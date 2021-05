Qu’est-ce que #DogeChat? 9 choses que nous connaissons sous le nom de Tweet Dogecoin diffusé sur Twitter

Le hashtag #DogeChat suscite l’intérêt de Dogecoin (CCC:DOGE-USD) amoureux sur Twitter (NYSE:TWTR) qui veulent suivre les dernières discussions sur la crypto-monnaie.

Voici tout ce que vous devez savoir sur #DogeChat.

#DogeChat est essentiellement un casting de Tweet qui se déroule sur TwitterSpaces et présente certains des plus grands noms de DOGE qui se réunissent pour discuter des événements récents. Le chat est mis en place par l’utilisateur Twitter CocoChanelAdair et met en vedette plusieurs utilisateurs Twitter de premier plan. Parmi eux figurent David Gokhshtein, Jesse Welle, Tim Cook et PopulationPaste. Il est également prévu de faire venir plus d’invités à l’avenir. CocoChanelAdair a déjà tagué Mark Cuban et lui a demandé de se présenter lors de l’un des spectacles. À l’heure actuelle, la seule façon de découvrir le podcast #DogeChat est en direct. Cependant, il est prévu de le rendre disponible après. Le plus récent #DogeChat a eu lieu jeudi à 19 h 00, heure de l’Est. La réception au chat a été positive, les utilisateurs en redemandant.

CocoChanelAdair a publié ce qui suit à ses abonnés sur Twitter après le #DogeChat hier.

Je voulais dire que je suis toujours étonné de tous les commentaires de soutien, d’amour et d’encouragement écrasants que nous avons reçus de notre # DogeChat🙌🏼💕💯 Je suis tellement heureux que beaucoup d’entre vous l’ont trouvé informatif, encourageant et amusant 💕🙌🏼 C’est exactement comment ils seront TOUS 💯 # Doge #DogeArmy #Dogecoin – CocoChanelAdair (@Cocochaneladair) 14 mai 2021

Dogecoin est une crypto-monnaie qui a commencé en 2013 comme une blague, mais qui a décollé alors que les investisseurs mèmes s’y sont accrochés au fil des ans. Il a récemment connu une augmentation massive avec un échange de près de 54 cents maintenant, contre environ un centime au début de l’année.

DOGE est en hausse de 22,7% vendredi matin et de 11 246,2% depuis le début de l’année.

Les investisseurs qui ont encore faim de nouvelles de DOGE ont de la chance.

InvestorPlace a accordé une attention incroyable à la crypto-monnaie meme ces derniers temps. Cela nous permet de suivre et de rendre compte des dernières nouvelles. Cela inclut le dernier Tweet d’Elon Musk qui fait augmenter le prix aujourd’hui, comment le crash cryptographique d’hier a affecté DOGE, ainsi que les appels d’investisseurs pour Tesla (NASDAQ:TSLA) pour commencer à accepter la crypto-monnaie. Vous pouvez tout savoir à ce sujet et plus encore sur les liens ci-dessous.

