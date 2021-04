Qu’est-ce que Godzilla Vs. Le directeur de Kong a appris de Skull Island et du roi des monstres

Godzilla vs Kong marque le quatrième film de l’énorme kaiju Monsterverse, qui a débuté en 2014 avec Godzilla de Gareth Edwards. Entre les deux, nous avions Kong: Skull Island et Godzilla: le roi des monstres. Chaque film de la franchise a maintenant un réalisateur différent et des castings presque entièrement uniques. Les intrigues des quatre films ne sont même pas si étroitement liées les unes aux autres, ce qui fait que les films de la série ressemblent davantage à quatre films autonomes qu’à un univers connecté. Mais cela ne veut pas dire que les films précédents n’étaient pas importants à leur manière, car le réalisateur de Godzilla contre Kong, Adam Wingard, dit qu’il a été inspiré par chacun d’eux à sa manière.