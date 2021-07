qu’est-ce que c’est et pourquoi on dit que des artistes comme Iggy Azalea et Bruno Mars le pratiquent

Iggy Azalea dans une capture d’écran de sa nouvelle vidéo, “I Am The Strip Club”.

. – Il y a d’abord eu le « blackface ». Maintenant, il y a la “pêche au noir”.

Le terme est de plus en plus apparu dans les nouvelles pour décrire le comportement des artistes blancs qui semblent imiter l’apparence des Noirs. Ce n’est pas un compliment.

Le dernier exemple est la pop star Iggy Azalea, qui a reçu des critiques pour son apparition dans un nouveau clip.

Voici un aperçu de ce qu’est le Blackfishing et pourquoi les gens le font.

Qu’est-ce que la pêche au noir ?

Il y a deux ans, le terme de pêche au noir a pris de l’importance dans un fil Twitter lorsque la journaliste Wanna Thompson a déclaré qu’elle avait remarqué des célébrités et des influenceurs blancs se déguisant en femmes noires sur les réseaux sociaux.

“La pêche au noir, c’est quand des personnalités publiques blanches, des influenceurs et autres font tout ce qui est en leur pouvoir pour paraître noirs”, a déclaré Thompson à CNN cette semaine. “Que cela signifie un bronzage excessif de votre peau pour tenter de créer une ambiguïté, et porter des coiffures et des vêtements tendance qui ont été les pionniers des femmes noires.”

Les critiques l’ont décrit comme une forme de blackface (une expression utilisée pour désigner quand quelqu’un peint son visage en noir pour ressembler à quelqu’un d’une autre race, quelque chose considéré comme offensant), affirmant que cela crée un paradoxe dangereux car il célèbre la beauté et l’esthétique noire, mais seulement lorsque les reflets blancs.

“Au lieu d’apprécier la culture noire de l’extérieur, il est nécessaire de la posséder, de participer par inadvertance à la pleine expérience de la noirceur et de la discrimination systémique qui l’accompagne”, a déclaré Thompson.

Qui en a été accusé ?

Les derniers titres de la pêche noire concernent Azalea, la star australienne du hip hop qui a été accusée de s’approprier la culture noire depuis que sa carrière a décollé il y a une décennie.

La blonde Azalea porte une perruque noire dans le clip de son nouveau single, “I Am the Strip Club”. Les critiques sur les réseaux sociaux ont noté que dans la vidéo, sa peau semblait plus foncée que d’habitude, mais elle l’a rejeté.

“Je suis de la même couleur que toujours, juste dans une pièce faiblement éclairée avec des lumières rouges”, a-t-il déclaré. CNN a contacté les représentants d’Azalée pour obtenir des commentaires supplémentaires.

Kim Kardashian n’est pas non plus à l’abri de telles critiques. En 2017, avant que le mot blackfishing n’apparaisse, elle a présenté Jacqueline Kennedy Onassis pour une séance photo qui, selon certains, a rendu Kardashian plus sombre que d’habitude.

À peu près à la même époque, les critiques l’ont également accusée de porter un blackface dans une série de publicités pour sa ligne de maquillage.

“Évidemment, je ne voudrais jamais offenser qui que ce soit”, a déclaré Kardashian, qui est d’origine arménienne, à propos de la séance photo. “J’ai utilisé un photographe incroyable et une équipe de personnes. J’étais très bronzé lorsque nous avons pris les photos, et le contraste n’était peut-être pas correct.”

La chanteuse Ariana Grande, dont l’héritage est italien, a fait face à un contrecoup similaire en 2019 pour une couverture de Vogue dans laquelle certains disaient que sa peau semblait plus foncée.

Et Bruno Mars s’est défendu contre les accusations selon lesquelles il s’approprierait la culture noire dans sa musique et son apparence. En 2018, l’écrivain et activiste Seren Sensei a déclaré que Mars « profite de son ambiguïté raciale pour croiser les genres ».

Mars, qui est né d’une mère philippine et d’un père mi-portoricain mi-juif, a répondu que “Vous ne pouvez pas trouver une interview où je n’ai pas parlé des artistes qui m’ont précédé. La seule raison pour laquelle j’ai Je suis ici parce que James Brown, Prince, Michael “.

Pourquoi les gens le font-ils ?

Lorsque les artistes ou les influenceurs des médias sociaux semblent être métis ou racialement ambigus, cela peut leur créer des opportunités de marketing car ils sont considérés comme élégants et exotiques, selon les experts.

Certaines personnes qui participent à la pêche au noir se sentent en droit de la culture noire et l’utilisent pour la monnaie sociale et le gain monétaire, a déclaré Thompson.

Mais cela va à l’encontre des préjugés des Noirs, qui peuvent ne pas être vus de la même manière malgré des caractéristiques naturelles similaires.

Leslie Bow, professeur d’études américano-asiatiques à l’Université du Wisconsin, décrit la pêche au noir comme « une imposture raciale qui fonctionne comme une forme de fétichisme racial ».

Bow a déclaré qu’il existe une dynamique de pouvoir spécifique dans la société américaine qui implique que les aspects de la culture raciale doivent être validés par ceux qui ont un statut pour être considérés comme positifs ou précieux.

“Vous pourriez penser que cela fonctionne comme un hommage car cela semble honorer le style noir. Dans ce cas, ils sont basés sur ce que les universitaires ont appelé l’esthétique du cool qui accompagne la culture noire”, a déclaré Bow dans un e-mail.

“En réalité, le blackfishing positionne ce style comme une marchandise. Cela a pour effet de réduire un peuple avec une histoire spécifique à une série de traits ou d’objets appropriés”, a-t-il ajouté. “Le blackfishing est une forme d’amour raciste, comment on s’approprie l’altérité.”

En quoi diffère-t-elle de l’appropriation culturelle ?

La pêche au noir et l’appropriation culturelle sont interconnectées : vous ne pouvez pas avoir l’un sans l’autre, a déclaré Thompson.

L’appropriation culturelle, selon le Cambridge Dictionary, est “l’acte de prendre ou d’utiliser des choses d’une culture autre que la vôtre, surtout sans montrer que vous comprenez ou respectez cette culture”.

Par exemple, de nombreuses célébrités blanches ont été critiquées pour avoir porté leurs cheveux en tresses ou en dreadlocks, des styles traditionnellement portés par les Noirs.

L’écrivaine et conférencière féministe Jones a décrit l’appropriation culturelle comme le moment où les personnes ayant du pouvoir et des privilèges adoptent des coutumes et des traditions pour lesquelles les personnes opprimées ont longtemps été marginalisées et les réutilisent comme des nouveautés.

“Les gens n’ont aucun respect pour la culture noire; ils pensent qu’elle est disponible, et ils la prendront, y participeront et l’exploiteront parce qu’elle a été commercialisée”, a déclaré Thompson. “Nous voyons cela sur toutes les applications sociales, mais de plus en plus sur TikTok.”

Mais lorsque les gens changent d’apparence avec le maquillage, la chirurgie esthétique ou l’édition numérique pour apparaître en noir, cela va au-delà de l’appropriation culturelle. C’est la pêche au noir.