Qu’est-ce que Clearpay, la nouvelle façon de régler vos achats en plusieurs fois sans intérêts ni frais | Industrie

Clearpay vient de lancer en Espagne, un nouveau système de paiement échelonné sans intérêt, intégré dans les magasins. Voyons voir comment ça fonctionne.

La pandémie nous a touchés à la fois sur le plan de la santé et sur le plan économique. Les commerçants le savent, et c’est pourquoi même des magasins comme Amazon ou FNAC proposent déjà le paiement en plusieurs fois. Mais presque toujours, ces reports portent intérêt.

Comme le rapporte Business Insider, La fintech australienne Afterpay vient d’arriver en Espagne, qui en Europe s’appelle Clearpay. Un nouveau système pour payez vos achats en plusieurs fois sans intérêts ni frais.

C’est une option intéressante car pour le client cela n’implique aucun coût supplémentaire, et elle se concentre également principalement sur achats de faible valeur qui ne dépassent pas 50 ou 60 euros.

Qu’est-ce que Clearpay? C’est un nouveau système de paiement qui s’intègre dans les magasins. Lorsque vous allez payer dans les magasins partenaires, à côté des options typiques de paiement par carte, PayPal, etc., vous verrez l’option Clearpay.

Si vous le sélectionnez, vous pouvez payer l’achat en 4 versements bimensuels, sans frais ni intérêts pour votre part. Le premier versement est facturé au moment de l’achat et le reste tous les 15 jours. Pourtant, la dette est remboursée en un mois et demi.

Disons que vous avez acheté des vêtements dans une boutique de mode en ligne d’une valeur de 100 euros. Si vous utilisez Clearpay, vous paierez 25 euros au moment de l’achat, 25 euros dans les 15 jours, 25 euros dans un mois et 25 euros dans un mois et demi. Vous payez la même chose qu’en espèces, 100 euros, mais en plusieurs fois.

La première fois que vous utilisez Clearpay, vous devez créer un compte et saisir certaines informations telles que votre nom, adresse, identifiant, etc. Mais dans les achats suivants, il suffit de se connecter avec ce compte. Les frais sont effectués sur une carte VISA ou Mastercard que vous facilitez.

Ces manchons de protection empêchent les paiements indésirables sur les cartes sans contact utilisant la RFID ou le NFC. Les voleurs ne pourront pas faire de frais en amenant un lecteur dans votre sac à main ou votre sac à main.

Si pour une raison quelconque vous devez retourner le produit il est effectué comme un retour normal dans le magasin, et ils vous retournent l’argent via votre compte Clearpay. Au niveau légal, Clearpay paie l’achat pour vous et vous le leur retournez en plusieurs foisPour cette raison, ClearPay intervient dans le retour ou toute gestion.

Si vous le souhaitez, vous pouvez avancer le paiement des acomptes pour vous débarrasser de la dette. Si vous ne payez pas de frais à la date stipulée, vous recevez un supplément de 6 €. Si vous ne payez pas en une semaine, 6 € supplémentaires. Dans tous les cas, ces suppléments ne peuvent excéder 25% de l’achat.

S’il n’y a pas d’intérêts ou de dépenses, Comment Clearpay gagne-t-il de l’argent? Chargez une commission au commerçant pour chaque achat financé. Le commerce en profite car les clients achètent plus, en payant plus facilement en plusieurs fois, et sans risque non plus: ils reçoivent l’argent en 24 ou 48 heures et si le client ne paie pas les acomptes, Clearpay le prend en charge.

Si vous souhaitez vous tenir au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Pour le moment, vous ne trouverez pas Clearpay dans les grands magasins en ligne comme Amazon ou dans les magasins physiques. Se concentre sur les produits de faible valeur qui présentent peu de risque de défaut. C’est pourquoi il n’est disponible qu’en environ 60 boutiques en ligne espagnoles axées sur les vêtements, la mode et la beauté, où la moyenne des achats se situe autour de 30 ou 40 euros. Ici vous pouvez voir la liste complète.

Clearpay C’est une option intéressante si vous allez acheter ce type de produit et que vous préférez payer confortablement en plusieurs fois.