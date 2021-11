Qu’est-ce que DeFi ?

DeFi est l’abréviation de « finance décentralisée », un terme générique pour une variété d’applications financières en crypto-monnaie ou blockchain visant à perturber les intermédiaires financiers.

DeFi s’inspire de la blockchain, la technologie derrière la monnaie numérique bitcoin, qui permet à plusieurs entités de conserver une copie d’un historique des transactions, ce qui signifie qu’elle n’est pas contrôlée par une seule source centrale. C’est important car les systèmes centralisés et les gardiens humains peuvent limiter la vitesse et la sophistication des transactions tout en offrant aux utilisateurs un contrôle moins direct sur leur argent. DeFi est distinct car il étend l’utilisation de la blockchain du simple transfert de valeur à des cas d’utilisation financière plus complexes.

Bitcoin et de nombreux autres actifs numériques natifs se distinguent des méthodes de paiement numériques traditionnelles, telles que celles gérées par Visa et PayPal, en ce sens qu’ils suppriment tous les intermédiaires des transactions. Lorsque vous payez avec une carte de crédit pour un café dans un café, une institution financière se situe entre vous et l’entreprise, avec le contrôle de la transaction, conservant le pouvoir de l’arrêter ou de la suspendre et de l’enregistrer dans son grand livre privé. Avec le bitcoin, ces institutions sont exclues de l’image.

Les achats directs ne sont pas le seul type de transaction ou de contrat supervisé par les grandes entreprises ; les applications financières telles que les prêts, les assurances, le financement participatif, les produits dérivés, les paris et plus sont également sous leur contrôle. Supprimer les intermédiaires de toutes sortes de transactions est l’un des principaux avantages de DeFi.

Avant d’être communément appelée finance décentralisée, l’idée de DeFi était souvent appelée « finance ouverte ».

Applications Ethereum

La plupart des applications qui s’appellent « DeFi » sont construites sur Ethereum, la deuxième plus grande plate-forme de crypto-monnaie au monde, qui se distingue de la plate-forme Bitcoin en ce qu’elle est plus facile à utiliser pour créer d’autres types d’applications décentralisées au-delà des simples transactions. Ces cas d’utilisation financière plus complexes ont même été mis en évidence par le créateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, en 2013 dans le livre blanc original d’Ethereum.

C’est parce que la plate-forme d’Ethereum pour les contrats intelligents – qui exécutent automatiquement les transactions si certaines conditions sont remplies – offre beaucoup plus de flexibilité. Les langages de programmation Ethereum, tels que Solidity, sont spécifiquement conçus pour créer et déployer de tels contrats intelligents.

Par exemple, supposons qu’un utilisateur souhaite que son argent soit envoyé à un ami mardi prochain, mais uniquement si la température dépasse 90 degrés Fahrenheit selon weather.com. De telles règles peuvent être écrites dans un contrat intelligent.

Avec des contrats intelligents au cœur, des dizaines d’applications DeFi fonctionnent sur Ethereum, dont certaines sont explorées ci-dessous. Ethereum 2.0, une mise à niveau à venir du réseau sous-jacent d’Ethereum, pourrait donner un coup de pouce à ces applications en éliminant les problèmes d’évolutivité d’Ethereum.

Les types d’applications DeFi les plus populaires incluent :

Echanges décentralisés (DEX): Les échanges en ligne aident les utilisateurs à échanger des devises contre d’autres devises, qu’il s’agisse de dollars américains contre du bitcoin ou de l’éther contre du DAI. Les DEX sont un type d’échange à chaud, qui connecte directement les utilisateurs afin qu’ils puissent échanger des crypto-monnaies entre eux sans faire confiance à un intermédiaire avec leur argent.Stablecoins: Une crypto-monnaie liée à un actif en dehors de la crypto-monnaie (le dollar ou l’euro, par exemple) pour stabiliser le prix.Plateformes de prêt: Ces plateformes utilisent des contrats intelligents pour remplacer les intermédiaires tels que les banques qui gèrent les prêts au milieu.Bitcoins « emballés » (WBTC): Un moyen d’envoyer du bitcoin au réseau Ethereum afin que le bitcoin puisse être utilisé directement dans le système DeFi d’Ethereum. Les WBTC permettent aux utilisateurs de gagner des intérêts sur le bitcoin qu’ils prêtent via les plateformes de prêt décentralisées décrites ci-dessus.Marchés de prédiction: Marchés pour parier sur le résultat d’événements futurs, tels que les élections. L’objectif des versions DeFi des marchés de prédiction est d’offrir la même fonctionnalité mais sans intermédiaires.

En plus de ces applications, de nouveaux concepts DeFi ont vu le jour autour d’elles :

Agriculture de rendement: Pour les commerçants avertis qui sont prêts à prendre des risques, il y a l’agriculture de rendement, où les utilisateurs parcourent divers jetons DeFi à la recherche d’opportunités pour des retours plus importants.Extraction de liquidités: Quand les applications DeFi attirent les utilisateurs vers leur plateforme en leur donnant des jetons gratuits. Cela a été la forme d’agriculture de rendement la plus dynamique à ce jour.Composabilité: Les applications DeFi sont open source, ce qui signifie que le code qui les sous-tend est public à la vue de tous. En tant que telles, ces applications peuvent être utilisées pour « composer » de nouvelles applications avec le code comme blocs de construction.Légo d’argent: En mettant le concept de « composabilité » d’une autre manière, les applications DeFi sont comme des Legos, les blocs de jouets que les enfants cliquent ensemble pour construire des bâtiments, des véhicules, etc. Les applications DeFi peuvent être assemblées de la même manière comme des « legos d’argent » pour créer de nouveaux produits financiers.

Plateformes de prêt

Les marchés de prêt sont une forme populaire de DeFi, qui relie les emprunteurs aux prêteurs de crypto-monnaies. Une plate-forme populaire, Compound, permet aux utilisateurs d’emprunter des crypto-monnaies ou d’offrir leurs propres prêts. Les utilisateurs peuvent gagner de l’argent grâce aux intérêts de prêt de leur argent. Le composé définit les taux d’intérêt de manière algorithmique, donc s’il y a une demande plus élevée pour emprunter une crypto-monnaie, les taux d’intérêt seront poussés plus haut.

Les prêts DeFi sont basés sur des garanties, ce qui signifie que pour contracter un prêt, un utilisateur doit fournir des garanties – souvent de l’éther, le jeton qui alimente Ethereum. Cela signifie que les utilisateurs ne donnent pas leur identité ou leur pointage de crédit associé pour contracter un prêt, c’est ainsi que fonctionnent les prêts normaux non DeFi.

Stablecoins

Une autre forme de DeFi est le stablecoin. Les crypto-monnaies connaissent souvent des fluctuations de prix plus importantes que le fiat, ce qui n’est pas une bonne qualité pour les personnes qui veulent savoir combien vaudra leur argent dans une semaine. Les Stablecoins rattachent les crypto-monnaies aux non-crypto-monnaies, telles que le dollar américain, afin de garder le prix sous contrôle. Comme son nom l’indique, les pièces stables visent à apporter une « stabilité » des prix.

Marchés de prédiction

L’une des plus anciennes applications DeFi vivant sur Ethereum est un soi-disant « marché de prédiction », où les utilisateurs parient sur le résultat d’un événement, tel que « Donald Trump gagnera-t-il l’élection présidentielle de 2020 ?

L’objectif des participants est évidemment de gagner de l’argent, bien que les marchés de prédiction puissent parfois mieux prédire les résultats que les méthodes conventionnelles, comme les sondages. Les marchés de prédiction centralisés avec de bons antécédents à cet égard incluent Intrade et PredictIt. DeFi a le potentiel de stimuler l’intérêt pour les marchés de prédiction, car ils sont traditionnellement mal vus par les gouvernements et souvent fermés lorsqu’ils sont gérés de manière centralisée.

FAQ DéFi

Comment gagner de l’argent avec DeFi ?

La valeur bloquée dans les projets Ethereum DeFi a explosé, de nombreux utilisateurs gagneraient beaucoup d’argent.

En utilisant les applications de prêt basées sur Ethereum, comme mentionné ci-dessus, les utilisateurs peuvent générer des « revenus passifs » en prêtant leur argent et en générant des intérêts sur les prêts. L’agriculture de rendement, décrite ci-dessus, a le potentiel pour des rendements encore plus importants, mais avec un risque plus important. Il permet aux utilisateurs de tirer parti de l’aspect prêt de DeFi pour mettre leurs actifs cryptographiques au travail en générant les meilleurs rendements possibles. Cependant, ces systèmes ont tendance à être complexes et manquent souvent de transparence.

Investir dans DeFi est-il sûr ?

Non, c’est risqué. Beaucoup pensent que DeFi est l’avenir de la finance et qu’investir tôt dans la technologie de rupture pourrait entraîner des gains énormes.

Mais il est difficile pour les nouveaux arrivants de séparer les bons projets des mauvais. Et, il y a eu beaucoup de mauvais.

Alors que DeFi a augmenté en activité et en popularité jusqu’en 2020, de nombreuses applications DeFi, telles que la pièce de monnaie meme YAM, se sont écrasées et brûlées, faisant passer la capitalisation boursière de 60 millions de dollars à 0 $ en 35 minutes. D’autres projets DeFi, notamment Hotdog et Pizza, ont subi le même sort et de nombreux investisseurs ont perdu beaucoup d’argent.

De plus, les bugs DeFi sont malheureusement encore très fréquents. Les contrats intelligents sont puissants, mais ils ne peuvent pas être modifiés une fois que les règles sont intégrées au protocole, ce qui rend souvent les bogues permanents et augmente ainsi le risque.

Quand DeFi deviendra-t-il grand public ?

Alors que de plus en plus de personnes sont attirées par ces applications DeFi, il est difficile de dire où elles iront. Cela dépend en grande partie de qui les trouve utiles et pourquoi. Beaucoup pensent que divers projets DeFi ont le potentiel de devenir le prochain Robinhood, attirant des hordes de nouveaux utilisateurs en rendant les applications financières plus inclusives et ouvertes à ceux qui n’ont traditionnellement pas accès à de telles plateformes.

Cette technologie financière est nouvelle, expérimentale et n’est pas sans poser de problèmes, notamment en termes de sécurité ou d’évolutivité.

Les développeurs espèrent éventuellement corriger ces problèmes. Ethereum 2.0 pourrait résoudre les problèmes d’évolutivité grâce à un concept connu sous le nom de sharding, un moyen de diviser la base de données sous-jacente en morceaux plus petits qui sont plus faciles à gérer pour les utilisateurs individuels.

Quel sera l’impact d’Ethereum 2.0 sur DeFi ?

Ethereum 2.0 n’est pas une panacée pour tous les problèmes de DeFi, mais c’est un début. D’autres protocoles tels que Raiden et TrueBit sont également en cours pour résoudre davantage les problèmes d’évolutivité d’Ethereum.

Si et quand ces solutions seront mises en place, les expériences DeFi d’Ethereum auront encore plus de chances de devenir de vrais produits, voire même de devenir grand public.

Bitcoin comme DeFi

Alors qu’Ethereum est le meilleur chien dans le monde DeFi, de nombreux partisans de Bitcoin partagent l’objectif de supprimer les intermédiaires des transactions financières plus complexes, et ils ont développé des moyens de le faire en utilisant le protocole Bitcoin.

Des entreprises telles que DG Labs et Suredbits, par exemple, travaillent sur une technologie Bitcoin DeFi appelée contrats de journal discret (DLC). Le DLC offre un moyen d’exécuter des contrats financiers plus complexes, tels que des produits dérivés, à l’aide de Bitcoin. Un cas d’utilisation du contenu téléchargeable consiste à payer des bitcoins à quelqu’un uniquement si certaines conditions futures sont remplies, par exemple, si l’équipe des Chicago White Sox remporte son prochain match de baseball, l’argent sera distribué au vainqueur.