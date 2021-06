Qu’est-ce que Gorillas et comment ça marche, le supermarché fantôme désormais disponible en Espagne | Vie

Ce supermarché en ligne est si rapide qu’il prendra votre commande où vous voulez en seulement 10 minutes ou moins.

Si avant d’aller au supermarché en famille était un événement social, maintenant en raison de la situation sanitaire actuelle et en même temps de l’écosystème socio-économique actuel, ce que recherche le client, c’est investir le moins de temps possible dans ses achats hebdomadaires. , et pour cela, il existe une série d’entreprises en ligne qui améliorent considérablement leur utilisation, qu’il s’agisse d’entreprises traditionnelles d’une vie ou d’autres qui sont récemment apparues comme Gorilles.

L’un de ces nouveaux supermarchés nés dans l’écosystème numérique, étant donné qu’ils n’ont pas de supermarché physique dans lequel un client peut entrer, est Gorillas, une chaîne allemande de seulement 10 mois qui vient de débarquer en Espagne, plus précisément à Madrid, et cela va nous faciliter la vie quand il s’agit de faire de petits achats pour se tirer d’affaire lors de votre prochain dîner entre amis.

Une des particularités de cette chaîne Gorillas c’est qu’il promet de ramener l’achat à la maison en seulement 10 minutes, et est déjà disponible à Madrid (pour le moment uniquement dans le quartier de Chamberí et dans le quartier de Salamanca), et arrivera à Barcelone et Valence en juillet, ainsi que dans d’autres zones telles que Marbella, Alicante, Murcie, Ibiza, Malaga et Majorque.

Leur devise est « plus vite que vous », et en principe la commande du client doit être prête en deux minutes, et en huit minutes elle doit être livrée par un cycliste. « Nous serons là dès que nous commencerons à cuisiner, lorsque le client rentre à la maison et n’a pas certains produits. Nous vous emmenons faire vos courses en 10 minutes pour que vous n’ayez pas à commander de plats préparés », dit-il. Magdalena Szuszkiewicz, directeur général de Gorillas pour l’Espagne.

De plus, ils n’ont pas besoin d’être livrés directement à votre domicile, mais vous pouvez leur indiquer n’importe quel point de leur rayon de livraison afin qu’ils puissent livrer la commande, que ce soit dans votre voiture, dans un parc ou dans votre bureau.

Ce modèle d’affaires facture un frais de port de seulement 1,80 euros et dans leur catalogue, ils ont plus de 2000 produits, de l’épicerie aux boissons.

Ce supermarché en ligne a magasins fermés, non accessible au public, en charge de préparer toutes ces commandes et de les livrer au cavalier, qui devra la livrer à votre domicile en huit minutes environ.

Mercadona est le supermarché leader en Espagne, mais quel est le secret de son succès ? Faites attention à ces curiosités qui en font une entreprise différente.

Pour cela, l’entreprise a engagé 2000 livreurs Ils se chargeront d’apporter la nourriture à l’endroit que vous avez choisi pendant cette période si rapidement, et bien que ce service soit davantage conçu pour nous éviter tout problème particulier lors d’un repas ou d’un dîner entre amis ou en famille, des achats différents pourraient également être fait chaque semaine.

Tel est son succès, qu’en seulement 10 mois, il est déjà présent dans 30 villes à travers le monde, dont Paris, Amsterdam, Londres, Berlin et Munich, parmi tant d’autres.