La Commission démocrate du Congrès pour la conformité … ou peu importe ce que signifie cet acronyme, a pensé que ce serait une excellente idée de publier un graphique montrant que le président Biden et son administration avaient réussi à réduire les prix du gaz de deux … entiers … cents par rapport au dernier deux semaines. Pour référence, voici ce tableau de merde :

Oui, le mécanisme du Parti démocrate responsable de l’élection ou de la réélection des démocrates au Congrès pense que la réduction des prix du gaz de deux cents, après que les raffineries sont passées à des mélanges d’hiver moins chers… est une victoire majeure.

Bien que je puisse me moquer à fond, j’aime regarder « The Five » fustiger cette décision politique tragique. Ça en vaut la peine.

