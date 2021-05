Qu’est-ce que Google FLoC? Les nouveaux plans de suivi des annonces de Google expliqués

Crédit: Edgar Cervantes / Autorité Android

Google représente une grande partie du trafic Internet, qu’il s’agisse de recherche, de publicité ou même de navigation avec Google Chrome. Par conséquent, quand il y a un mouvement de Google lié au trafic Internet, tout le monde le remarque. Le dernier semble être Google FLoC, qui signifie Federated Learning of Cohorts. C’est un ensemble de technologies que Google met en place pour compenser le manque de cookies tiers qui seront bientôt supprimés.

À première vue, FLoC semble inoffensif, voire la meilleure alternative si vous en croyez Google. Cependant, il a suscité beaucoup d’attention négative depuis que Google l’a annoncé pour la première fois. Plusieurs entreprises notables ont même annoncé qu’elles s’opposaient à Google FLoC et le bloqueraient. Alors naturellement, la question se pose: qu’est-ce que Google FLoC et pourquoi devriez-vous vous en soucier? Laissez-nous le décomposer pour vous.

Pourquoi Google a-t-il créé FLoC?

Pour comprendre ce qu’est Google FLoC, il est important de comprendre ce qu’est Google FLoC. Les navigateurs Web utilisent des cookies comme identifiants pour les utilisateurs, ce qui convient parfaitement aux cookies propriétaires. Les sites Web utilisent des cookies propriétaires à des fins importantes, comme se souvenir d’un utilisateur qui revient avec ses informations de connexion. Ceux-ci sont utilisés par le site Web que l’utilisateur visite explicitement et sont donc assez difficiles à exploiter.

Le problème, cependant, concerne les cookies tiers. Les cookies tiers sont déployés par des sites Web autres que celui que l’utilisateur visite. Il s’agit essentiellement de trackers pour surveiller votre activité sur le Web afin de vous proposer des publicités pertinentes sur les sites Web que vous visitez. Les cookies tiers ont toujours été critiqués et de nombreux autres navigateurs les ont déjà désactivés. Mozilla, par exemple, a commencé à bloquer les cookies tiers par défaut en 2019. Google Chrome a été le plus gros obstacle, étant donné que le blocage des cookies tiers pouvait potentiellement menacer l’activité publicitaire de Google.

C’est exactement pourquoi Google a fait une alternative avant d’annoncer son intention de supprimer progressivement les cookies tiers. Cette alternative est l’apprentissage fédéré des cohortes, c’est-à-dire Google FLoC, et ce sera la nouvelle valeur par défaut pour les utilisateurs de Google Chrome.

Qu’est-ce que Google FLoC?

Comme cela va avec tout nouveau changement majeur dans la technologie grand public ces jours-ci, le récit officiel est que Google FLoC est la solution «la confidentialité d’abord». Au lieu de vous suivre individuellement comme le font les cookies tiers, FLoC crée des cohortes – un groupe d’utilisateurs. Google affirme que ces cohortes sont suffisamment importantes pour vous faire apparaître anonyme aux yeux des annonceurs. Il indique également qu’ils sont suffisamment petits pour aider les annonceurs à diffuser des annonces suffisamment ciblées.

Google dit que FLoC cachera les individus en les déguisant parmi de grands groupes d’utilisateurs ayant des intérêts similaires. Vous obtiendrez ensuite des publicités ciblées en tant que groupe en fonction de votre cohorte. Votre navigateur gérera la répartition de la cohorte localement. Chaque FLoC recevra un identifiant.

Selon Google, cela améliorera la confidentialité des utilisateurs au niveau individuel. Les conversions publicitaires par dollar avec ce remplacement atteindront au moins 95% des chiffres atteints par la publicité basée sur les cookies. À des fins de déploiement marketing, Google Chrome dispose d’un bac à sable de confidentialité. C’est une collaboration open-source qui disposera de technologies qui aideront les spécialistes du marketing dans cette transition.

Ni Google ni aucun tiers n’auront accès à votre historique de navigation. Votre navigateur ne partagera votre numéro d’identification de cohorte qu’avec les sites, plutôt que des trackers tiers qui vous suivront partout où vous allez sur le Web. Google promet de démocratiser FLoC, donnant à l’ensemble de l’écosystème publicitaire un accès égal. Enfin, Google promet de s’assurer que les cohortes sont de la bonne taille et d’exclure l’utilisation de sujets sensibles comme facteurs de catégorisation.

Essentiellement, Google essaie de faire fonctionner les choses de la même manière et de vous promettre la confidentialité pour vous assurer que vous êtes à bord. Cependant, connaissant les motivations et l’histoire de Google, croire à toutes les promesses de confidentialité nécessite une suspension de l’incrédulité.

La critique pour FLoC

Google a commencé à tester FLoC après une annonce en mars 2021. Cependant, plusieurs grands noms de l’industrie du Web ont exprimé leur désapprobation du remplacement des cookies par Google. Pour commencer, DuckDuckGo, la société de recherche axée sur la confidentialité, a dénoncé FLoC en annonçant une extension Chrome qui le bloque. Par la suite, le navigateur Brave a également fait la même chose, tout comme Vivaldi et Firefox. Github et WordPress ont également annoncé qu’ils ne supportaient pas FLoC.

L’Electronic Frontier Foundation a également qualifié Google FLoC de «terrible idée». Microsoft Edge, Safari et Opera semblent également faire partie de l’équipe anti-FLoC. Même s’ils admettent qu’il existe un besoin d’alternatives aux cookies tiers. Pour le moment, Google est le seul à implémenter FLoC avec Google Chrome.

Il y a quelques problèmes avec l’implémentation FLoC. Tout d’abord, cela peut potentiellement faciliter la prise d’empreintes digitales pour les prédateurs. L’empreinte digitale est un type de suivi qui utilise plusieurs identifiants que votre navigateur fuit. Il les rassemble ensuite pour créer un profil de l’utilisateur. FLoC pourrait faciliter la prise d’empreintes digitales en donnant aux parties ayant des intentions malveillantes un accès encore plus large à ces identifiants. Avoir votre identifiant FLoC leur donne une tonne d’informations sur vous. Ensuite, ce n’est qu’une question de temps avant qu’ils ne vous isolent en fonction de la différence entre votre navigateur et les autres.

Un autre problème est que le partage des données de cohorte avec les annonceurs rendra à terme plus d’informations à votre sujet disponibles qu’auparavant. Si vous vous êtes connecté à un site, par exemple, les sites peuvent alors lier votre identifiant FLoC à votre adresse e-mail. À partir de là, il ne sera pas difficile pour les trackers de procéder à une ingénierie inverse de l’affectation de la cohorte pour obtenir de plus en plus de données spécifiques sur vous.

Devez-vous bloquer Google FLoC?

Google peut présenter FLoC comme un sauveur, mais tout ce que c’est, c’est un moyen de continuer à suivre les utilisateurs. Il y a une raison pour laquelle l’industrie a rejeté les cookies tiers. Google FLoC gardera à peu près tous les pièges des cookies, et plus encore. La question est donc de savoir si vous devez bloquer Google FLoC?

À moins que vous ne soyez un grand fan d’annonces personnalisées, suffisamment pour compromettre vos informations sensibles, vous devriez vous éloigner de FLoC. Il n’y a pas d’inconvénients, sauf que vous devrez probablement quitter Google Chrome. Pour l’instant, Google teste FLoC avec un petit pourcentage d’utilisateurs. Les régions de test incluent l’Australie, le Brésil, le Canada, l’Inde, l’Indonésie, le Japon, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, les Philippines et les États-Unis. Vous pouvez vérifier si vous faites partie de ce test en visitant Suis-je FLoCed? par Electronic Frontier Foundation.

Heureusement, presque tous les autres navigateurs, y compris les navigateurs basés sur Chromium comme Microsoft Edge, s’opposent à FLoC. Cela signifie qu’il devrait être facile de trouver un navigateur vers lequel basculer. Cependant, l’avenir de FLoC est incertain. Il y a de grandes chances que Google le fasse malgré l’opposition. Il est peut-être enfin temps de quitter le vaisseau Chrome et de sauvegarder votre vie privée,… et un peu de RAM.

