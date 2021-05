Qu’est-ce que Google Floc et pourquoi ce projet a-t-il reçu autant de critiques? | La technologie

Les jours des cookies semblent comptés, le système de suivi utilisé jusqu’à présent par l’industrie de la publicité en ligne rencontre de plus en plus d’obstacles. Les principaux navigateurs se retournent contre vous, Firefox et Safari les ont déjà bloqués et Google Chrome a une date finale de 2022, date à laquelle sa nouvelle proposition sera prête, FLoC ou apprentissage fédéré des cohortes.

Le géant de l’internet veut mener le changement entre l’ère des cookies et le nouveau système qui régule le marché de la publicité personnalisée. En fin de compte, c’est son principal modèle économique: «La publicité est essentielle pour garder le Web ouvert à tous, mais l’écosystème Web est en danger si les pratiques de confidentialité ne s’adaptent pas à l’évolution des attentes», dit-il dans son communiqué.

C’est ainsi qu’ils ont présenté FLoC, avec lequel promettent des avantages pour les annonceurs, mais aussi une plus grande confidentialité pour les utilisateurs. Il s’agit d’une nouvelle dynamique permettant de cataloguer les intérêts de chaque profil internet et ainsi de découvrir quelles publicités sont les plus intéressantes pour chacun, un système qui est né impliqué dans une controverse.

Mais la loi sur la protection des données ne nous empêche-t-elle pas d’être suivis? Comment est-ce possible si le GPS est désactivé? L’astuce s’appelle des données agrégées, et c’est légal. Les opérateurs suivent votre emplacement et échangent ces données, et vous ne pouvez rien faire. Voyons voir comment ça fonctionne.

Que sont les cookies?

Nous nous souviendrons d’abord de ce que sont les cookies et de leur fonctionnement. Un cookie est un fichier que la page Web que vous avez saisie envoie à votre ordinateur et est stocké dans la mémoire du navigateur, dans ce cas Google Chrome. Peu importe que vous utilisiez Internet depuis votre ordinateur ou votre mobile.

Selon la législation européenne, la page doit demander votre autorisation pour vous envoyer des cookies et il est possible de configurer ceux que vous souhaitez accepter et ceux qui ne le sont pas, car il existe différents types de cookies. La plupart servent pour se souvenir des accès, Lorsqu’un utilisateur revient sur une certaine page, ce site Web se souvient des préférences de l’utilisateur, des articles que vous avez consultés dans ce magasin ou des modifications que vous avez apportées à cette page.

Bien que Chrome ne soit pas le navigateur le plus sécurisé et, en fait, il ne soit pas un ami du blocage des cookies tiers, peu à peu des progrès sont réalisés dans ce domaine. Désormais, ils souhaitent que Chrome soit plus privé grâce au projet Privacy Sandbox.

Ce sont les cookies les mieux valorisés car ils nous font gagner du temps, mais il y a aussi les cookies tiers, conçus pour la publicité, les plus conflictuels. Avec eux, un profil complet est créé avec vos habitudes de navigation et vos intérêts. Ainsi, lorsque nous planifions des vacances, nous passons des semaines avec des publicités d’hôtels partout.

Cependant, les cookies ne traversent pas leur meilleur moment, de nombreux navigateurs les bloquent ou les éliminent de leurs codes et certains pays ont mis l’accent sur le fait de donner le contrôle aux utilisateurs, que nous puissions choisir de les accepter ou non, en particulier dans l’Union européenne. .

Certains aiment le EFF (Electronic Frontier Foundation), considèrent qu’ils sont dans une phase terminale, «les cookies tiers meurent et personne ne doit pleurer leur mort». Pour cette raison, Google propose de remplacer les cookies par FLoC où les utilisateurs sont regroupés par cohortes, ce mot vient des légions romaines, mais est désormais largement utilisé pour l’analyse informatique, les statistiques ou même les études médicales.

Comment fonctionne Google FLoC?

Dans FLoC, les utilisateurs seront regroupés en fonction des intérêts qu’ils partagent avec d’autres personnes. De cette façon, les annonceurs sauront quelles publicités intéressent cette cohorte, mais n’obtiendront pas de données directes sur chaque individu.

L’algorithme qui régule la publicité que nous voyons sur Internet ne connaîtrait que l’identité de la cohorte, ses goûts. Chaque cohorte de plus de 1000 utilisateurs il a un identifiant unique, qui est présenté sur chaque site Web visité par un membre de cette cohorte. Oui cet enregistrement serait redémarré en ne laissant que les goûts et les habitudes de navigation de la semaine dernière enregistrés.

C’est essentiellement ainsi que fonctionne Google FLoC, qui est déjà intégré dans la version 90 de Chrome et Google a commencé ce printemps à travailler avec des agences de publicité pour s’adapter à ce nouveau système. “Les annonceurs n’ont pas besoin de suivre les consommateurs individuels sur le Web pour profiter des avantages de la publicité numérique en termes de performances”, déclare Google.

Malgré les critiques reçues par une grande partie de l’industrie, Google est convaincu de ce projet et tous vos utilisateurs Chrome seront traités avec FLoC tel qu’il est appliqué. À ce jour, il n’y a pas d’autre navigateur qui utilise FLoC, ce serait donc aussi simple que d’arrêter d’utiliser Google Chrome, si vous n’êtes pas d’accord avec l’initiative du géant de l’internet.

Les critiques

C’est ce que recommandent les autres entreprises qui se sont positionnées contre FLoC comme CanardDuckGo, un autre moteur de recherche qui s’affirme dans sa défense de la vie privée, c’est pourquoi il a développé sa propre extension Chrome pour bloquer FLoC. D’autres navigateurs comme Mozilla ou Brave. Ce dernier s’oppose à FLoC en énumérant trois aspects dans lesquels il considère FLoC comme préjudiciable à la vie privée des utilisateurs:

FLoC informe les sites Web et les tiers de votre historique de navigation. Il permet au Web de suivre les utilisateurs sur Internet. Promueve una falsa imagen de los qué es la privacidad y por qué la privacidad es importante: “El enfoque de Google para determinar si una cohorte de FLoC es sensible requiere (en la mayoría de los casos) que Google registre y recopile esa cohorte sensible en premier lieu.”

Github soutient également qu’il serait préférable pour la vie privée, “si la publicité basée sur les intérêts pouvait être réalisée sans qu’il soit nécessaire de collecter l’historique de navigation d’une personne en particulier”. EFF, en attendant, qui a également été très critique, a lancé un portail qui permet aux utilisateurs de savoir s’ils ont fait partie du test FLoC initial. Parce que l’une des principales critiques de Google est la utilisation des utilisateurs pour tester l’exécution avec FLoC, apparemment, sans que les utilisateurs le sachent et ne donnent leur consentement. L’EFF les a appelés “cobayes” de Google.

Vous vous demandez si Chrome divulgue plus d’informations dérivées de votre historique de navigation à des fins publicitaires? Visite [https://t.co/9ZykISHHyo]. – EFF (@EFF) 11 avril 2021

Ce sont les pays où ces premiers tests ont été effectués, certains experts en cybersécurité comme Zack Doffman du magazine Forbes, il en déduit que les utilisateurs européens n’ont pas été utilisés pour éviter de violer la loi actuelle sur la protection des données GDPR.

En général, les autres entreprises attendent simplement de voir comment ce projet évolue, il est trop tôt pour savoir si l’idée est meilleure que les cookies ou si elle finit par être encore pire.

Certaines critiques suggèrent que cela pourrait être utiliser l’ingénierie inverse pour découvrir quels utilisateurs se cachent derrière une cohorte, ce que Google nie. Tu as aussi peur que ça se termine catalogage des personnes par leur affiliation politique ou nationalité et d’autres données encore plus sensibles, bien que Google ait promis de garder un œil sur cela.

Bien que le géant de l’internet assure que la proposition cherche à donner la priorité à la confidentialité des utilisateurs et que le nombre de données collectées par Floc est bien inférieur à celui actuellement disponible avec les cookies, la suspicion peut également être due au fait que la proposition est faite par l’une des plus grandes entreprises du marché avec un volume d’affaires publicitaire de plusieurs millions et dont le navigateur est l’un des plus collecteurs de données à l’heure actuelle.

Il est vrai que la pression que subissent les entreprises pour offrir la sécurité et la confidentialité dans la technologie a beaucoup augmenté au cours de la dernière décennie et c’est pourquoi Google fera sûrement beaucoup plus attention à ne pas se tromper avec Floc, mais comme nous le disons, c’est toujours le cas. trop tôt pour comprendre jusqu’où cette nouvelle proposition peut affecter notre vie privée.

La guerre entre deux business models

De plus, il faut garder à l’esprit que ce débat coïncide en 2021 avec la discussion entre Apple et Facebook pour la nouvelle version d’iOS. Le système d’exploitation de l’iPhone a été mis à jour avec une nouvelle fonctionnalité qui a l’intention de rendre difficile pour d’autres entreprises de suivre les utilisateurs via ces appareils mobiles, ce qui n’était pas très drôle pour Mark Zuckerberg.

Avec ces deux propositions, un fossé s’est creusé entre deux modèles économiques qui étaient en désaccord depuis longtemps dans l’industrie technologique. D’un côté sont entreprises qui vendent des produits et services de paiement et promettent un peu plus de confidentialité, et de l’autre les entreprises qui ont créé tout un écosystème d’applications et de services gratuits en échange de l’utilisation des données des utilisateurs dans une entreprise de publicité plus personnalisée.