Qu’est-ce que Kanopy? Tout sur le service de streaming pris en charge par la bibliothèque

Il existe de nombreux services de streaming gratuits qui valent le détour, mais aucun d’entre eux ne ressemble vraiment à Kanopy. L’accès au service est gratuit, mais uniquement si votre bibliothèque publique ou scolaire y est associée. Une fois que vous avez accès, vous pouvez diffuser un nombre limité de films chaque mois et une quantité illimitée de contenu de sa section Enfants.

Alors, qu’est-ce que Kanopy et comment pouvez-vous y accéder? Nous vous donnerons tout ce que vous devez savoir sur ce service gratuit basé sur une bibliothèque dans cet article. Vous pouvez consulter le service sur le lien ci-dessous.

Qu’est-ce que Kanopy?

Fondé en 2008, le service propose plus de 30 000 films et émissions de télévision à diffuser gratuitement à partir d’une variété d’appareils et de plates-formes. Il est actuellement disponible dans plus de 200 pays. Le service est disponible pour les clients de tonnes de systèmes de bibliothèques publiques, ainsi que pour un certain nombre de grandes bibliothèques collégiales et universitaires.

Étant donné que le service est si étroitement lié aux bibliothèques, une grande partie de l’administration est assurée par de véritables bibliothécaires. Le coût du service pour les bibliothèques dépend du nombre de ses clients qui utilisent réellement le service. En conséquence, il n’offre pas de streaming illimité pour la plupart des contenus.

Comment ça marche?

Contrairement à la plupart des services de streaming gratuits, Kanopy exige que votre bibliothèque publique locale, ou le collège que vous fréquentez, prenne en charge le service. Si tel est le cas, vous devrez vous connecter au service avec votre connexion confirmée à la bibliothèque publique ou universitaire pour y accéder.

Une fois connecté, vous pouvez parcourir la sélection de films et d’émissions de télévision Kanopy. Ils sont divisés en un certain nombre de catégories différentes, y compris les films populaires, les documentaires, etc. Vous pouvez également saisir un film spécifique que vous recherchez dans la barre de recherche.

Comme mentionné ci-dessus, les utilisateurs de Kanopy sont limités dans le nombre de films qu’ils peuvent diffuser à partir du service. Chaque système de bibliothèque a un nombre défini de crédits Kanopy qu’ils donnent à leurs clients, qui peuvent être utilisés pour accéder aux films et aux spectacles sur le service. Une fois les crédits épuisés, le client ne peut rien diffuser de la bibliothèque de contenu principale de Kanopy jusqu’au mois suivant.

Cependant, les films et émissions Kanopy Kids sont exemptés de cette restriction. Ceux-ci proposent un streaming illimité, ce qui est une excellente nouvelle pour les parents.

Kanopy en vaut-il la peine?

Si votre bibliothèque publique ou universitaire locale prend en charge le service, nous pensons certainement que l’inscription à Kanopy en vaut la peine. Vous pourrez accéder et diffuser des films qui ne sont normalement pas disponibles sur les principaux services de streaming.

De plus, si vous êtes un parent avec des enfants, la section Kanopy Kids offre un accès illimité à de nombreux contenus divertissants et éducatifs pour les jeunes enfants. Combiné avec des livres de votre bibliothèque locale, c’est un excellent moyen de permettre à vos enfants d’apprendre et de s’engager dans l’ère moderne.

Quelles plates-formes sont prises en charge par Kanopy?

Vous pouvez diffuser des émissions et des films Kanopy à partir d’une variété de plates-formes différentes. Il existe des applications Kanopy pour iOS et Android pour regarder son contenu sur des appareils mobiles et des tablettes. Il est également disponible sur les clés de streaming, les décodeurs et les téléviseurs Roku sur lesquels le système d’exploitation Roku est installé.Il en va de même pour les clés, les décodeurs et les téléviseurs basés sur Amazon Fire TV. Le service est également disponible sur les appareils basés sur Android TV tels que le décodeur Nvidia Shield.

Kanopy prend en charge la diffusion sur les téléviseurs via Google Chromecast et les appareils dotés de Chromecast intégré. Il est disponible pour les décodeurs Apple TV. Vous pouvez diffuser le service sur les téléviseurs intelligents Samsung. Les propriétaires de PC peuvent utiliser leur navigateur Web pour surfer sur le site Kanopy afin de s’inscrire et de regarder du contenu.

Gamme de films et d’émissions de télévision Kanopy

Vous ne trouverez pas les derniers films à succès sur le pop-corn sur Kanopy comme vous pourriez en trouver sur d’autres services de streaming. Cependant, vous trouverez une sélection de films organisée.

Vous pouvez diffuser en continu de superbes films indépendants modernes comme Moonlight, lauréat d’un Oscar du meilleur film ou des documentaires acclamés comme Super Size Me. Il existe également une grande sélection de films en langue étrangère à regarder sur Kanopy, ainsi que des courts métrages et des films classiques comme Ben Hur.

Enfants Kanopy

Comme nous l’avons mentionné, le contenu de Kanopy Kids est disponible pour un streaming illimité. Le public cible de Kanopy Kids est âgé de 2 à 8 ans, mais la vérité est que les parents devraient profiter de la sélection de grands films et émissions de télévision qu’elle propose tout autant que leurs enfants.

Vous pouvez regarder certains épisodes de Sesame Street sur Kanopy Kids, et il existe de nombreux excellents courts métrages qui adaptent également des livres classiques pour enfants. Il y a aussi beaucoup de contenu éducatif à regarder, des vidéos sur la science et l’histoire à l’enseignement des langues et plus encore. Gardez à l’esprit que Kanopy Kids n’est disponible que dans les systèmes de bibliothèques publiques. Il n’est pas disponible pour les utilisateurs de Kanopy dans les bibliothèques collégiales ou universitaires.

Meilleures alternatives

Kanopy n’est certainement pas le seul en matière de services de streaming gratuits, et la plupart des alternatives ne nécessitent pas de carte de bibliothèque. Voici un aperçu de quelques-uns de ses rivaux.

Crépiter

Crackle propose gratuitement de nombreux films et émissions de télévision classiques et plus récents. Il propose également un nombre croissant d’émissions et de films exclusifs à diffuser. Bien qu’il existe du contenu conçu pour les enfants sur Crackle, il n’est pas aussi complet que ce que vous pourriez trouver sur Kanopy. Si vous avez des enfants, vous pouvez configurer des contrôles parentaux pour les empêcher de diffuser du contenu pour adultes.

Pluto TV

Pluto TV comprend des centaines de chaînes qui diffusent du contenu 24h / 24 et 7j / 7. Cela comprend à la fois des films et des émissions de télévision classiques et récents, ainsi qu’une tonne de contenu conçu pour les enfants, y compris des émissions de Nickelodeon, qui est détenue par ViacomCBS, le parent de Pluto TV. Malheureusement, Pluton n’a pas encore de contrôle parental, vous devrez donc garder un œil sur vos enfants s’ils regardent des émissions qui ne sont pas conçues pour un public adulte.

Tubi TV

Tubi TV, propriété de la Fox, propose également des tonnes de films et d’émissions de télévision à diffuser en continu. Il a même sa propre section dédiée aux enfants, similaire à Kanopy. Vous pouvez également configurer des contrôles parentaux pour les empêcher de regarder du contenu plus mature. Et bien sûr, vous n’avez pas besoin d’une carte de bibliothèque pour ce service.

Télévision IMDb

Le service de streaming de contenu gratuit d’Amazon est ajouté à de plus en plus d’appareils en tant qu’application, plutôt que comme faisant partie d’Amazon Prime Video de la société. Vous pouvez regarder un tas de superbes émissions et films gratuitement. Cela comprend un nombre croissant de films et de séries pour toute la famille.

paon

Le service de streaming Peacock récemment lancé par NBCUniversal vous permet de regarder des milliers de films et d’émissions de télévision gratuitement. Cela comprend de nombreux films documentaires pour adultes, ainsi que de superbes dessins animés et autres émissions pour enfants, y compris le Punky Brewster récemment relancé. Si vous souhaitez regarder encore plus de contenu, vous pouvez vous inscrire au service Peacock Premium pour 4,99 $ par mois avec des publicités ou 9,99 $ par mois sans publicité.

Autres FAQ

Q: Kanopy propose-t-il des flux en 4K?

UNE: Pour le moment, le service ne propose pas d’émissions ou de films en streaming 4K.

Q: Pouvez-vous partager un compte Kanopy avec vos amis et votre famille?

UNE: Oui, vous pouvez partager votre compte Kanopy avec d’autres.

Q: Kanopy a-t-il des contrôles parentaux?

UNE: Oui. Vous pouvez configurer un code PIN sur votre compte afin que lorsque vos enfants accèdent à Kanopy Kids, ils ne puissent accéder à rien d’autre à moins que vous ne saisissiez le code PIN.

Q: Le service comporte-t-il des publicités?

UNE: Non, le service n’a pas de publicités.

Q: Kanopy fonctionne-t-il hors ligne?

UNE: Malheureusement, les applications mobiles du service ne prennent actuellement pas en charge les téléchargements de ses émissions. Cependant, cette fonctionnalité pourrait être ajoutée à une date ultérieure.