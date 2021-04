Qu’est-ce que Filecoin? La crypto-monnaie qui veut résoudre l’un des principaux problèmes d’Internet | La technologie

Il existe une nouvelle crypto-monnaie qui se développe sur le marché à un rythme effréné et dont l’objectif initial n’a pas grand-chose à voir avec les autres crypto-monnaies. Savez-vous ce que sont FIL et Filecoin? Nous vous disons.

Ces derniers mois, la valeur de la crypto-monnaie FIL a augmenté de 300% pour entrer dans le Top 10 des crypto-monnaies avec Bitcoin et Ethereum le 1er avril. Ce succès est en partie dû à la fureur qu’elle suscite dans des pays comme la Chine, mais qu’est-ce que cette crypto-monnaie a que les autres n’ont pas?

FIL est la crypto-monnaie native utilisée dans Filecoin, un réseau blockchain qui est en même temps un réseau peer-to-peer pour un stockage de fichiers sécurisé et à long terme. Autrement dit, Filecoin offre aux utilisateurs la possibilité de louer un espace de stockage sur les ordinateurs des mineurs sur ce réseau, qui obtiennent des récompenses financières pour le stockage de ces données et le renforcement de leur cybersécurité.

Le fondateur de cette nouvelle crypto-monnaie est également responsable de IPFS (système de fichiers interplanétaires). Juan Benet a créé ce réseau avec l’intention de transformer la manière dont toutes les données que nous générons sur Internet sont stockées, et cet objectif a été étendu à Filecoin. Par exemple, la Fondation Filecoin a annoncé début avril le don de 50000 de vos jetons FIL, d’une valeur de plus de 10 millions de dollars (à l’époque) à Internet Archive, pour améliorer sa bibliothèque de contenu.

Ici, nous vous recommandons une série de bibliothèques numériques où vous pouvez trouver des livres gratuits pour lire tout ce que vous voulez ces jours-ci que vous êtes chez vous.

L’idée est de passer d’un système géré par de grandes entreprises qui facturent un abonnement pour stocker et protéger ces données ou qui bénéficient des avantages de la publicité, pour aboutir à un système décentralisé où tous les ordinateurs connectés forment un grand centre de données.

De cette façon, Filecoin et IPFS sont des protocoles complémentaires pour stocker et partager des données dans ce réseau distribué. Les deux systèmes ils sont open source. Le fait qu’il s’agisse d’un logiciel libre permet d’ajouter des fonctions de cryptage et d’améliorer la cybersécurité qui protège les données, étant en constante évolution.

On retrouve ainsi plusieurs protagonistes:

Ils choisissent le mineur qui leur convient le mieux, en fonction de l’espace de stockage, du service et du prix, et parviennent à un accord avec lui. Pendant la durée de l’accord, ils doivent payer ce que l’on appelle des frais de stockage afin que le mineur continue de sauvegarder et de protéger ces données.

Mineurs de stockage:

Le minage de Filecoin fonctionne très différemment des autres crypto-monnaies. Au lieu de fournir une puissance de calcul, les mineurs fournissent une capacité de stockage où ils stockent les données des clients avec lesquels ils ont conclu un accord.

Ces mineurs facturent les frais de stockage qu’ils ont convenus avec leurs clients chaque fois qu’ils envoient périodiquement un test cryptographique pour vérifier le stockage à long terme de ces données.

D’autre part, les mineurs peuvent gagner plus d’argent grâce aux récompenses générées par le réseau blockchain lui-même en créant un nouveau bloc dans la chaîne, imprimant ainsi un nouveau jeton. Ces récompenses sont directement proportionnelles à la quantité d’espace de stockage qui est apportée au réseau à ce moment-là.

Mineurs de récupération:

Ils représentent les veines de ce grand réseau de stockage distribué. Ils sont payés pour offrir la mise en cache ou la puissance de calcul afin d’accélérer les transferts de données. La bande passante de ces mineurs, ainsi que leur latence et leur proximité avec les clients, déterminent leur capacité à conclure des accords de récupération sur le réseau et à facturer les frais de récupération.

Pour renforcer la sécurité et l’efficacité du réseau, les mineurs qui n’offrent pas un bon service, sont en retard dans la livraison des tests de vérification ou commettent une infraction peuvent être sanctionnés.

Un nouveau système décentralisé et loin des entreprises majoritairement américaines

Toutes sortes de fichiers et de données peuvent être stockées dans ce système de stockage, même les NFT qui sont si à la mode en ce moment. Il n’est pas surprenant que Filecoin connaisse autant de succès en ce moment, sa proposition tente de résoudre l’un des principaux problèmes d’Internet, le manque d’espace de stockage pour l’énorme quantité de données qui est générée sur le réseau chaque année.

C’est comme ça qu’il l’a expliqué Marie tatibouet, Responsable Marketing Gate.io, un échange de crypto-monnaie à CoinTelegraph: “Les données sont la marchandise la plus précieuse aujourd’hui, et il y a une course pour découvrir des méthodes moins chères et plus efficaces pour les stocker.”

Pourtant, une grande partie du succès vient du marché chinois où des affiches ont été vues dans le métro annonçant Filecoin. Aussi il y a des rumeurs qui affirment que les responsables du gouvernement chinois encouragent presque officiellement l’extraction de Filecoin, car une solution de stockage en nuage décentralisée s’inscrirait dans les projets du gouvernement communiste de créer sa propre infrastructure Internet.

Même le réseau social le plus populaire du pays, WeChat, permettrait d’effectuer des paiements avec cette crypto-monnaie. Selon les données de CoinGecko, au 9 avril, Huobi représentait près de 40% du volume de négociation sur 24 heures de Filecoin, un Société d’échange de crypto-monnaie fondée en Chine avec des bureaux des deux côtés de l’océan Pacifique.

Le résultat est la création d’un marché hautement concurrentiel dans lequel les mineurs se battent pour offrir les meilleurs services de stockage et de cybersécurité en échange de ce jeton ou crypto-monnaie qui, si le réseau réussit, aura plus de valeur chaque jour. Fini, peut-être, des services comme Google Drive, Dropbox, Apple Cloud … ou peut-être que les deux écosystèmes coexistent ensemble.