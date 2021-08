Qu’est-ce que Gaze Detection sur Android et comment l’activer ?

in

Gaze Detection est une nouvelle fonctionnalité intégrée à Voice Access sur votre téléphone Android qui a fait ses débuts cet été à Google I/O. Lorsqu’il est activé, il utilise la caméra frontale pour déterminer si vous regardez le téléphone avant de vous permettre de contrôler les actions de votre téléphone avec votre voix. Gaze Detection vous empêche de déclencher des événements sur votre téléphone lorsque vous n’aviez pas l’intention de les lancer, comme lorsque vous parlez avec d’autres ou dans des environnements bruyants.

Comment fonctionne Gaze Detection et autres notes de test

Lorsque Gaze Detection pense que vous regardez votre téléphone, une icône de visage apparaît dans le coin supérieur gauche de l’écran. Lorsque vous ne regardez pas votre téléphone, le visage sera traversé d’une ligne.

Il est important de se rappeler que la vidéo capturée pour Gaze Detection reste sur votre appareil. Il n’est jamais envoyé à Google. De plus, le port de lunettes et les environnements avec un éclairage tamisé peuvent déclencher cette fonctionnalité, qui est toujours en version bêta.

Vous devez d’abord installer Voice Access avant de pouvoir utiliser Gaze Detection. Vous pouvez télécharger Voice Access depuis le Google Play Store, et une fois qu’il est configuré, vous serez prêt à partir. Ensuite, vous devez activer la détection du regard dans les paramètres, alors allons-y.

Comment activer la détection du regard

Ouvert Paramètres. Robinet Accessibilité. Robinet Accès vocal.

Robinet Paramètres.

Source : Adam Doud/Android Central

Robinet Plus d’options sous Installer.

Basculer Détection du regard en bas.

Source : Adam Doud/Android Central

En dessous, vous pouvez appuyer sur Comment fonctionne la détection du regard pour suivre un bref tutoriel. Lorsque ces deux fonctionnalités sont activées, vous verrez les icônes Voice Access et Gaze Detection dans le coin supérieur gauche de votre téléphone. L’icône Détection du regard passera du visage au visage barré lorsqu’elle détectera que vous avez détourné le regard.

Encore une fois, il est important de se rappeler qu’il s’agit d’une fonctionnalité bêta qui n’a pas particulièrement bien fonctionné lors de nos tests. Votre kilométrage peut varier.

