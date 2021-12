Qu’est-ce que Google Play Pass et en vaut-il la peine ?

Table des matières

01Qu’est-ce que Google Play Pass ?02Sélection d’applications03Compatibilité04Disponibilité05Tarifs06Devez-vous obtenir le Play Pass ?07Alternatives

Vous avez peut-être déjà vu des publicités pour Google Play Pass, lors de la recherche de votre prochaine application ou de votre prochain jeu dans le Google Play Store. Avec autant de services et d’abonnements proposés par chaque entreprise de technologie, il peut être facile d’aller trop loin et de finir soudainement par dépenser trop en paiements mensuels. Aujourd’hui, nous sommes ici pour voir si Google Play Pass vaut votre argent durement gagné, et découvrir comment il pourrait même vous faire économiser de l’argent.

Qu’est-ce que Google Play Pass ?

Google Play Pass est un service d’abonnement qui propose une sélection d’applications et de jeux sur la base d’un abonnement. Play Pass permet de payer un seul abonnement mensuel (ou annuel) pour un accès complet aux applications prises en charge. Cela annulerait le prix de l’application et ses achats in-app disponibles. De plus, ces applications seraient exemptes de publicités.

Combien d’applications et de jeux le Google Play Pass inclut-il ?

Il n’y a aucun moyen de donner un nombre exact d’applications et de jeux inclus avec Google Play Pass, mais le géant de la recherche prétend que c’est dans les « centaines ». Nous avons vu le nombre le plus précis d’un rapport d’octobre 2021, qui prétend que Play Pass propose près de 950 titres. Ceux-ci incluent des jeux, bien sûr, et de nombreuses applications pour ceux qui préfèrent d’autres types de divertissement et des applications utilitaires.

La liste continue.

Mon appareil est-il compatible ?

Robert Triggs / Autorité Android

Les conditions d’utilisation de Google Play Pass ne sont pas trop limitatives. Vous aurez besoin d’un appareil fonctionnant sous Android 4.4 ou supérieur, qui devrait désormais inclure la plupart d’entre vous. Selon Statista, seuls 1,18% des appareils fonctionnent avec une version antérieure à Android 5.0.

Vous aurez également besoin de Google Play Store version 16.6.25 et supérieure, d’un mode de paiement valide, d’un compte Google et d’être administrateur de famille. Bien sûr, vous devrez également faire partie d’un marché pris en charge, que nous aborderons ensuite.

Où Google Play Pass est-il disponible ?

Commençons par le commencement; pouvez-vous même obtenir Google Play Pass ? Le service est disponible dans près de 100 marchés, dont les suivants :

Angola Antigua-et-Barbuda Arménie Australie Autriche Azerbaïdjan Biélorussie Belgique Belize Bénin Bolivie Botswana Brésil Bulgarie Burkina Faso Cambodge Canada Cap-Vert Chili Colombie Costa Rica Côte d’Ivoire Croatie Chypre République tchèque Danemark République dominicaine Équateur El Salvador Estonie Fidji Finlande Franc Gabon Allemagne Grèce Guatemala Haïti Honduras Hongrie Irlande Italie Jamaïque Kazakhstan Kirghizistan Laos Lettonie Liechtenstein Lituanie Luxembourg Mali Malte Maurice Mexique Namibie Népal Pays-Bas Nouvelle-Zélande Nicaragua Niger Norvège Panama Papouasie-Nouvelle-Guinée Paraguay Pérou Pologne Portugal Porto Rico Roumanie Russie Rwanda Arabie saoudite Sénégal Slovaquie Slovénie Afrique du Sud Espagne Sri Lanka Suède Tadjikistan Tanzanie Togo Trinité-et-Tobago Turkménistan Ouganda Ukraine Royaume-Uni États-Unis Uruguay Zambie

Combien coûte le Google Play Pass ?

Il est temps de parler argent, et vous serez heureux de savoir que Google Play Pass n’est pas nécessairement cher. Le Google Play Pass coûte 4,99 $ par mois ou 29,99 $ par an, aux États-Unis d’Amérique. Comme d’habitude, vous devriez trouver de légères variations de prix d’un pays à l’autre.

Le verdict : le Google Play Pass vaut-il votre argent ?

Edgar Cervantes / Autorité Android

C’est une question délicate à répondre. Il faut d’abord réfléchir à ce qu’implique un abonnement. Techniquement, la souscription à un abonnement est une décision commerciale. Cela doit avoir un sens monétaire, que ce soit par le biais d’escomptes directs, de gains de temps ou de commodité.

La vérité est que les êtres humains ont tendance à être des créatures d’habitude. Beaucoup d’entre nous s’en tiennent aux mêmes applications une fois que nous avons trouvé nos favoris. Beaucoup se débrouillent très bien en utilisant uniquement des applications gratuites. Même si nous payons beaucoup d’argent pour certaines de ces applications, il peut souvent s’agir d’un paiement unique. Bien sûr, Google Play Pass ne serait pas un bon investissement si vous vous identifiez à ce que nous venons de décrire.

En tant que créatures d’habitude, beaucoup d’entre nous s’en tiennent aux mêmes applications une fois que nous avons trouvé nos favoris.Edgar Cervantes

Nous ne pouvons cependant pas nier qu’il existe un marché sain pour Google Play Pass. Surtout pour les geeks de la technologie et les aventuriers qui lisent souvent le dernier contenu technologique sur Android Authority. Si vous vous retrouvez à télécharger plusieurs jeux par mois, à payer de nombreux achats intégrés par semaine et à essayer régulièrement de nouvelles applications, vous dépenserez peut-être bien plus de 4,99 $ par mois et probablement bien plus de 29,99 $ par an. Dans un tel cas, Google Play Pass pourrait être une évidence.

Cependant, essayez de voir jusqu’où cet abonnement vous mènera. N’oubliez pas que Google Play Pass est livré avec environ 950 applications et jeux. Ce n’est rien quand on met les choses en perspective, car il y a près de 2,8 millions d’applications disponibles sur le Google Play Store. Il est possible que la plupart des applications que vous souhaitez ne soient même pas disponibles.

Nous vous recommandons de consulter la bibliothèque Google Play Pass avant de prendre une décision. Pour ce faire, rendez-vous sur Google Play Store > Image de profil > Play Pass > Explorer. Voyez combien de ces applications ou jeux vous bénéficieriez. Beaucoup d’applications coûtent plus de 4,99 $, ce qui signifie que vous atteignez le seuil de rentabilité avec un mois de paiement avec un seul téléchargement. Certains d’entre eux peuvent avoir un tas d’achats intégrés que vous êtes susceptible d’acheter, ce qui augmenterait encore plus les économies.

Vous pouvez toujours essayer Google Play Pass. Actuellement, Google propose un essai gratuit d’un mois aux nouveaux utilisateurs. Vous pouvez annuler à tout moment avant la fin de la période d’essai et ne pas être facturé un seul centime. C’est un moyen simple de savoir si vous profiterez réellement de ce que Google Play Pass a à offrir.

Comment s’inscrire à Google Play Pass

Ouvrez le Google Play Store sur votre appareil Android. Appuyez sur votre photo de profil, dans le coin supérieur droit. Entrer dans Passe de jeu. Frapper Commencer. Sélectionnez votre mode de paiement, puis appuyez sur S’abonner.

Existe-t-il des alternatives ?

Dans l’état actuel des choses, Google Play Pass n’a pas de véritables concurrents dans l’écosystème Android, car il est proposé par le Google Play Store, la boutique d’applications « officielle » d’Android. Cela dit, il existe des alternatives intéressantes, même si elles ne relèvent pas de la même catégorie.

Xbox Game Pass, Google Stadia, Amazon Luna et NVIDIA GeForce Now sont les premières options qui me viennent à l’esprit. Ceux-ci se concentrent tous sur les jeux haut de gamme de qualité console et sont tarifés en conséquence. Aucun d’entre eux ne coûtera 4,99 $ par mois et leurs bibliothèques sont plus limitées en ce moment. Sans oublier qu’ils n’offrent aucune forme de services de productivité, uniquement des jeux.

Les utilisateurs d’Apple ont également Apple Arcade. Là encore, cela ne concerne que les appareils Apple, il n’est donc même pas nécessaire de penser à l’option si vous êtes un utilisateur Android. Comme les autres services de streaming mentionnés ci-dessus, Apple Arcade ne concerne que les jeux, donc pas d’applications de productivité ou d’utilitaires. Google Play Pass offre le meilleur des deux mondes, et personne d’autre ne suit encore ses traces.

