Qu’est-ce que CNN Plus ? Tout ce que nous savons sur le service de streaming d’actualités

Table des matières

01Qu’est-ce que CNN Plus ?02Date de lancement de CNN Plus03Disponibilité et plates-formes04Coût et forfaits05Personnes et programmation06Alternatives

Avec la diffusion et la télévision par câble perdant lentement des audiences au profit des services de streaming, nous voyons de plus en plus de chaînes de télévision lancer leur propre composant de streaming. La dernière annonce de ce type vient de Warner Media, qui a révélé en juillet 2021 son intention de lancer CNN Plus.

Le service (commercialisé sous le nom de « CNN+ ») est destiné à étendre la portée du principal réseau d’information CNN TV. Cependant, cela entraînera un coût supplémentaire. Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur le nouveau service.

Qu’est-ce que CNN Plus ?

Selon la propre histoire de CNN, le service permettra aux personnes qui n’ont pas d’abonnement à la télévision par câble ou par satellite d’accéder à la programmation du réseau d’information câblé. Les personnes qui regardent déjà CNN par câble ou par satellite bénéficieront également d’une couverture médiatique étendue via CNN Plus.

Le service offrira entre 8 et 12 heures de programmation en direct chaque jour. Il proposera également des actualités spéciales à la demande, dont certaines seront exclusives à CNN Plus.

Enfin, le service comportera des éléments interactifs. Les personnes qui regardent du contenu sur le service interagiront directement avec ses présentateurs et commentateurs. La manière exacte dont cela fonctionnera n’a pas été révélée.

Quand le service sera-t-il lancé ?

Le lancement de CNN Plus est actuellement prévu au cours du premier trimestre 2022.

Où CNN Plus sera-t-il disponible en streaming ?

Pour le moment, le lancement sera réservé au marché américain. Cependant, WarnerMedia pourrait étendre sa portée à d’autres pays dans le futur.

Quelles plates-formes et quels appareils prendront en charge le service ?

À l’heure actuelle, Warner Media n’a confirmé aucune plate-forme prenant en charge CNN Plus.

Combien coûte CNN Plus ?

Pour le moment, on ne sait pas combien coûtera le service. On ne sait pas non plus s’il y aura à la fois un abonnement mensuel et une option de paiement annuel.

Y aura-t-il des publicités sur le service ?

Warner Media a confirmé qu’il n’y aurait aucune publicité ou publicité sur CNN Plus.

Y aura-t-il un forfait avec HBO Max et/ou Discovery Plus ?

Selon une interview de Variety avec Andrew Morse, directeur du numérique de CNN, il n’est pas prévu de regrouper le service avec HBO Max. Cependant, ce même article cite des sources anonymes disant qu’une fois la fusion prévue de Warner Media et Discovery terminée, il est possible que la société nouvellement fusionnée puisse en effet proposer un accord groupé de streaming avec HBO Max, Discovery Plus et CNN Plus. Un ensemble similaire avec Disney’s Hulu, ESPN Plus et Disney Plus a connu un grand succès.

Quels présentateurs et journalistes verrons-nous sur CNN Plus ?

Jusqu’à présent, Warner Media n’a pas révélé qui nous regarderons sur le service. Cependant, Morse aurait déclaré que les abonnés peuvent s’attendre à voir “certains des talents les plus en vue de CNN, ainsi que plusieurs nouveaux visages” sur CNN Plus. L’entreprise prévoit d’embaucher 450 personnes uniquement pour le service.

Sera-ce un imitateur de CNN ?

Warner Media affirme que CNN Plus ne sera pas un service d’actualités comme CNN. Au lieu de cela, les abonnés auront droit à des articles sur des sujets importants qui auront plus de profondeur que les brefs segments d’actualités faisant partie de la programmation régulière de CNN. Morse aurait également déclaré que CNN Plus serait “très différent de tout ce qui existe sur le marché”.

Alternatives

Il existe déjà de nombreux sites d’information en streaming gratuits en ligne de réseaux de télévision comme ABC et CBS, mais il n’y a que quelques services qui proposent des abonnements payants similaires à ce que CNN Plus a prévu.

Nation du renard

Lancé en 2018 par Fox News Channel, Fox Nation propose des actualités et des talk-shows en direct, ainsi que des documentaires et des émissions spéciales à la demande. Il propose également des versions sans publicité des principales émissions d’opinion de Fox News aux heures de grande écoute le lendemain de la diffusion de nouveaux épisodes sur la principale chaîne câblée. Le coût est de 5,99 $ par mois pour s’inscrire, de 64,99 $ pour un an ou de 99,99 $ pour deux ans. Tous les militaires et vétérans américains actifs peuvent bénéficier d’un an de service gratuit.

Paon (NBCNews/MSNBC)

Le service de streaming Peacock d’UNCUniversal comprend, entre autres, l’accès aux programmes NBC News et MSNBC. Cela comprend des reprises de ses principaux spectacles, ainsi qu’une programmation exclusive. Peacock est disponible gratuitement, mais vous pouvez payer 9,99 $ par mois pour vous débarrasser de ses publicités.