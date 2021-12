Qu’est-ce que HMD a le plus besoin de corriger avec ses smartphones Nokia ?

Ryan Haines / Autorité Android

Cette semaine marque le cinquième anniversaire de l’annonce par HMD de son entrée sur le marché des smartphones de marque Nokia et de la reprise de l’activité de téléphonie mobile de Nokia.

Depuis lors, la société a produit une variété de smartphones, mais de quoi HMD a-t-il le plus besoin pour réparer ses téléphones Nokia ? C’est ce que nous voulons savoir de vous dans le sondage d’aujourd’hui. Alors donnez-nous votre réponse via le sondage ci-dessous et laissez un commentaire si vous souhaitez développer.

À quoi HMD doit-il le plus répondre avec ses smartphones Nokia ?

105 voix

Mises à jour de logiciel

20%

Prix

37%

Conception et qualité de fabrication

11%

Manque de fleurons

17%

Qualité/fonctionnalités de la caméra

dix%

Autre (laisser un commentaire)

4%

D’une part, la société a proposé des téléphones intéressants depuis sa création. Nous avons eu le Nokia XR20, le Nokia 8 et le Nokia 9 PureView. La société s’est également initialement concentrée sur les mises à jour et une prise de stock proche d’Android, tout en offrant également une large empreinte géographique. Il est difficile de blâmer l’entreprise en ce qui concerne cette dernière car c’est l’une des rares grandes marques avec une présence presque mondiale qui comprend l’Amérique du Nord.

Là encore, comme l’a noté notre propre Dhruv Bhutani dans un article d’opinion, la société a déçu les consommateurs en ce qui concerne les récentes mises à jour logicielles et la tarification des appareils. Et nous n’avons pas non plus vu de téléphones Nokia phares légitimes depuis plusieurs années.

Alors qu’est-ce que tu en penses? HMD doit-il traiter les mises à jour, les prix, la qualité de conception/construction, le manque de produits phares ou autre chose ? Choisissez votre option dans le sondage ci-dessus.

commentaires