Qu’est-ce que Fastly et quel rôle joue-t-il dans la chute d’Internet ?

Panne d’Internet massive enquêtée dans le monde 1:32

. – D’innombrables sites Web et applications dans le monde ont été confrontés à une panne de service après que Fastly, un important réseau de diffusion de contenu, a signalé une défaillance généralisée.

Fastly, fondée en 2011, affirme avoir identifié et résolu le problème.

Fastly est un fournisseur de services cloud qui aide à améliorer les temps de chargement des sites Web. En outre, il fournit d’autres services aux applications et plates-formes Internet, notamment un vaste réseau mondial de serveurs.

Stratégies pour éviter d’être victime d’une cyberattaque 1:20

Cibler

Le fournisseur aide les développeurs à obtenir les outils dont ils ont besoin pour créer les applications les plus innovantes optimisées pour fonctionner avec rapidité, sécurité et évolutivité, indique la société sur son site Web.

La société, basée à San Francisco, en Californie, possède des bureaux dans les villes de New York, Denver et Portland, aux États-Unis, ainsi qu’à Londres, en Angleterre, et à Tokyo, au Japon.

Les clients

C’est là qu’il sert ses 336 entreprises clientes dont les dépenses moyennes ont atteint 800 000 $ US au premier trimestre de cette année, contre 782 000 $ US le trimestre précédent, selon son rapport financier.

Les clients de Fastly sont des sites d’actualités et des applications comme CNN, The Guardian, The New York Times et bien d’autres. Il fournit également du contenu pour Twitch, Pinterest, HBO Max, Hulu, Reddit, Spotify et d’autres services.

Des pannes majeures de sites Web et d’applications se produisent de temps en temps et ne durent généralement pas longtemps – les fournisseurs de services Internet, les réseaux de diffusion de contenu et d’autres services d’hébergement sont construits avec de multiples redondances et un réseau de serveurs de sauvegarde mondiaux conçus pour réduire les interruptions lorsque les choses deviennent folles.