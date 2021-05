Qu’est-ce que et comment fonctionne l’outil de création de média Windows 10? La technologie

Windows 10 a tellement de fonctions et d’outils qu’il est difficile de tous les connaître, mais il y en a qui sont très utiles.

Quand on dit que Windows 10 n’est jamais entièrement compris, c’est pour une raison, il y a tellement d’outils disponibles qu’il est difficile de connaître l’utilité de tous ou s’ils valent vraiment la peine d’être installés. Cela se produit avec Outil de création de médias Windows 10 qui cible spécifiquement les mises à jour.

Comme indiqué dans TechRadar, l’objectif de l’outil de création de médias est de «préparer les dernières installations de version pour mettre à jour votre PC actuel ou créer une clé USB pour effectuer une installation propre de Windows 10». En bref, un moyen de assurez-vous que vous disposez toujours de la dernière version du système d’exploitation.

Cet outil c’est gratuit et peut être téléchargé rapidement en tant qu’application; c’est-à-dire qu’il n’est pas nécessaire de l’installer pour le moment car il est indépendant de l’équipement et il vous appartient de le copier et de l’utiliser avec un ou plusieurs ordinateurs.

Obtenir l’outil de création multimédia est très simple et Microsoft dispose d’un site Web à partir duquel le télécharger pour le moment et sans aucune inscription ni procédure. Si vous souhaitez le faire, vous devez accéder à Microsoft via ce lien.

Ce n’est pas un fichier trop lourd et il n’occupe que 18,6 Mo. Lorsque vous l’ouvrez, vous verrez que vous devez acceptez les conditions d’utilisation que Microsoft vous expose et il commencera alors à analyser votre ordinateur et la situation dans laquelle vous vous trouvez. Cette tâche peut prendre plusieurs minutes.

Ensuite, vous verrez l’option pour mettre à niveau votre ordinateur ou créer un support d’installation pour un autre PC:

De là, vous pouvez créer une clé USB pour mettre à jour Windows 10 sur un autre ordinateur ou mettre à jour votre ordinateur si tu en as besoin. En cours de route, il vous posera quelques questions sur la langue ou la version du système d’exploitation, mais ce ne sera pas compliqué.

Comme toujours, vous devez évaluer s’il vaut la peine de forcer cette mise à jour ou cette installation et les fichiers que vous pouvez perdre en cours de route. Parfois, il sera bon pour vous d’avoir une copie du système, mais si tout se passe bien sur votre PC, cela peut être mieux suivre les mises à jour au rythme demandé par Windows 10.