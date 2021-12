Qu’est-ce que c’est vraiment de jouer et d’écrire des films de marque

Paul Campbell est prêt à présenter les caractéristiques de ce que signifie faire un film de Noël de Hallmark Channel.

Connu comme l’un des hommes les plus drôles du réseau, Campbell est également devenu l’un de ses plus créatifs. Non seulement il a joué dans ce qui était sans doute l’un des films les plus comiques de la programmation « Countdown to Christmas » de 2021, mais l’acteur de 42 ans a également écrit deux de ses sorties les plus réussies, à la fois en termes d’audience et de réponse du public.

Il y a un thème récurrent parmi les trois films que Campbell a contribué à faire cette année: il y a du cœur et de l’humour dans une égale mesure, ce qui est un ton difficile à frapper sur un réseau auparavant connu pour les baisers secs, les fermes d’arbres de Noël en difficulté et les beaux mecs en flanelle balayant la fille de la ville obsédée par le travail de ses pieds.

« C’est un si bon équilibre, tant au niveau du jeu que de l’écriture, car, de toute évidence, vous essayez d’honorer ce que Hallmark essaie de faire », a déclaré Campbell à E! News dans une récente interview téléphonique. « Et ce que Hallmark a fait avec tant de succès, c’est d’apporter des films avec un certain ton et un certain sentiment qui donnent aux gens l’impression qu’ils ont obtenu ce pour quoi ils sont venus. Si vous vous éloignez trop dans n’importe quelle direction, cela peut être un peu choquant et parfois ça ne le Ça ne convient pas forcément au réseau ou ça ne correspond pas forcément au ton du film. »