Qu’est-ce que Dogecoin, comment acheter en Inde et pourquoi la crypto soutenue par Elon Musk n’est plus une simple “ blague ”

Créé en 2013 par les ingénieurs logiciels Jackson Palmer et Billy Markus, Dogecoin était destiné à se moquer de tout l’engouement pour la crypto à l’époque dirigé par Bitcoin. (Image: Bloomberg)

Ce qui a commencé comme une alternative satirique au Bitcoin, la crypto-monnaie Dogecoin a été en feu ces derniers temps à la suite de plusieurs tweets cryptiques de Tesla et du PDG de SpaceX, Elon Musk, au cours des dernières semaines, indiquant son soutien à l’altcoin le plus tendance. Le dernier a eu lieu jeudi et a fait grimper le prix de Dogecoin de 200% de 0,13 $ à 0,39 $ samedi. Musk a renommé une peinture de 1926 “ Chien aboyant à la lune ” de l’artiste espagnol Joan Miro à “ Doge ” Aboyant à la lune. Le 18 avril au matin, Musk a tweeté une image d’une tempête de poussière avec un visage de chien Shiba Inu comme “ norme dogecoin ” soufflant sur le “ système financier mondial ”. Musk a appelé cela «inévitable».

Alors que la taille de Dogecoin est loin d’être proche de Bitcoin, la capitalisation boursière de la devise “ blague ” a été catapultée de plus d’un milliard de dollars début janvier à 47 milliards de dollars samedi, selon CoinMarketCap. Créé en 2013 par les ingénieurs logiciels Jackson Palmer et Billy Markus, Dogecoin était destiné à se moquer de tout l’engouement crypto mené à l’époque par Bitcoin. La monnaie tire son nom et son logo d’un célèbre mème de 2013 appelé Doge qui présentait l’image de la race de chien japonais Shiba Inu accompagnée d’un texte multicolore qui représentait une sorte de monologue intérieur du chien. Malgré des années après la création du mème, Dogecoin a continué d’être échangé et a récemment gagné du terrain suite aux tweets de Musk. «Dogecoin est la crypto du peuple», avait tweeté Musk le 4 février 2021.

Le crypto Dogecoin open source et peer-to-peer a été largement utilisé pour récompenser «sur Reddit et Twitter pour récompenser la création ou le partage de contenu de qualité», selon CoinMarketCap. Les utilisateurs peuvent l’obtenir comme un pourboire en participant à une communauté qui utilise la monnaie numérique. Les investisseurs peuvent acheter ou vendre Dogecoin à n’importe quel échange qui propose la monnaie numérique, le stocker sur un échange ou dans un portefeuille Dogecoin. Contrairement à Bitcoin, l’offre de Dogecoin n’est pas plafonnée, ce qui signifie qu’il n’y a pas de limite au nombre de Dogecoin pouvant être exploités. On peut exploiter Dogecoin sous Windows, Mac ou Linux. Les investisseurs en crypto en Inde peuvent configurer leurs comptes sur l’un des échanges cryptographiques prenant en charge Dogecoin tels que WazirX, BuyUcoin, etc. Par exemple, sur BuyUcoin, les investisseurs peuvent choisir parmi les plates-formes disponibles OTC, BuyUcoin EZ, Classic Trading et acheter Dogecoin en utilisant le débit ou carte de crédit, virement bancaire, portefeuilles électroniques, transfert BHIM ou IMPS.

