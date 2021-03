Qu’est-ce que Disney Plus Premier Access et est-ce que cela coûte plus cher?

Meilleure réponse: La fonction d’accès Disney + Premier permet aux abonnés de payer des frais supplémentaires uniques pour accéder aux nouveaux films avant qu’ils ne soient diffusés à tous les membres Disney +. Le coût par film est d’environ 30 $, selon le marché dans lequel vous vous trouvez.

Disney a lancé la fonctionnalité Disney + Premier Access en septembre 2020, ainsi que la sortie en direct de Mulan.

Premier Access permet aux abonnés Disney + actuels de payer des frais uniques de 30 $ pour regarder un film nouvellement sorti trois mois avant les autres abonnés. Une fois que vous avez acheté Premier Access, vous pouvez continuer à diffuser ou télécharger le film aussi longtemps que vous restez abonné à Disney +.

Pour acheter un film Premier Access sur Disney +, vous devez également disposer d’un abonnement Disney +, qui coûte 7,99 $ par mois ou 79,99 $ par an aux États-Unis. Il convient de noter que les frais supplémentaires ne donnent qu’un accès anticipé au film, ce qui signifie que chaque film sorti sous la bannière Premier Access sera disponible pour tous les abonnés – sans frais supplémentaires – trois mois plus tard.

Il convient également de souligner que l’option Premier Access est spécifique à chaque sortie, ce qui signifie que vous devrez payer les 30 $ supplémentaires pour chaque nouveau film que vous souhaitez regarder via Premier Access. Bien que cela puisse sembler raide, c’est assez comparable à l’achat de billets de théâtre pour toute votre famille. Vous pouvez également économiser de l’argent en obtenant DIsney + gratuitement via Verizon Wireless.

Combien coûte Premier Access sur différents marchés?

Selon Disney, Premier Access est accessible sur tous les marchés où la plate-forme de streaming est disponible et où le film est diffusé numériquement. Alors que les frais pour Disney + Premier Access sont de 29,99 $ aux États-Unis, le prix varie un peu selon les marchés. Tous les détails sur les frais exacts pour Disney + Premier Access dans chaque pays ne sont pas facilement disponibles, mais voici une ventilation de ce que cela coûte sur les principaux marchés.

Disney a initialement annoncé la fonctionnalité Premier Access comme une solution temporaire, mais elle ne semble pas aller nulle part bientôt. En fait, après le succès de la sortie de Mulan et Raya et le dernier dragon via Premier Access, Disney a annoncé son intention de sortir Cruella et Black Widow simultanément en salles et sur Disney + Premier Access en 2021.

Toute la magie

Disney +

Votre maison pour du contenu Disney nouveau et classique

Disney + est le centre de diffusion pour tout, Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic. Passez au niveau supérieur avec Premier Access.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Je dois tout diffuser

Voici un échantillon des émissions diffusées sur Discovery Plus

Discovery Plus est l’endroit où aller pour plus de 55 000 épisodes de séries provenant de réseaux tels que HGTV, Food Network, TLC et OWN. Voici un tour d’horizon des émissions disponibles actuellement sur la plateforme de streaming.

Protecteur d’écran nécessaire

Ces protecteurs d’écran garderont votre OnePlus Nord N10 en beauté

Le OnePlus Nord N10 est un appareil assez intéressant qui vise à prendre une place parmi les meilleurs téléphones Android bon marché. Mais comme c’est le cas avec tout nouveau téléphone, vous voudrez le garder protégé. Au lieu de vous demander quelle marque est la plus fiable, consultez notre liste des meilleurs protecteurs d’écran OnePlus Nord N10.