloquées derrière des blocs logiciels. Les agriculteurs ont depuis eu recours à des moyens ridicules comme le piratage du logiciel du tracteur pour effectuer ces réparations. En 2018, le constructeur de tracteurs a promis de faciliter la réparation de la machinerie lourde, dans le but de contourner une loi globale sur le droit à la réparation. Il n’a toujours pas tenu sa promesse.

Il est donc un peu surprenant qu’Apple, l’un des plus grands coupables de blocage de la réparation, que ce soit à travers des batteries collées ou des composants sérialisés qui ne peuvent pas être facilement remplacés, a lancé un soi-disant « Self- Service de réparation ». Il s’agit d’un revirement assez important pour une marque qui a récemment dû revenir sur sa décision de désactiver Face ID sur les appareils qui ont subi un échange d’affichage dans un atelier de réparation tiers. Plus important encore, la décision d’Apple pourrait encourager le changement dans l’ensemble de l’industrie des smartphones et au-delà.

Mais d’abord, qu’est-ce que le droit de réparer ?

Dhruv Bhutani / Autorité Android

Comme son nom l’indique, le droit de réparer le mouvement est une poussée pour la disponibilité généralisée des composants de rechange, des outils et des manuels d’utilisation. Il encourage les utilisateurs de smartphones à effectuer eux-mêmes les réparations des clés.

La campagne mondiale est représentée par des militants de la durabilité et de l’environnement, des groupes de réparation communautaires et des défenseurs de l’auto-réparation. En Europe, le mouvement bénéficie également du soutien de l’Environmental Coalition on Standards (ECOS), une ONG internationale défendant des normes techniques respectueuses de l’environnement, ainsi que du Bureau européen de l’environnement. Les entreprises de réparation d’entreprise comme iFixit sont également membres du mouvement. De manière générale, la campagne plaide en faveur d’une législation obligeant les marques de smartphones à proposer des outils, des pièces de rechange et des manuels de réparation, ainsi qu’un score de réparabilité obligatoire pour une meilleure responsabilité. Vous pouvez en savoir plus sur les objectifs du mouvement ici.

Le droit de réparer le mouvement est une poussée pour la disponibilité généralisée des composants de rechange, des outils et des manuels d’utilisation

Pourquoi voudriez-vous faire ça ? Regardons un exemple courant. La faible durée de vie de la batterie et les échanges de batterie coûteux figurent parmi les principales raisons pour lesquelles les utilisateurs changent un smartphone par ailleurs fonctionnel. Maintenant, une batterie en elle-même est un composant relativement peu coûteux. Cependant, les coûts de service associés augmentent considérablement le coût des réparations. Avoir accès aux bons composants et manuels permet aux utilisateurs d’effectuer eux-mêmes des mises à niveau rapides et faciles. Il existe également une forte demande pour cela – une enquête récente en Europe a suggéré que près de 77% des participants préféreraient réparer leurs appareils électroniques.

Des coûts de service prohibitifs pour les composants peuvent souvent signifier qu’un nouveau téléphone n’est pas une dépense beaucoup plus importante. Le mouvement demande spécifiquement que les réparations soient accessibles, abordables et courantes. Repair.eu poursuit en disant : « La réparation d’un produit ne devrait pas coûter plus cher que l’achat d’un nouveau. Les obstacles juridiques ne devraient pas empêcher les particuliers, les réparateurs indépendants et les groupes de réparation communautaires de réparer les produits cassés.

Voir également: Pour résoudre le problème des déchets électroniques des smartphones, nous avons d’abord besoin de moins d’appareils jetables

Il y a aussi une préoccupation écologique. On estime que les Américains à eux seuls lancent plus de 151 millions de smartphones chaque année. Dans le monde, plus de 50 millions de tonnes de déchets électroniques sont générés chaque année. C’est une quantité énorme de déchets électroniques générés et des réparations abordables sont une étape clé pour réduire ces chiffres.

Qu’est-ce que le programme de réparation en libre-service d’Apple ?

Robert Triggs / Autorité Android

Le programme de réparation en libre-service d’Apple est une initiative bienvenue qui correspond parfaitement à l’éthique du droit de réparer le mouvement. La société a promis (via un article de blog) qu’à partir de 2022, elle proposera plus de 200 composants pour les séries iPhone 12 et iPhone 13 aux États-Unis. Celui-ci sera accompagné d’outils officiels ainsi que d’une documentation pour faciliter les réparations. Cependant, cela va un peu plus loin. Apple honorera les garanties même si l’appareil a été réparé par un client.

Vendre des smartphones au lieu de les réparer est excellent pour les affaires, mais pas tellement pour l’environnement.

Les sceptiques pourraient prétendre que le moment choisi par Apple pour l’annonce est suspect. Green Century, une société de fonds communs de placement et investisseur Apple, a déposé une résolution avec la société en septembre pour repenser ses pratiques anti-réparation. En réponse, Apple s’est adressé à la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis pour demander à Green Century de préparer un rapport sur les avantages pour le climat et la société de rendre les appareils plus faciles à réparer. Depuis lors, le président américain Joe Biden a émis un décret ordonnant à la Federal Trade Commission de limiter la façon dont les fabricants de technologies peuvent restreindre les réparations, ce qui fait que la SEC se rangerait probablement du côté de Green Century.

L’annonce d’Apple intervient le jour exact où Green Century devait répondre à la demande. De l’autre côté de l’océan, l’Union européenne s’apprête également à adopter une loi qui exigerait la disponibilité de composants de rechange officiels et de manuels de réparation. En termes simples, ce n’était qu’une question de temps avant qu’Apple n’ait à se conformer à la loi. En annonçant le programme de manière préventive, Apple obtient une victoire facile en matière de relations publiques. Plus important encore, cela met la pression sur les fabricants de smartphones Android pour qu’ils s’alignent.

Je ne sais pas comment réparer mon téléphone, alors pourquoi devrais-je m’en soucier ?

Dhruv Bhutani / Autorité Android

Remplacer une batterie n’est pas sorcier, mais si tu n’ont pas les compétences, tout technicien de réparation de quartier devrait être capable de régler le problème en un tournemain. Le problème réside dans la non-disponibilité de remplacements de haute qualité et, dans de nombreux cas, d’outils exclusifs qui lancent une clé proverbiale dans une réparation par ailleurs facile. Apple, par exemple, a livré le Macbook 2009 avec une vis pentalobe propriétaire qui était presque impossible à dévisser à l’époque.

L’utilisation de composants sérialisés s’ajoute à la complexité. Ces composants sont adaptés à la carte mère du smartphone et l’utilisation de composants de remplacement, même s’ils proviennent d’un téléphone d’un donneur, peut endommager des fonctionnalités clés. Nous l’avons vu d’abord avec Touch ID, puis Face ID, où Apple désactivait les fonctionnalités si les composants étaient remplacés par un service de réparation tiers. Bien sûr, Apple a rapidement fait marche arrière après le contrecoup des consommateurs, mais, même aujourd’hui, True Tone continue d’être désactivé après un échange d’appareil photo.

Le remplacement d’un écran ne devrait pas coûter plus cher qu’un nouveau smartphone milieu de gamme.

Les réparations coûteuses sont un problème répandu dans toutes les marques. Par exemple, remplacer l’écran d’un OnePlus 7T Pro de deux ans ici en Inde par des canaux professionnels me coûterait plus cher que l’achat d’un nouveau smartphone milieu de gamme. Une partie importante de ces dépenses est constituée des coûts de service. Avoir accès aux composants et aux outils nécessaires pour utiliser les mêmes composants de haute qualité que ceux utilisés par l’OEM signifie que vous n’avez plus besoin de vous précipiter dans un centre de service pour faire réparer votre smartphone.

Manque les compétences ? Avec le droit de réparation, votre atelier de réparation de smartphones local a désormais accès aux mêmes panneaux et sera probablement en mesure d’offrir le même service à moindre coût. Une barrière à l’entrée plus faible pour les réparations signifie que vous êtes plus susceptible de réparer votre téléphone que de le jeter à la poubelle pour un nouveau. Vous savez où je veux en venir.

Un accès facile aux composants d’origine garantit également des réparations de meilleure qualité. Bien qu’il soit possible d’acheter des panneaux d’affichage de remplacement pour de nombreux produits phares, la qualité est généralement pâle par rapport aux composants d’origine. Ceci est particulièrement problématique lorsqu’on parle de remplacement de batterie. Un remplacement de mauvaise qualité comporte le risque de réduire la durée de vie de la batterie ou même d’exploser dans des conditions défavorables. Comparativement, des batteries d’origine officielle seraient beaucoup plus sûres.

Mais qu’en est-il des programmes de garantie prolongée ?

La plupart des grandes marques de smartphones proposent un programme de garantie prolongée. Qu’il s’agisse d’Apple Care ou du OnePlus Protection Plan, ces programmes ont tendance à prolonger votre garantie d’un an et vous offrent la possibilité de réparations abordables. Cependant, tout le monde ne veut pas prendre le risque d’ouvrir un smartphone à mille dollars pour tenter une réparation. Les ramifications de la disponibilité aisée de pièces de rechange, d’outils et de manuels de réparation s’étendraient bien au-delà des réparations immédiates.

Seriez-vous heureux de réparer votre téléphone avec des pièces et des guides officiels ?

0 voix

Les smartphones sont bien à un point où un appareil phare est suffisamment puissant pour trois à quatre ans d’utilisation. Cependant, les réparations hors garantie peuvent devenir prohibitives une fois la période de garantie dépassée. Un échange d’affichage hors garantie pour l’iPhone 11 Pro Max coûte 329 $ sur l’Apple Store sans tenir compte des frais de service ou des taxes supplémentaires.

La disponibilité des composants peut également être un problème. Récemment, j’ai dû mettre à niveau le OnePlus 7T Pro susmentionné, car j’ai fini par briser le panneau arrière et les panneaux de remplacement n’étaient tout simplement pas disponibles. Cela contraste fortement avec la façon dont j’ai pu faire revivre un gramophone Grundig des années 1960 grâce aux manuels d’entretien officiels et aux composants de remplacement. Bien sûr, votre smartphone ne vous durera peut-être pas soixante ans, mais l’accès aux manuels de réparation et aux composants peut aider à prolonger considérablement la durée de vie des appareils électroniques grand public.

Il est temps que les OEM Android fassent mieux

Robert Triggs / Autorité Android

Apple ayant l’avantage du premier arrivé signifie que les OEM Android doivent s’aligner et, idéalement, faire mieux que le strict minimum. Malgré la déclaration des scores de réparabilité en France, Samsung est coupable d’avoir utilisé de la colle dans ses smartphones, ce qui rend les réparations plus difficiles. Les clauses de la chaîne d’approvisionnement qui interdisent aux fournisseurs de vendre des composants individuels pour des remplacements doivent également disparaître. Nous avons vu des efforts comme le Fairphone qui sont conçus en mettant l’accent sur la réparabilité, mais le mouvement n’aura tout simplement pas d’élan tant que Samsung et Google n’adopteront pas de tout cœur les demandes de droit de réparation. Et maintenant que le créateur de goûts de la culture pop, Apple, a fait son chemin, tous les regards sont tournés vers les OEM Android.

Apple a placé la barre très haut pour les fabricants de téléphones Android.

Pourtant, alors que le virage d’Apple vers le droit de réparer aurait pu établir une référence pour d’autres marques à suivre, il y a encore de la place pour que même le géant de Cupertino fasse mieux. La prise en charge d’un nombre assez limité d’appareils et de composants (actuellement centré uniquement sur la batterie, l’appareil photo et l’écran) n’est pas idéale. Il y a également des questions sans réponse sur les prix et dans quelle mesure l’engagement d’Apple à fabriquer des appareils avec une «réparabilité accrue» signifie réellement. Néanmoins, le programme d’Apple constitue une bonne base sur laquelle s’appuyer et je ne peux qu’espérer que la société commencera également à proposer des composants pour les appareils plus anciens.

La législation pourrait obliger toutes les entreprises à donner suite assez tôt, mais pour le moment, la victoire d’Apple en matière de relations publiques avec son programme (principalement) complet de droit de réparation a placé la barre très haut pour les fabricants de téléphones Android.

commentaires