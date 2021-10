Qu’est-ce que c’est, pourquoi cela nous affecte-t-il plus maintenant et comment le traiter

17/10/2021 à 15h02 CEST

Le masque est devenu une chose récurrente dans nos vies depuis plus d’un an et demi. Et tout semble indiquer qu’il continuera d’être présent encore un certain temps, notamment en intérieur.

Il est scientifiquement prouvé que l’utilisation du masque nous protège des coronavirus, mais après un an et demi présent dans nos vies, certaines situations médicales qui nécessitent une attention commencent à se manifester. L’un d’eux, l’impact de l’utilisation des masques sur notre santé oculaire.

« Cette année, il est particulièrement important de renforcer le domaine de la prévention. Outre la nécessité d’examens périodiques pour détecter à temps les maladies oculaires pouvant entraîner la cécité, comme le glaucome, les rétinopathies ou la dégénérescence maculaire, et avec la distance bien méritée en termes de risque pour la santé oculaire, la pandémie de Covid-19 c’est aussi ayant un impact sur la santé visuelle », rappelle le médecin Lucienne collet, ophtalmologiste à l’hôpital Sanitas Cima.

Et c’est que «lorsque vous respirez à l’intérieur du masque, une concentration de vapeur chaude est générée à partir du souffle expiré qui, d’une part, accélère l’évaporation de la larme et, d’autre part, modifie son pH, ce qui favorise la infections des paupières causées par les bactéries qu’elles contiennent, à la fois l’haleine et les paupières elles-mêmes », détaille l’expert.

Et c’est que les consultations d’ophtalmologie ont été remplies de patients souffrant de sécheresse oculaire, d’érosions cornéennes et d’orgelets, dus à l’utilisation d’un masque.

Qu’est-ce qu’un orgelet ?

C’est une infection bactérienne localisée sur le bord de la paupière. Cela ressemble à une ébullition ou à un bouton et est généralement douloureux. De plus, il contient souvent du pus.

En général, il apparaît à l’extérieur de la paupière, mais il peut aussi apparaître à l’intérieur.

Bien que gênante, cette infection disparaît généralement d’elle-même en quelques jours.

Comment traiter un orgelet

Il existe plusieurs façons de traiter un orgelet répertorié par l’American Academy of Ophthalmology :

Appliquer des compresses d’eau chaude. Rien de plus simple que d’humidifier un chiffon propre avec de l’eau chaude, sans l’utiliser, et de le placer sur la paupière pendant 10 à 15 minutes à la fois, 3 à 5 fois par jour. Si l’ophtalmologiste le juge approprié et nécessaire, il peut prescrire un antibiotique pour un orgelet infecté Chirurgie pour drainer la zone. Dans les cas plus graves, un drainage chirurgical de l’orgelet peut être nécessaire. N’essayez pas de faire éclater l’orgelet. S’il est pressé pour éliminer l’infection, ce qui se passera, c’est qu’il se propagera à l’intérieur de la paupière. N’utilisez pas de maquillage ou de lentilles de contact pendant que nous avons l’infection.

Comment les éviter ?

A ces recommandations, il faut ajouter que la meilleure façon d’éviter les orgelets causés par les masques est :

Bien ajuster le masque au nez afin d’éviter l’effet de la vapeur chaude sur l’air expiré.Utiliser des lubrifiants pour les yeux.Nettoyer les paupières avec des savons neutres en rentrant à la maison et se débarrasser du masque.

Par ailleurs, le Dr Lucienne Collet prévient qu’il y a encore beaucoup de personnes qui ne se présentent pas aux examens ophtalmologiques périodiques par peur de la contagion et que les personnes ayant passé le Covid-19 souffrent de certaines séquelles visuelles qu’il faut déterminer et contrôler.