Euh, oui, c’est une vraie chose. Apparemment (Photo : ./Metro.co.uk)

Joyeux 1er décembre à tous.

Aujourd’hui n’est pas seulement une occasion mémorable pour les fans de musique de Noël et toute personne en possession d’un calendrier de l’Avent, mais pour tous ceux qui ont participé à No Nut November.

Oui, aujourd’hui marque la fin d’un mois passé sans orgasme – ni par sexe avec une autre personne ni par masturbation.

Mais chaque fin n’est qu’un nouveau départ, et dans le cas de la fin de No Nut November, ce début est Destroy Your Dick December.

Ne vous inquiétez pas, vous n’avez pas besoin d’avoir terminé No Nut November pour participer.

Il n’y a pas d’organe directeur officiel des défis liés au pénis, et même s’il y en avait, contrairement au Père Noël, ils ne pourraient pas vous voir quand vous dormez ou savoir quand vous êtes éveillé.

Que vous l’ayez fait ou non, cependant, tout le monde devrait réfléchir à deux fois avant de tenter ce défi…

Qu’est-ce que Destroy Your Dick Décembre?

Pour les non-initiés : ne vous inquiétez pas, doux anges, car nous sommes là pour vous expliquer.

Comme No Nut November, Destroy Your Dick December est un défi d’un mois lié aux orgasmes de la persuasion du pénis.

Alors, quel est ce défi inventé? (Photo : .)

Contrairement à No Nut November, il ne s’agit pas de restriction ou d’éviter la tentation, mais d’abondance et de célébration.

Destroy Your Dick December est comme le mashup d’un calendrier de l’Avent et de la chanson Twelve Days of Christmas, en ce sens qu’il y a une gâterie quotidienne, mais chaque jour, vous devez répéter ce que vous avez apprécié la veille.

Nous entendons par là : le premier jour de décembre vous vous masturbez une fois jusqu’à la fin, le deuxième vous vous masturbez deux fois, le troisième vous vous masturbez trois fois, et ainsi de suite.

Cela signifie que le jour de Noël, vous devrez atteindre l’orgasme 25 fois en une journée (bien que certains guides disent qu’à Noël vous avez un jour de congé). Le soir du Nouvel An, vous devrez peut-être sauter la fête pour pouvoir vous branler 31.

Nous vous avions prévenu que ce serait un défi.

Il ne semble pas y avoir de sens ou de but plus profond à Destroy Your Dick December – il existe simplement pour équilibrer la retenue de No Nut November et ajouter un peu d’éclat festif à vos plans de masturbation.

Est-ce que Destroy Your Dick December est vraiment sûr à faire ?

Il convient de noter, cependant, que se masturber jusqu’à 31 fois par jour n’est vraiment pas recommandé.

Se masturber trop en peu de temps peut provoquer une affection appelée œdème, causée par du liquide dans les tissus. Cela conduit à un gonflement du pénis, qui peut ne pas baisser avant quelques jours.

Se masturber fréquemment, à la hâte ou avec trop de force peut également provoquer des douleurs et des ecchymoses, ce qui semble probable si vous essayez de tenir plusieurs séances de masturbation par jour.

Il y a aussi une inquiétude quant à la façon dont participer à un tel défi pourrait vous affecter mentalement.

Alors que No Nut November est conçu pour lutter contre la dépendance au porno, un défi comme Destroy Your Dick December encourage des habitudes potentiellement malsaines.

La dépendance sexuelle est définie comme lorsque les pulsions et les comportements sexuels sont excessifs et ont un impact négatif sur la vie d’une personne – et cela s’applique également à la masturbation.

Si vous donnez la priorité à la masturbation par rapport à tout le reste, c’est un symptôme de comportements addictifs.

Le service de conseil Relate dit que les symptômes de la dépendance sexuelle comprennent :

Adopter un comportement sexuel qui vous semble incontrôlable. Craignant que votre comportement puisse avoir des conséquences graves, mais continuez quand même. Se livrer régulièrement à des activités sexuelles destructrices ou à haut risque. Vouloir arrêter mais ne pas s’en sentir capable. Besoin de plus d’activité sexuelle pour atteindre le même « high ». Vivre des sentiments de honte, de regret ou de dépression après des expériences sexuelles, ou des sautes d’humeur intenses à la suite d’activités sexuelles répétées. Passer de plus en plus de temps à planifier, à s’engager dans des activités sexuelles ou à s’en remettre. Privilégiez le sexe à votre vie sociale, familiale ou professionnelle.

Il est également possible que se masturber si fréquemment pendant un mois ait un effet négatif sur vos relations sexuelles avec les autres. Le recours à une prise ferme peut entraîner des difficultés à atteindre l’orgasme par pénétration, tandis que se masturber 20 fois par jour est susceptible de réduire votre capacité à avoir des relations sexuelles avec un partenaire.

Pas pour ressembler à un gros caca de fête, mais même si Destroy Your Dick semble hilarant, ce n’est pas une bonne idée de le faire dans la vraie vie.

La masturbation est une chose merveilleuse, et consacrer un mois entier à sa célébration est également formidable.

Mais se forcer à se masturber jusqu’à 31 jours – ce n’est pas un bon plan.

Peut-être que nous pouvons adopter l’approche standard du calendrier de l’Avent et profiter d’une masturbation festive une fois par jour, tous les jours en décembre. Vous pouvez égayer les choses en portant un chapeau de Père Noël, en regardant du porno sur le thème de Noël ou en mettant votre pénis derrière une porte pour que vous le découvriez.

Ne détruis pas ta bite ce Noël. Appréciez votre bite de manière responsable. C’est le véritable esprit de Noël, non ?



