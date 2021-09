Qu’est-ce que DAZN ? ‘Netflix of Sport’ achète-t-il BT Sport pour devenir diffuseur de Premier League, comment diffuser et montrera-t-il Anthony Joshua contre Oleksandr Usyk?

in

DAZN envisage d’acheter BT Sport dans le but de diffuser le football de Premier League.

Le service de streaming sportif a déclaré qu’il allait “peut-être” faire une offre pour acheter son collègue diffuseur afin de montrer le meilleur de l’Angleterre.

DAZN conclut un accord pour acheter BT Sport

BT Sport et Sky Sports diffusent actuellement le plus grand nombre de matchs de Premier League, bien qu’Amazon Prime en diffuse également quelques-uns.

Mais qu’est-ce que cela signifiera pour les fans si DAZN commence à posséder une partie des droits de télévision ? talkSPORT.com jette un œil

Qu’est-ce que DAZN ?

DAZN est une startup fondée à Londres et détenue par Access Industries du milliardaire Len Blavatnik.

La société, dont la prononciation correcte est « Da Zone », a été surnommée « Netflix of Sport » et s’est étendue à plus de 200 pays l’année dernière.

Malgré sa fondation dans la capitale, DAZN ne commence que récemment à se développer en Angleterre après s’être fait un nom en Amérique.

Le service d’abonnement a dépensé de l’argent, monopolisant les droits de télévision pour les sports de combat comme la boxe et l’UFC, ainsi que la NFL.

Beaucoup d’argent a été dépensé pour obtenir les droits de boxe aux États-Unis avec le promoteur Eddie Hearn doté d’un budget de 1 milliard de dollars sur un contrat de huit ans et Canelo Alvarez a initialement obtenu un contrat de 365 millions de dollars pour onze combats.

DAZN a également conclu un accord sismique pour sécuriser l’écurie de Hearn au Royaume-Uni à partir de juillet 2021, le patron de Matchroom ayant conclu un accord exclusif entre le Royaume-Uni et l’Irlande avec Sky Sports depuis 2012.

DAZN coûtait initialement 1,99 £ par mois – maintenant 7,99 £ – et les abonnés peuvent annuler à tout moment. Il est disponible sur tous les appareils et vous pouvez vous inscrire sur DAZN.com.

Kevin Mayer est le président de DAZN DAZN achète-t-il BT Sport ?

DAZN est sur le point de conclure un accord pour acheter le diffuseur, ce qui donnerait les droits de la société aux matchs de Premier League.

Lorsqu’on lui a demandé si l’achat de BT Sports pourrait leur donner une place à la table des droits sur l’élite anglaise, le président de DAZN, l’ancien dirigeant de Disney et TikTok, Kevin Mayer, a répondu “peut-être”.

“Nous aimerions avoir l’EPL en fin de compte, comment y arriver, il y a de nombreux chemins pour y arriver”, a-t-il déclaré à un public de dirigeants de la télévision lors de la convention de la Royal Television Society à Cambridge la semaine dernière.

«Je suis philosophique à ce sujet, tout ce qui a le plus de sens. BT Sport est une excellente entreprise.

Lorsqu’on lui a demandé si les discussions sur un accord étaient toujours en cours, cinq mois après que BT a déclaré qu’il envisageait de vendre une participation dans l’unité, il a déclaré: “C’est vraiment calme.”

Joshua et Usyk devraient s’affronter ce week-end sur Sky au Royaume-Uni. DAZN montre-t-il Anthony Joshua contre Oleksandr Usyk?

L’accord de DAZN avec Hearn aux États-Unis signifie que les combats récents de Joshua ont été projetés sur leur service en Amérique du Nord.

Cependant, bien qu’ils aient également un contrat avec le promoteur de Matchroom au Royaume-Uni, ces négociations n’ont pas impliqué AJ.

Joshua est une star du pay-per-view si importante qu’il négocie son propre accord de diffusion avec Sky, indépendamment de celui de Hearn.

Dans l’état actuel des choses, il lui reste un combat sur son contrat qui est sa défense obligatoire contre Oleksandr Usyk ce week-end.

Par conséquent, il sera diffusé sur Sky Sports Box Office. Leur couverture à la carte commencera à partir de 18 heures et coûtera 24,95 £.

Après le combat, la situation de diffusion de Joshua au Royaume-Uni – qui pourrait inclure un futur affrontement avec son compatriote britannique Tyson Fury – sera en suspens.

