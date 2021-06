Qu’est-ce que Gearbest ? : Produits, prix et avis

La preuve ne se dément pas, les achats électroniques ne cessent de gagner du terrain par rapport au commerce traditionnel, du moins pour une grande variété de produits. Amazon et Aliexpress dominent le marché à cet égard, avec des millions d’expéditions effectuées quotidiennement. Cependant, le portail Gearbest, apparu en 2013, est de plus en plus populaire. Est-il conseillé d’acheter là-bas? Quels sont vos forces et faiblesses? Nous analysons Gearbest, un portail qui peut être intéressant.

C’est Gearbest, l’alternative à Aliexpress

Gearbest vise à devenir le portail leader pour la vente de produits technologiques. Cependant, c’est quelque chose de trop difficile, car Ali express réalise ce que personne d’autre ne fait, en proposant des prix très bas pour la plupart de ses produits. Mais vous ne devriez pas perdre votre œil avec Gearbest. L’une des principales raisons pour lesquelles nous sommes intéressés à acheter sur ce portail est que la plupart de ses produits sont livrés gratuitement. Oui, vous avez bien lu, vous n’aurez rien à payer pour les recevoir. Par exemple, on trouve des produits qui ont un prix relativement élevé, comme un aspirateur robot pour environ 150 €. L’avoir chez vous ne vous coûtera qu’un euro de plus, un prix non déraisonnable, avec la garantie en plus d’avoir un envoi prioritaire du matériel, dans lequel nous assurons un numéro de suivi.

Quels produits sont sur Gearbest ?

Ce portail est spécialisé dans les produits technologiques, donc si vous souhaitez acheter une carte, une montre connectée ou un téléphone portable à un prix très compétitif, nul doute que ce site est fait pour vous. Mais non seulement les produits technologiques sont commandés auprès de GearbestSon catalogue comprend des produits tels que des vêtements pour hommes et femmes, des articles pour votre voiture et des objets pour votre maison et votre jardin. Il n’a pas la même variété Ali express, mais à vrai dire, c’est un portail assez complet.

Est-il sûr d’acheter sur Gearbest ?

Oui, c’est une plateforme sécurisée avec l’avantage que vous pouvez effectuer vos paiements via PayPal. De cette façon, et en tant qu’acheteur, vous avez toujours la protection offerte par la plateforme nord-américaine. De la même manière, vous pouvez également effectuer vos paiements par carte de débit ou de crédit.

Pour que votre expérience soit toujours positive, vous devrez regarder les délégations des vendeurs qui se trouvent sur cette plateforme. De plus, si vous avez l’habitude d’utiliser Aliexpress, utiliser Gearbest ne vous posera pas de problème. Ils sont assez similaires.

Les points forts de Gearbest

Et peut-être que le paiement via PayPal est l’une de ses principales valeurs, car nous savons que cette plate-forme se met toujours du côté de l’acheteur en cas de désagrément. Un autre accessoire très intéressant de Gearbest a support continu via le chat. C’est un point très favorable lorsqu’il s’agit de connaître l’état de votre commande ou s’il y a un quelconque incident notable. Pour ce faire, vous devez utiliser l’anglais comme langue de communication.

Soulignons également que ce portail a déjà réussi à se faire un nom, ce qui attire l’attention des vendeurs sérieux qui voient dans ce portail un moyen de proposer leurs produits. Les prix ne sont peut-être pas aussi compétitifs que ceux que l’on trouve sur Aliexpress, mais il est également possible d’acheter très bon marché et avec des frais d’expédition nuls ou très bas.

Finalement, le délai d’expédition des produits Il est aussi généralement plus petit, puisque sur Aliexpress, tous ceux qui viennent de Chine ne mettent généralement pas moins de 10 jours pour rejoindre l’Espagne.

Les faiblesses de Gearbest

Ce portail ne se distingue pas par ses points négatifs excessifs. Le seul inconvénient que nous trouvons et qui est le plus notable est qu’il n’est pas en espagnol. Il a la capacité de tout traduire à travers le traducteur de Google, mais cela ne sert qu’à se faire une idée des caractéristiques des produits. Nous savons déjà que les traducteurs automatiques n’offrent pas un service très pointu.

Pour le reste, nous vous recommandons de jeter un oeil tous les produits trouvés sur cette plateforme. C’est une alternative très intéressante à Aliexpress, avec l’avantage de pouvoir payer via PayPal. Gearbest est une valeur montante qu’il ne faut pas perdre de vue, car c’est un portail très sérieux, avec des produits à des prix compétitifs et des délais de livraison très raisonnables.